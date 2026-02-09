Companiile din UE care activează în sectoarele strategice ar putea fi obligate să cumpere doar produse europene. Cum motivează Von der Leyen clauza „preferinței europene”

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, susține introducerea unei clauze de „preferință europeană” în sectoarele strategice, măsură care ar obliga companiile ce beneficiază de fonduri publice să utilizeze componente produse în Uniunea Europeană.

Într-o scrisoare adresată celor 27 de state membre, von der Leyen afirmă că Europa trebuie să își protejeze interesele economice și să își consolideze capacitatea industrială, potrivit AFP, citate de News.ro.

„Europa trebuie să fie capabilă să își apere interesele strategice și să își susțină activ propria bază de producție”, a transmis Ursula von der Leyen, subliniind că o astfel de clauză reprezintă „un instrument necesar” pentru atingerea acestui obiectiv.

Tema sprijinirii producției „Made in Europe” va fi discutată joi, în Belgia, la summitul liderilor europeni dedicat competitivității.

Comisia pregătește un proiect legislativ care ar introduce preferința europeană în anumite domenii, inclusiv în industria auto. Prezentarea documentului, programată acum pentru 25 februarie, a fost amânată de două ori din cauza divergențelor dintre statele membre.

„Trebuie să stabilim o adevărată preferinţă europeană”

Conceptul este promovat intens de Franța, care dorește protejarea industriei naționale de baterii pentru vehicule electrice.

„Trebuie să stabilim, o dată pentru totdeauna, o adevărată preferinţă europeană în sectoarele noastre cele mai strategice”, spunea, la începutul lui februarie, într-un editorial semnat de peste 1.000 de şefi de întreprinderi, francezul Stéphane Séjourné, vicepreşedintele Comisiei Europene, însărcinat cu acest dosar.

În schimb, Germania se opune, temându-se că obligativitatea utilizării componentelor europene ar crește costurile de producție pentru constructorii auto și pentru alte sectoare industriale.