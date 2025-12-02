Dosar uriaș de fraudă la reciclare: 2.550 de tone de sticlă raportate fictiv. La cât ajunge prejudiciul

Parchetul Alba a trimis în judecată un administrator și firma sa din Tulcea, acuzați că au raportat fictiv reciclarea a peste 2,5 milioane kg de deșeuri de sticlă, prejudiciind statul cu peste 5,1 milioane de lei.

Potrivit reprezentanților Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, procurorul din cadrul parchetului a dispus prin rechizitoriu trimiterea în judecată a doi inculpați – administratorul unei societăți comerciale și firma pe care o conduce, cu sediul în Tulcea – pentru participație improprie, în forma complicității la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, conform prevederilor Codului penal.

„Inculpata persoană juridică, în numele, în interesul şi în realizarea obiectului său de activitate, prin intermediul administratorului statutar – inculpatul persoană fizică, a indus în eroare o societate comercială F. (Organizaţie de Transfer a Responsabilităţii), prin aceea că a simulat valorificarea prin reciclare a cantităţii de 2.550.080 kg de deşeu de ambalaj de sticlă, pe care inculpata a raportat-o în mod contrar adevărului către societatea comercială F. ca fiind reciclată, iar ca urmare a acestei conduite infracţionale, reprezentanţii societăţii comerciale F. (care au acţionat în aceeaşi calitate de Organizaţie de Transfer a Responsabilităţii), au raportat şi au indus în eroare fără vinovăţie persoana vătămată Administraţia Fondului pentru Mediu, prin aceea că au depus Declaraţia privind obligaţiile la Fondul de Mediu, raportând şi cantitatea de 2.550.080 kg de deşeu de ambalaj de sticlă care nu a fost efectiv reciclată, autoritatea statului nepercepând astfel o taxă de 2 lei/kg, aferentă cantităţilor de deşeuri nereciclate, conform prevederilor art. 9 alin. 1 lit. v) din OUG 196/2005, cauzând statului un prejudiciu în cuantum total de 5.100.160 lei”, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba într-un comunicat remis Agerpres.

Procurorii precizează că fapta tulceanului şi a societăţii administrate de el a fost comisă „cu intenţie directă”, „având reprezentarea acţiunilor”, inclusiv faptul că respectiva cantitate de deşeuri va fi raportată în final ca fiind reciclată de către societatea comercială F., cunoscând că statul va fi astfel prejudiciat, prin intermediul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

„În acest sens, sunt relevante prevederile contractelor încheiate de inculpata persoană juridică cu societatea comercială F., în baza cărora s-a obligat să recicleze pentru beneficiarul - societatea comercială F., precum şi contractele în care s-a stipulat obligaţia raportării deşeurilor reciclate în numele beneficiarului, cu fidelitate şi cu asigurarea trasabilităţii”, menţionează procurorii.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a dispus măsuri asigurătorii asupra a trei terenuri intravilane deţinute de tulcean în municipiu, în suprafaţă totală de 24.000 metri pătraţi, până la concurenţa valorii prejudiciului de 5.100.160 lei şi a sumelor reprezentând cheltuielile judiciare, fiind astfel asigurată recuperarea prejudiciului şi a cheltuielilor judiciare.

Prin rechizitoriu a fost solicitată menţinerea măsurilor asigurătorii. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Alba.