Afaceri cu terenuri subevaluate la Sibiu. Opt persoane, trimise în judecată de DNA pentru prejudicii de peste 20 de milioane de lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul teritorial Alba Iulia au trimis în judecată mai multe persoane acuzate de implicare într-un amplu mecanism de vânzare a unor terenuri la prețuri subevaluate. Printre inculpați se află administratori ai societății S.C. Parc Industrial Sibiu S.A, persoane apropiate acestora și un notar public.

Potrivit anchetatorilor, Iordănescu Eugen, administrator al societății, este acuzat că, începând cu anul 2014, ar fi stabilit intenționat valori diminuate pentru mai multe terenuri din zona Șelimbăr, care au fost vândute către el, membrii familiei sale sau persoane apropiate, la prețuri mult sub nivelul pieței. Ulterior, terenurile ar fi fost revândute la valoarea comercială reală, diferențele de preț reprezentând foloase necuvenite.

Prejudiciul total estimat depășește 20,6 milioane de lei, sumă care ar fi fost obținută de inculpați în urma acestor tranzacții.

În dosar au mai fost trimiși în judecată:

- Pintea Adrian Ioan și Muntean Florian Ioan, administratori în drept ai S.C. Parc Industrial Sibiu S.A., pentru complicitate la subevaluarea terenurilor,

- Iordănescu Ștefan și I.A., fiii lui Iordănescu Eugen, implicați în achiziția unor suprafețe de teren la prețuri derizorii,

- Marinovici Oana Andreea, notar public, pentru mărturie mincinoasă în formă continuată,

- M.G.G., P.I.A. și J.C.V., administratori ai unor societăți comerciale, acuzați tot de mărturie mincinoasă.

Ancheta detaliază zece tranzacții derulate între 2014 și 2021, în care terenurile din activul Parcului Industrial Sibiu, de la suprafețe de câteva sute la zeci de mii de metri pătrați, ar fi fost vândute la sume de zeci de ori mai mici decât valoarea reală de piață. Ulterior, aceste terenuri au fost revândute pe piața liberă la prețurile corecte.

Procurorii susțin că, în unele cazuri, diferențele dintre prețul subevaluat și valoarea reală au depășit 2 milioane de lei per tranzacție, iar în 2020 un teren de peste 60.000 mp ar fi fost cumpărat cu 10 lei/mp și revândut cu 146 lei/mp.

„Ulterior, inculpatul Pintea Adrian Ioan, în calitate de administrator în drept al societăţii anterior menţionate, ar fi semnat respectivul contract de vânzare-cumpărare cu o societate controlată de inculpatul Iordănescu Eugen, la un preţ subevaluat faţă de valoarea comercială reală, respectiv la suma de 607.480 lei fără TVA, rezultând astfel un preţ subevaluat de 10 lei/mp. La aproximativ trei săptămâni de la tranzacţia menţionată anterior, între societatea controlată de inculpatul Iordănescu Eugen şi o altă societate comercială a fost încheiat în formă autentică un antecontract de vânzare-cumpărare”, se arată în comunicatul DNA.

De asemenea, procurorii notează că un contract de cesiune încheiat în 2022 de unul dintre inculpați ar fi avut ca scop îngreunarea urmăririi penale.

Pe parcursul anchetei, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, cu excepția notarului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Alba Iulia.