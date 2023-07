Un robot creat de o echipă din România a făcut senzație în Statele Unite ale Americii FOTO

Echipa arădeană de robotică Delta Force, devenită campioană mondială în anul 2022, la Campionatul de robotică desfășurat în Houston, Statele Unite, se află din nou acolo.

Astfel, robotul de la „Delta Force” a făcut senzație la „Texas Robotics Invitational” din SUA

Amintim că tinerii arădeni au câștigat pentru prima oară în istorie titlul mondial, acum arădeni s-au întors în America. De această dată fiind invitați să participe la prestigioasa competiție Texas Robotics Invitational, un concurs destinat roboților de categorie grea, de peste 50 kg. A fost singura echipă din Europa invitată la acest concurs. Meciurile câștigate de Delta Force în grupe i-au adus pe tineri în postura de căpitan de alianță.

„Am avut plăcerea și bucuria de a fi prezenți în Statele Unite ale Americii, pentru a participa la prestigioasa competiție Texas Robotics Invitational, un concurs destinat roboților de categorie grea, de peste 50 kg. Am fost singura echipă din Europa invitată și acest lucru ne-a onorat în mod deosebit. Meciurile câștigate de noi în grupe ne-au adus în postura de căpitan de alianță. O responsabilitate maximă, de care ne-am achitat cu succes. A fost o performanță bună pentru echipa noastră, aflată în primul an de existență în FIRST Robotics Competition, al doilea succes după prezența în finala Campionatului European de la Istanbul”, este mesajul echipei arădene.

Aceștia au ținut să mulțumească și sponsorilor pentru implicare, pentru ajutorul pe care l-am primit și susținerea financiară acordată, fără de care prezența echipei Delta Force în Texas nu ar fi fost posibilă.

Totodată au mulțumit Liceului Național de Informatică Arad. „Împreună punem România pe harta roboticii mondiale!”, mai transmit reprezentanții Delta Force.

O nouă competiție

De asemenea, în mai 2023 aceștia au anunțat că au fost desemnați să reprezentăm România la cea mai prestigioasă competiție mondială de robotică din lume, FIRST Global, competiție care va avea loc în perioada 7-10 octombrie 2023, la Singapore.

„Ne onorează încrederea ce ne-a fost acordată de Natie Prin Educatie și suntem pregătiți pentru a face față acestei noi provocări. Ne vom alătura celor 190 de țări care vor fi prezente în concurs, pentru a pune în valoare experiența acumulată, știința și tehnologia pe care ne bazăm în construcția robotului nostru. Venim după un parcurs competițional 2023 plin cu rezultate bune, dintre care menționăm titlul de Căpitan de Alianță Finalistă la Campionatul Național FIRST Tech Challenge Romania – 2023 și titlurile de Căpitan al Alianței Finaliste și Industrial Design Award sponsorizat de General Motors, la competiția internațională de robotică FIRST Robotics Competition (FRC) - Bosphorus Regional - Istanbul, Turcia – 2023”, afirmă cei din echipă.

FIRST Global Challenge este Olimpiada Globală de Robotică, competiție care promovează domeniile STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) și propune echipelor provocări inginerești reale, astfel încât participanții să devină generațiile următoare de oameni de știință care vor lucra pentru a rezolva câteva dintre cele mai stringente probleme ale lumii.

Tema de anul acesta va fi energia regenerabilă și rolul ei în societate. Statul Singapore, în calitate de gazdă a Olimpiadei de robotică, este un model în ceea ce privește țările ce promovează soluții alternative pentru obținerea energiei. Echipele participante sunt provocate să construiască un robot care, într-o lume virtuală, poate să producă hidrogen, pe care apoi să îl folosească pentru a stoca, transporta și converti energia.

„Noi am pornit deja motoarele, gândim soluții pentru a rezolva problemele și suntem încrezători în victorie”, era mesajul transmis în luna mai.