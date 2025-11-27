Un fost director de școală va ajunge în fața judecătorilor după ce i-a spart capul unui elev

Un profesor de matematică din Sântandrei este trimis în judecată după ce a lovit un elev și i-a spart capul. Incidentul a fost filmat, părinții au depus plângere, iar cazul a ajuns în instanță, deși o parte dintre părinți îl apără pe profesor.

Sorin Ban, un profesor de matematică care a fost si directorul scolii gimnaziale din Sântandrei, judetul Bihor, este trimis în judecată de către procurorii din Oradea pentru purtare abuzivă.

Procesul poate demara după ce dosarul în cauză a fost înregistrat în luna octombrie la Judecătoria Oradea.

Totul s-a întâmplat anul în noiembrie 2024 când Ban a lovit un elev de-a VI-a cu capul de peretele unui hol din școală. Profesorul ocupa la acea vreme rolul de diriginte al clasei în care elevul învăța. Profesorul s-a enervat după ce elevul a apăsat din joacă soneria școlii, lovindu-l după ceafă de mai multe ori. În timpul loviturilor, băiatul s-a lovit cu fruntea de perete, spărgându-și capul.

Camerele de supraveghere ale școlii au suprins momentele, părinții elevului depunând în acest sens o plângere la Poliției, iar conducerea școlii a pornit o anchetă internă în acest sens.

Conform publicatiei BIHOREANUL, aceasta a publicat la vremea respectivă întâmplarea și ancheta, descoperind faptul că profesorul vinovat de infractiunea de abuz este apărat de către colegii săi profesori ai școlii dar și de către alti părinți ai elevilor lui Ban, care il consideră pe acesta nevinovat, solicitând ca profesorul de matematică să fie iertat de acuzatii.

Grupul de părinți care i-au sarit în ajutor profesorului agresiv au solicitat chiar din biroul directoarei scolii ca profesorul să fie iertat, totul escaladând într-un scandal ce a necesitat intervenția Poliției.

Bihoreanul i-a solicitat profesorului un punct de vedere, însă acesta a refuzat să ofere explicații în urma situației pe care a creat-o. Profesorul nu doar că a refuzat să răspundă la întrebarea de ce a facut gestul și dacă îl regretă, dar a și actionat în judecată Inspectoratul Școlar pe motivul refuzului de a-i fi acordată gradația de merit și un bonus la salariu pentru merite.