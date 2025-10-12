Episod cutremurător: Adrian Mititelu a povestit cum tatăl său i-a ucis mama. Totul ar fi pornit de la o „glumă” cu final tragic. „A căzut jos fulgerată”

Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, grupare care a fost scoasă din toate competițiile din România de către FRF, a vorbit despre unul dintre cele mai terifiante momente din viața lui, și anume, piererea mamei sale.

Tragedia s-a petrecut pe vremea când omul de afaceri din Bănie avea doar 16 ani. Autorul faptei ar fi fost chiar tatăl acestuia, care ar fi vrut să facă o „glumă” cu biciul, însă lucurile au luat o înorsătură cum nimeni nu s-ar fi așteptat.

Femeia, de 46 de ani pe atunci, a fost lovită cu biciul într-o manieră inconstientă, în joacă, și a căzut la pământ fulgerată.

„Taică-meu circula cu o căruță cu doi cai și maică-mea venea foarte fericită pe drum, că reușise, trecuse examenul sau testul. Ea avea 46 de ani atunci. Și taică-meu cum...Avea un bici, dar la bici se rupsese șnurul și i-a pus o sârmă, ca să ajungă.

Și a făcut mai mult o chestie în glumă, așa (n.r. mimează), și i-a dat așa cu biciul spre ea. El a zis că mai mult să o lovească pe...că avea un cojoc. Era chiar octombrie. Și de unde că...Da' n-a știut ce s-a întâmplat și maică-mea a căzut fulgerată jos.

„Într-o dimineață a venit telegrama. A murit!”

Toată lumea a rămas mască (n.r. A murit?) Nu, nu a murit, dar au adus-o acasă pe brațe, nu știau ce are. Adică, vreo trei, patru zile au stat și s-au uitat la ea, adică... Pe noi nu ne-au anunțat, ea era foarte conștientă, dar nu mai simțea corpul.

A mai trăit o săptămână, două, nu mai știu, că eram copil. Veneam cu trenul la București, la ea la spital, plecam, și într-o dimineață, a venit telegrama că a murit!”, a povestit Adrian Mititelu, conform iamsport.ro.