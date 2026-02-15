Cinci județe sub cod galben de vânt: rafale de până la 85 km/h

Cinci județe din țară se află duminică dimineață sub avertizare de vânt puternic, emisă de meteorologi și valabilă până la ora 12:00. În zonele montane sunt așteptate rafale puternice, viscol și scăderea vizibilității.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că a emis atenționări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zone din cinci județe ale țării, avertizările fiind în vigoare până la ora 12:00.

Potrivit meteorologilor, în zona de munte a județelor Brașov, Prahova și Dâmbovița, la altitudini de peste 1.800 de metri, „se va semnala vânt cu viteza la rafală de 70–85 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și determină scăderea vizibilității sub 100 de metri”.

Situații similare sunt prognozate și în zonele montane din județele Caraș-Severin și Hunedoara, unde „vântul va avea viteza la rafală de 85 km/h, va viscoli și troieni zăpada deja depusă și va determina scăderea vizibilității sub 100 de metri”.

Meteorologii precizează că avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore.