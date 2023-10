Proiect unic în România pentru înființarea în școli de programe STEAM. Liceeni pasionați de robotică vor instrui profesori și învățători

Echipa de robotică a Centrului Județean de Excelență Galați îi va învăța pe dascăli cum să înființeze în școlile lor cluburi de robotică educațională sau să folosească programe STEAM ca instrumente de educație în activitatea de predare.

ROSOPHIA #21455, echipa de robotică a Centrului Județean de Excelență Galați organizează în parteneriat cu Asociația Galatzi 2020, în data de 14 octombrie 2023, la Facultatea de Inginerie, sala D12 începând cu ora 15,30, conferința ,,FIRST TALK”.

Programul FIRST este nu numai despre a construi un robot care să fie performant pe planșă și să facă puncte, dar și despre a inspira alți oameni să se apropie de tehnică și tehnologie.

La eveniment au fost invitați toți profesorii și învățătorii din școlile și liceele gălățene care doresc să înființeze în școlile lor programe de tip STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Artă și Matematică) ca activitate extrașcolară - cluburi de robotică educațională, sau care doresc să utilizeze aceste instrumente moderne de educație în activitatea de predare.

În școlile din România și din Galați în speță, încă nu există cluburi de robotică, iar profesorii încă nu folosesc la clasa astfel de instrumente.

„Ne-am pus în locul unui profesor. De ce aș avea nevoie? Aș avea nevoie de un program adecvat, de cursuri de formare, de finanțare pentru achiziționarea de kituri de robotică sau de știință și de puțîn curaj”, ne-a declarat Marinela Buruiană, fondatoarea Clubului de Robotică Educaţională „Sophia Science“ din Galaţi.

Platforme cu acces gratuit la sute de cursuri de robotică educațională în limba romană

Liceenii pasionați de robotică le vor transmite informații despre programele FIRST pentru învățământul primar, gimnazial și liceal.

De asemenea, vor fi lansate trei platforme cu câteva sute de cursuri de robotică educațională în limba romană (acreditate de LEGO EDUCATION), iar în cadrul acestui eveniment va fi prezentată modalitatea prin care profesorii din România și Republica Moldova vor avea acces în mod gratuit.

„Finanțarea programelor ca acela pe care dorim să-l facem noi cunoscut, a fost întotdeauna o problemă în educație, prin urmare vrem să-i acordăm o importanță cuvenită iar în cadrul acestei întâlniri, avem invitați de la câteva programe de finanțare care vor prezenta cum școlile pot avea acces la bani pentru achiziționarea și dotarea cu truse de robotică educațională și de știință”, explică Marinela Buruiană.

Citește și: Un robot creat de o echipă din România a făcut senzație în Statele Unite ale Americii FOTO

În vacanță de vara care a trecut, echipa de robotică a Centrului Județean de Excelență Galați s-a ocupat de rezolvarea tuturor acestor aspecte. Programul FIRST pentru învățământul primar și gimnaziu există. Pentru formare, echipa a luat legătura cu 3 din ,,big 5’’ cele mai mari comunități de cursuri din America, agreate de LEGO EDUCATION, au încheiat un acord de parteneriat și au tradus în limba română câteva sute de cursuri de robotică educațională.

Au fost create secțiunile de limba română pe toate aceste platforme, iar profesorii din România și Republica Moldova vor avea acces gratuit. Astfel, cu ajutorul echipei de robotică a Centrului Județean de Excelență Galați, dascălii vor fi ghidați către resurse și vor putea să lucreze ușor cu aceste instrumente.

Cum să obții finanțare pentru achiziția de kituri complete de robotică

„Întrucât e nevoie de bani pentru truse, iar acestea sunt destul de scumpe, am studiat programele de finanțare pe care le pot accesa școlile sau ong-urile părinților, am citit ghidurile, am aplicat și implementat proiecte la rândul nostru pentru a vedea cât este de greu și apoi am căutat o școală care să încerce rețeta noastră pentru a fi siguri că funcționează”, spune Marinela Buruiană.

Astfel, școala „Miron Costin”, prin asociația părinților, împreună cu clubul de robotică din Galați, au scris și implementat un proiect de finanțare și au achiziționat două kituri complete de robotică. Proiectul a fost atât de apreciat, încât școala a dorit să aplice și pentru al doilea proiect.

Succesul pe care echipa de robotică a Centrului de Excelență din Galați l-a avut cu acest proiect i-a încurajat să repete experiența și cu alte școli. „Așa s-a născut ideea conferinței, iar scopul acesteia este, dacă e să o spunem la modul amuzant, să ,,vindem” cu titlu gratuit rețeta”, spune Marinela Buruiană.

Liceenii pasionați de robotică invită toți profesorii și învățătorii interesați să vină la conferință să afle detalii importante despre proiect, iar tinerii le vor împărtăși toate informațiile și le vor răspunde la orice întrebare.

Participarea la conferință este gratuită și se face pe bază de înscriere, formularul putând fi găsit pe paginile de facebook si instagram ROSOPHIA.

Date de contact:

Alexandru Dănuț DUMINICĂ: 0752954881, e-mail: rosophia21455@gmail.com

Marinela BURUIANĂ, tel 0744884838, e-mail officegalatzi2020@gmail.com.