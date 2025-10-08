Video Călin Georgescu, surprins din nou făcând salutul legionar la o biserică din Buftea

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost la Biserica Sfânta Mare Muceniță Varvara din Buftea marți, 7 octombrie, imediat după ce a semnat controlul judiciar. Pe scările bisericii, în fața mulțimii, a executat un salut legionar.

Același salut legionar l-a făcut și pe 26 februarie, când a ieşit de la audierile de la Parchetul General.

După ce imaginile s-au viralizat pe reţelele de socializare, din ce în ce mai mulţi oameni au comentat salutul făcut de fostul candidat.

„Este noul gen de salut de tip fascist camuflat, pe care l-au folosit deja Elon Musk și Steve Bannon în SUA. Este un gest transgresiv, menit sa evoce salutul fascist fără a-l asuma complet”, a declarat, pentru HotNews.ro, Florin Țurcanu, profesor la Facultatea de Științe Politice de la Universitatea București.

Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Dosarul a fost trimis în judecată de procurori în luna iulie, iar Georgescu se află sub control judiciar încă din februarie.

Călin Georgescu este judecat și într-un al doilea dosar, deschis după descoperirea unor arme și explozibili folosite de rețeaua lui Horațiu Potra. Potrivit anchetatorilor, planul urmărea infiltrarea în protestele de după anularea alegerilor și crearea de haos pentru „răsturnarea ordinii constituționale”.

Pe 16 septembrie 2025, Georgescu a fost trimis în judecată și pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false.

Între timp, Horațiu Potra, considerat șeful grupării de mercenari, a fost prins pe 24 septembrie la Dubai, iar autoritățile române așteaptă acum procedurile de extrădare.