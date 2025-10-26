Ziare cu conținut fascist, distribuite în București, în zona Catedralei Naționale. Jandarmii l-au săltat pe bărbatul care le împărțea

Jandarmii au intervenit duminică, pe Calea 13 Septembrie din Capitală, aproape de Catedrala Națională, pentru a stopa acțiunea unui bărbat care distribuia trecătorilor ziare cu conținut fascist.

”În conținutul acestora apăreau referiri explicite care contravin prevederilor O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război”, spun jandarmii.

Ei au întocmit actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, iar bărbatul a fost predat polițiștilor pentru continuarea cercetărilor.