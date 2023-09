Campionii mondiali ai României în robotică, pregătiri pentru Singapore. Vor proiecta un robot de mari dimensiuni

Echipa de robotică Delta Force din Arad care reprezintă România la competițiile din străinătate și care a ieșit de nenumărate ori campioană are acum spațiu unde să proiecteze roboți de mari dimensiuni.

Astfel, copiii se pot simți norocoși, deoarece au fost auziți și vor avea un spațiu doar a lor într-un fost punct termic dezafectat.

Este vorba despre un laborator nou-nouț amenajat de către Primăria Municipiului Arad și transformat în unul de informatică pentru echipă.

„Ne vom desfășura activitatea într-o sală nouă, modernă, renovată de către Primăria municipiului Arad, la inițiativa domnului primar Călin Bibarț. Vom folosi acest laborator pentru a dezvolta robotul cu care vom concura anul acesta în competiția First Robotics Competition. Sezonul trecut, am câștigat în acest concurs, desfășurat la Istanbul, în Turcia, titlul de căpitan al alianței finaliste. Avem nevoie de această sală, care îndeplinește criteriile impuse de regulament. Suntem prima echipă din România care are curajul de a concura cu roboți de dimensiuni mari, și avem nevoie de un spațiu cu o suprafață generoasă pentru a proiecta, construi și testa acest robot”, spun membrii echipei.

Directorul liceului, prof. Lilla Pellegrini, s-a declarat foarte mulțumită de faptul că echipa campioană mondială a primit un spațiu potrivit pentru desfășurarea activității:

„În acest spațiu va fi construit și programat robotul cu care echipa va participa la competițiile internaționale.Înseamnă teribil de mult, pentru că ne-am chinuit mai bine de un an pentru a găsi această locație. Am căutat un spațiu adecvat prima dată în școală, apoi am extins căutările și iată că astăzi, cu sprijinul primăriei, am primit această sală frumos amenajată. Elevii vor avea ocazia să lucreze, să facă exact ceea ce știu ei mai bine, să construiască roboți și să fie campioni”.

Ajutor de la primărie

Primarul Aradului Călin Bibarț, a subliniat faptul că a reamenajat acest spațiu pentru a le oferi elevilor condiții optime pentru activitatea de robotică. „Astăzi, simbolic, le-am dat cheile. Clădirea practic va trece de la primărie la Liceul Național de Informatică, spre folosința lor. Sunt campionii mondiali, sunt reprezentanții României la Olimpiada de robotică de la Singapore și cred că merită să aibă un laborator în care să își poată desfășura activitatea, iar creativitatea lor să fie exuberantă aici”, a declarat Călin Bibarț, primarul Aradului.