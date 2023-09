Ce poate face robotul cu care echipa de robotică a României care va concura Olimpiada globală. Componența lotului

Olimpiada de robotică FIRST Global Challenge se apropie cu pași repezi, iar echipa României TEAM Romania- Delta Force din Arad este gata de start. Copiii sunt încrezători că vor ieși învingători.

Astfel, în perioada 7-10 octombrie 2023, echipa Delta Force a Liceului Național de Informatică din Arad se va afla la Singapore, sub titulatura TEAM Romania, pentru a reprezenta țara la această prestigioasă competiție.

Echipa Delta Force a fost desemnată de „Nație prin Educație” să concureze sub culorile steagului tricolor în urma unui parcurs competițional 2023 plin cu rezultate bune: titlul de Căpitan de Alianță Finalistă la Campionatul Național FIRST Tech Challenge România – 2023, titlurile de Căpitan al Alianței Finaliste și Industrial Design Award sponsorizat de General Motors, la competiția internațională de robotică FIRST Robotics Competition (FRC) - Bosphorus Regional - Istanbul, Turcia – 2023.

FIRST Global Challenge este Olimpiada Globală de Robotică, competiție care promovează domeniile STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) și propune echipelor provocări inginerești reale, astfel încât participanții să devină generațiile următoare de oameni de știință care vor lucra pentru a rezolva câteva dintre cele mai stringente probleme ale lumii.

Tema concursului face referire la energia regenerabilă și rolul ei în societate. Statul Singapore, în calitate de gazdă a Olimpiadei de robotică, este un model în ceea ce privește țările care promovează soluții alternative pentru obținerea energiei. Echipele participante sunt provocate să construiască un robot care, într-o lume virtuală, poate să producă hidrogen, pe care apoi să îl folosească pentru a stoca, transporta și converti energia.

Pentru identificarea unei soluții viabile, Team Romania a colaborat în acest proiect cu Astra Vagoane Călători S.A.. Proiectul trimis la Singapore propune valorificarea potențialului vast al hidrogenului pentru a revoluționa și a crește sustenabilitatea sistemelor de transport.

Team Romania - Delta Force - este coordonată de 4 mentori: Corina Dragoș-Botoșan, Octavian Dragoș-Botoșan, Aida Pero, prof. FlorinBarna.

Cei care fac parte din echipă

Echipa are în componență următorii elevi: Mihai Ozarchevici, Norbert Leucuța, Adrian Albota, Vlad Crețu, Briana Lucaci, Sebastian Dochița, Aaron Tulcan, Ruxandra Cibotariu, Andrei Gabor, Radu Bulzan, Denis Demeter, Andrei Ianis Oțoiu, Bogdan Barna.

Echipa beneficiază de sprijinul și îndrumarea membrilor Alumni:Sebastian Măcean, Radu Micle, Raul Floarea, Robert Rus -studenți, care au rămas alături de echipa cu care au câștigat titlul de campioni mondiali la robotică în anul 2022, în Texas, SUA.

„Concurăm alături de echipele a 190 de țări din întreaga lume, pentru a pune în valoare experiența acumulată, știința și tehnologia pe care ne bazăm în construcția robotului nostru. Soluțiile tehnice alese de noi vin cu rezolvări la provocările concursuluiși putem spune că suntem încrezători în victorie. Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat, ne-au încurajat și ne-au oferit sprijin financiar, și aici menționăm companiile Aptiv și GualaPack Nădab, sponsorii noștri principali. Mulțumim Liceului Național de Informatică, profesorilor și doamnei director Lilla Pellegrini, administrației municipiului, domnului primar Călin Bibarț, care s-a dovedit a fi un susținător necondiționat al echipei. Mulțumim „Nație prin Educație” pentru încredere și suport”, au declarat membrii TEAM Romania - Delta Force.