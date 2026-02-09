O bacterie periculoasă, depistată în apa furnizată prin rețeaua publică din Curtea de Argeș. Au fost transmise mesaje RO-Alert

Prefectul județului Argeș a convocat luni, 9 februarie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, ca urmare a depistării, în cursul zilei a bacteriei Clostridium Perfringens în apa furnizată prin rețeaua publică de distribuție din municipiul Curtea de Argeș.

„Prin hotărârea CJSU s-a decis instituirea stării de alertă la nivelul municipiului Curtea de Argeș pentru o perioadă de 30 de zile, începând de astăzi”, a transmis, luni seară, Ioana Făcăleață, prefectul județului Argeș, într-un comunicat.

Potrivit documentului, populația va fi informată permanent cu privire la interzicerea utilizării apei din rețea pentru consum, prepararea hranei și igiena personală, până la remedierea completă a situației.

„Sănătatea oamenilor este prioritatea absolută, iar aceste măsuri sunt necesare pentru prevenirea oricărui risc. Am dispus asigurarea transportului de apă potabilă în punctele de distribuție stabilite la nivelul municipiului Curtea de Argeș, precum și asigurarea cantității necesare de apă pentru funcționarea Spitalului Municipal Sfânta Muceniță Filofteia, astfel încât siguranța pacienților să nu fie pusă în pericol. Acțiuni sunt realizate cu sprijinul ISU Argeș”, a precizat prefectul.

Prefectul a solicitat autorităților municipale din Curtea de Argeș să asigure în continuare apă îmbuteliată pentru consum și prepararea hranei în unitățile de învățământ, precum și pentru persoanele vulnerabile și persoanele nedeplasabile:

„Toate instituțiile cu atribuții în domeniu au obligația de a monitoriza permanent situația, de a interveni prompt, de a face toate eforturile necesare pentru eliminarea cauzelor care au condus la această situație, dar și pentru protejarea populației și limitarea efectelor acestui incident”.

Populația a primit mesaje RO-ALERT

Pentru o informare rapidă și corectă a cetățenilor a fost dispusă transmiterea de mesaje RO-ALERT, astfel încât fiecare locuitor din zonele afectate să cunoască exact și la timp măsurile care trebuie respectate.

„Nu în ultimul rând, am informat în această seară cu privire la situația existentă miniștrii cu atribuții de resort și am solicitat sprijin pentru rezolvarea cât mai rapidă a problemelor legate de alimentarea cu apă din zona Curtea de Argeș.

Menționez că astăzi a fost adoptată și o hotărâre a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Curtea de Argeș prin care autoritățile locale, în urma unei evaluări realizate împreună cu o societate autorizată, au întocmit un plan pentru remedierea situației și pentru reluarea în siguranță a furnizării apei potabile”, a adăugat Ioana Făcăleață

„Furnizarea apei va fi întreruptă pentru executarea unor lucrări la stația de tratare a apei”

Prin aceeași hotărâre au fost solicitate fonduri de urgență de la Guvern pentru lucrări și investiții care să contribuie la remedierea cât mai rapidă a situației.

„Fac precizarea că începând de mâine, 10 februarie, ora 21:00, și până pe 11 februarie, ora 21:00, furnizarea apei va fi întreruptă pentru executarea unor lucrări la stația de tratare a apei. Voi urmări personal evoluția situației și aplicarea măsurilor necesare până la revenirea la normal”, a mai transmis reprezentanta Guvernului în teritoriu.