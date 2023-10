Echipa de robotică din România se întoarce acasă, din Singapore, cu două medalii olimpice și două prestigioase premii FOTO

Steagul tricolor al României a fluturat victorios pe podiumul First Global Challenge - Olimpiada Globală de Robotică - Singapore 2023. Team Romania - Delta Force - revine cu două medalii olimpice și două premii.

Echipa de Robotică a României a câștigat medalia de bronz pentru inovație în inginerie la Olimpiada Mondială de Robotică FIRST Global Challenge, categoria „Ustad Ahmad Lahori Award for Innovation in Engineering”, prezentând un proiect creator și inovativ în cadrul concursului și convingând juriul că robotul construit a fost o soluție tehnică demnă de luat în considerare! Robotul inventat de membrii echipei s-a dovedit a fi foarte apreciat de jurați, aici regăsindu-se educația și informațiile acumulate de elevi în cadrul Liceului Național de Informatică din Arad!

Team Romania a primit medalia de argint – premiul „Al-Khwarizmi Award for Outstanding Supporter” și pentru susținătorii remarcabili pe care echipa i-a avut alături, efortul comun depus de România fiind remarcat de juriul Olimpiadei.

„Mulțumim tuturor celor care au avut încredere în noi și ne-au fost aproape: Nație prin Educație, pentru că ne-a acordat încrederea de a reprezenta România, conducerii Liceului Național de Informatică Arad, doamnei director Lilla Pellegrini, profesorilor care ne-au trimis permanent mesaje de încurajare. Mulțumim primăriei municipiului Arad, domnului primar Călin Bibarț, pentru eforturile continue și susținerea necondiționată! Mulțumim președintelui României, Klaus Iohannis, pentru mesajul de încredere transmis înaintea plecării spre Singapore. Mulțumim sponsorilor noștri principali, companiile GualaPackNădab și Aptiv, pentru contribuția financiară acordată! Mulțumim mass-media, jurnaliștilor care ne-au fost aproape și ne-au promovat pe toate canalele de comunicare! Fără voi nimic din toate acestea nu ar fi avut loc!”, au declarat membrii echipei.

Dincolo de aceste două medalii olimpice, Team Romania – Delta Force – vine acasă cu încă două premii unice. Echipa a fost recompensată cu premiul „Social Media Challenge Award” pentru activitatea desfășurată în mediul on-line. Echipa a îndeplinit toate cele 10 provocări lansate de organizatori, entuziasmul lor, dar și a celor care îi urmăresc în online, fiind recompensat.

Titlul „Safety Award”

Și nu în ultimul rând, Team Romania a primit titlul „Safety Award”, acordat echipelor care s-au dovedit a fi un exemplu în respectarea tuturor normele de siguranță atunci când vine vorba de lucrul cu roboți.

„La închiderea First Global Challenge Singapore 2023, dedicăm toate aceste premii și medalii celor care au fost alături de noi într-o aventură unică: cinci zile de experiențe culturale, de provocări tehnologice, de colaborare cu alte țări, în care am promovat conceptul STEM: știință, tehnologie, inginerie și matematică!”, au spus elevii arădeni.

Team Romania - Delta Force - este coordonată de 4 mentori: Octavian Dragoș-Botoșan, Corina Dragoș-Botoșan, Aida Pero, prof. Florin Barna.

Echipa are în componență următorii elevi: Mihai Ozarchevici, Norbert Leucuța, Adrian Albota, Vlad Crețu, Briana Lucaci, Sebastian Dochița, Aaron Tulcan, Ruxandra Cibotariu, Andrei Gabor, Radu Bulzan, Denis Demeter, Andrei Ianis Oțoiu, Bogdan Barna.

Echipa beneficiază de sprijinul și îndrumarea membrilor Alumni: Sebastian Măcean, Radu Micle - studenți, care au rămas alături de echipa cu care au câștigat titlul de campioni mondiali la robotică în anul 2022, în Texas, SUA.

Primarul Aradului, Călin Bibarț, a ținut și el să felicite echipa.

„Îi felicit pe tinerii arădeni de la Delta Force pentru că au reprezentat cu mândrie şi onoare Aradul şi România la acest concurs prodigios. Ne-am simțit cu toții extrem de mândri atunci când am văzut echipa arădeană că intră pe scena competiției din Singapore purtând steagul tricolor şi portul nostru popular. Voi sunteți adevărate exemple şi modele de urmat pentru generațiile actuale şi viitoare. Indiferent de rezultate, aveți mereu parte de sprijinul şi admirația mea”.