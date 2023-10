Povestea lui Emilian Achim, moțul din Apuseni care a înființat în comunism primul muzeu privat din România FOTO

Emilian Achim, omul care a deschis primul muzeu privat din România, a împlinit 83 de ani. Etnograful a adunat la muzeul său din Almașu Mare peste 15.000 de obiecte care ilustrează viața oamenilor din Munții Apuseni.

Emilian Achim este un pasionat de tot ce îl înconjoară, dar mai ales de lucrurile autentice româneşti. Stă ca dovadă faptul că de-a lungul a trei decenii a reuşit să strângă mii de obiecte vechi de sute de ani.

În casa sa, acum muzeu, stă la loc de cinste o colecţie vastă, ce cuprinde obiecte folosite în agricultură, minerit, în prelucrarea lemnului, a pietrei, colecţii numismatice, dar şi obiecte bisericeşti sau chiar vestimentare, precum portul popular.

Toate au fost adunate din diverse locuri sau de la vecini, unele fiind salvate chiar şi de la fier vechi. Încă din stradă, casa-muzeu atrage toate privirile. Iubitor al folclorului și datinilor românești, Emilian Achim este un păstrător al tradiției autentice, fiind un exemplu de mare român. De ziua sa, Emilian Achim a lansat două cărți: Stânca de Granit și Țara Moților – leagăn al neamului românesc.

Achim a transformat de-a lungul vieţii sale, cu multă muncă şi dăruire, un loc banal în ceva extraordinar. Casa lui a devenit muzeu, iar pentru oamenii din comună, şi nu numai, locul este un adevărat tezaur. Bărbatul reuşit, în urmă cu 44 de ani, să ridice primul muzeu privat din România, recunoscut, oficial, de Ministerul Culturii, în 2005.

„L-am înfiinţat în 1979. Ideea este veche, la viaţa şi activitatea pe care au dus-o oamenii printre care am trăit şi eu. Mi-am îndrăgit locul, comuna. Este o construcţie specială pentru muzeu, în mai multe etape, pentru că nu am avut posibilitate. Am plecat de la patru metri pătrați şi am ajuns la 500, nu este simplu. Eu sunt de la muncitor, etnograf, muzeograf, de toate. Primele obiecte pe care le-am colecţionat au fost cumpărate şi donate. Obiectele sunt din toate domeniile de activitate din zona Munţilor Apuseni. Acest muzeu poartă numele meu, aşa a vrut centrul de cultură din acea perioadă, dar mai degrabă ar purta numele pe care încep să-l popularizez: «Comoara Apusenilor»“, spune etnograful din Apuseni.

Încă din drum, muzeul este semnalizat şi nu poate fi ratat de turiştii ajunşi în zonă. În faţa casei, nea Achim a construit o statuie a unui miner, ce parcă stă „de strajă“ în toată „Ţara Aurului“, dar şi o gură de mină, lucruri care redau viaţa oamenilor din Apuseni. De asemenea, un vagon pentru mineri şi unul pentru minereu, stau la loc de cinste, în drum.

Intrarea se face printre doi lei, iar când ajungi în muzeu respiri cu adevărat aerul istoriei. Nici tricolorul nu lipseşte de aici, ca semn a iubiri de ţară. Pentru Emilian Achim fiecare obiect aflat în muzeu este de o valoare inestimabilă.

În cele șapte încăperi ale muzeului găseşti de toate, de la cărţi vechi, orologii, icoane, bancnote, arme, la utilaje agricole sau chiar aparate muzicale vechi. Toate redau istoria oamenilor din Apuseni şi Trascău adunată într-un singur loc.

Extinderea muzeului în toţi aceşti 40 de ani a însemnat de fapt o reorganizare. Pe lângă lucrurile expuse în interiorul clădirii, Emilian Achim a extins şi în exterior, unde are o casă tradiţională de aproape 200 de ani şi o moară pe apă, adusă în spaţiul expoziţional din satul Rovina, judeţul Hunedoara, atestată de la 1895.

Vizitarea muzeului este gratuită, însă mai toţi turiştii lasă la plecare o mică donaţie. Aceşti bani sunt folosiţi pentru a întreţine obiectele expuse.