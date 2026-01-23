Bărbat din Alba Iulia, căutat de polițiști după ce a făcut acte de exhibiţionism în apropierea unei şcoli

Polițiștii din Alba Iulia s-au autosesizat şi fac verificări pentru identificarea unui bărbat care, vineri, 23 ianuarie, a făcut acte de exhibiţionism în apropierea unei şcoli din municipiu.

Potrivit Alba24, incidentul a avut loc în zona Colegiului Tehnic Apulum și a fost semnalat printr-o postare anonimă, joi, pe rețeaua de socializare Facebook.

Potrivit postării, este vorba despre un bărbat cu glugă în cap, îmbrăcat în culori închise.

Din primele date, un bărbat, în timp ce se afla în proximitatea unei unități de învățământ din municipiul Alba Iulia, ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism.

Potrivit IPJ Alba, în dimineața zilei de 23 ianuarie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, ca urmare a unei postări anonime pe o rețea de socializare.