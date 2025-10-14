search
Marți, 14 Octombrie 2025
Un bărbat din Alba a ajuns la spital, în comă, după o glumă neinspirată

O glumă neinspirată la un eveniment din comuna Pianu de Jos, județul Alba, s-a transformat într-un incident grav. Un bărbat de 50 de ani a ajuns la spital în comă, după ce a fost lovit cu pumnul de un tânăr de 26 de ani care a reacționat instinctiv.

Bărbatul a fost preluat în comă FOTO: arhivă

Un moment de neatenție și o glumă neinspirată au dus la un incident grav, duminică seara, în localitatea Pianu de Jos, județul Alba. Un bărbat de aproximativ 50 de ani a fost lovit cu pumnul de un tânăr de 26 de ani și a ajuns la spital în comă, după ce s-a prăbușit pe asfalt și s-a lovit la cap.

Potrivit martorilor, totul a pornit de la o tentativă de glumă. Bărbatul mai în vârstă s-ar fi apropiat de tânăr pe la spate și l-ar fi prins în joacă de gât, moment în care acesta, surprins, a reacționat instinctiv și l-a lovit cu pumnul.

„Oamenii au aruncat apă pe el ca să-și revină, dar nu și-a revenit. A rămas jos, pe asfalt”, a povestit un localnic pentru Observator.

Reprezentanții IPJ Alba au confirmat incidentul.

 „Bărbatul de 26 de ani, în timp ce se afla pe o stradă din localitatea Pianu de Jos, l-ar fi lovit cu pumnul în zona feței pe un bărbat de 50 de ani, care a căzut pe carosabil și a suferit leziuni corporale”, potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Alba.

Victima a fost transportată la Spitalul Județean Alba Iulia, apoi transferată de urgență la Târgu Mureș, din cauza unui traumatism cranio-cerebral grav.

„Este un pacient care a fost victima unei heteroagresiuni, cu un traumatism cranio-cerebral și o fractură de calotă temporară stângă”, a precizat dr. Bianca Liana Grigorescu, medic la Spitalul Clinic Județean Târgu Mureș.

Starea bărbatului este în continuare critică. Între timp, tânărul de 26 de ani a fost reținut pentru loviri sau alte violențe, iar anchetatorii ar putea schimba încadrarea faptei, în funcție de evoluția stării victimei.

