Un bărbat, reținut la Ilfov după ce a afișat simboluri legionare la sediul IPJ

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost condus la secția de poliție, joi dimineață, după ce a afișat un steag cu simboluri asemănătoare celor folosite în trecut de Mișcarea Legionară, anunță Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București (DGJMB).

Potrivit DGJMB, evenimentul s-a petrecut în zona sediului Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, în timpul unei adunări publice. Jandarmii prezenți la fața locului au identificat persoana și au luat măsurile legale necesare.

Bărbatul a fost condus la secția de poliție „în vederea întocmirii actelor necesare continuării cercetărilor”, conform prevederilor O.U.G. nr. 31/2002. Actul normativ interzice „organizațiile, simbolurile și faptele cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război”, inclusiv modificările și completările ulterioare.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și eventualele responsabilități penale.

