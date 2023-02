Campion mondial la robotică, mort în accident rutier la Timișoara. Daniel Tol avea doar 19 ani

Daniel Tol, unul dintre tinerii care și-au pierdut viața în tragicul accident rutier de la Timișoara, din noaptea de 22/23 februarie 2023, era campion mondial la robotică. Daniel avea doar 19 ani.

Daniel Tol avea 19 ani și era din Arad, fiind unul dintre elevii străluciți ai școlii arădene, cu rezultate extraordinare pe plan internațional. El făcea parte din echipa Delta Force din Arad, campioană mondială la robotică în anul 2022.

„Suntem şocaţi de vestea tristă pe care am primit-o, nu îmi găsesc cuvintele să îmi exprim durerea. Dănuţ era membru al Delta Force încă din al doilea an de existenţă a echipei, adică de mai bine de patru ani. Era un copil foarte dedicat şi pasionat de robotică şi era implicat în noul proiect FIRST Robotics, care va avea campionat luna viitoare la Istanbul şi unde suntem singura echipă participantă din România”, a declarat mentorul echipei, Corina Botoşan.

Daniel Tol (19 ani) era membru Delta Force de când era elev în clasa a IX-a. El a plecat la Timişoara la studii, unde era student în primul an la Politehnică, coleg cu Octavian Dragoş-Botoşan, fondatorul echipei campioane de robotică a Liceului Naţional de Informatică Arad.

Mama tânărului, plină de durere, a postat un mesaj scurt pe pagina de Facebook: „Drum lin spre cer, îngerașul nostru!” .

Accidentul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, 22/23 februarie 2023, puțin după ora 1.00. în Pasajul Michelangelo, din Timișoara.

Șoferul mașinii, un tânăr de 18 ani care avea permis de mai puțin de 3 luni, conducea cu o viteză foarte mare.

El a pierdut controlul volanului și mașina a intrat pe contrasens, unde s-a lovit de zid, după care a fost proiectată în autospeciala Societății de Transport Public Timișoara în care se aflau mai mulți muncitori.

În autoturism se aflau patru tineri - două fete și doi băieți. În urma impactului, doi dintre pasageri, o fată și un băiat, ambii de 19 ani, au murit pe loc.

„În accidentul rutier au fost implicate un autoturism și o autospecială de transport public, în care se aflau, în total, 9 persoane. În autoturism au fost identificate patru victime încarcerate, dintre care două persoane conștiente cu multiple traumatisme și alte două persoane (una de sex masculin și una de sex feminin), care au fost declarate decedate. Cele două victime au fost transportate la spital de către ambulanțele SMURD”, au transmis reprezentanții ISU Timiș.

Polițiștii au început cercetările și au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească cu ce viteză circula șoferul.