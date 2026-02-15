Alina Gorghiu cere demisia prefectei de Argeș. O acuză de incompetență administrativă în criza apei potabile de la Curtea de Argeș

Alina Gorghiu, deputat și președinte PNL Argeș, a cerut demisia prefectului Ioana Făcăleață, vinovată în opinia sa de criza apei potabile de la Curtea de Argeș.

Fostul ministru al Justiției, deputata PNL Alina Gorghiu, a cerut duminică demisia prefectei județului Argeș, Ioana Făcăleață, pentru ”incompetență administrativă greu de egalat”.

Gorghiu o acuză de ”șase luni de pasivitate” într-un caz oficial sesizat privind deversări ilegale în comuna Corbeni (aproape de Curtea de Argeș) și risc de contaminare a apei, ceea ce a dus la criza apei potabile, situație cu care se confruntă circa 50.000 de oameni din Curtea de Argeș.

”Declarațiile făcute în mass-media în data de 13 februarie 2026 de prefecta județului Argeș, Ioana Făcăleață, sunt în contradicție directă cu documentele oficiale existente. Prefecta a afirmat: „Avem suspiciuni, mai exact că se deversează ilegal pe albia râului şi am cerut absolut tuturor instituţiilor să aibă toleranţă zero la acest fenomen. Le-am cerut instituţiilor abilitate să verifice dacă se fac deversări ilegale atât de societăţi, cât şi de persoane fizice pentru a ne asigura că nu avem o contaminare în plus a apei de pe râu, care ajunge în staţia de tratare.” Nu este vorba despre suspiciuni. Este vorba despre o sesizare oficială transmisă Guvernului României în 31 iulie 2025, privind exact aceste deversări și riscul de contaminare a apei”, potrivit unui comunicat de presă al președintei PNL Argeș, Alina Gorghiu.

În continuare, lidera PNL Argeș a făcut public documentul oficial trimis Prefecturii Argeș.

”Document oficial transmis Prefecturii Argeș

În data de 05 august 2025, Secretariatul General al Guvernului – Direcția Relații Publice a emis adresa nr. 15D/11566/05.08.2025, prin care memoriul privind situația din comuna Corbeni a fost transmis „spre informare și analiză INSTITUȚIEI PREFECTULUI – JUDEȚUL ARGEȘ”.

Așadar, Instituția Prefectului Argeș, condusă de Ioana Făcăleață, a fost informată oficial, în scris, încă din august 2025, cu privire la:

• lucrări de canalizare nefinalizate;

• deversarea dejecțiilor în pârâu și în albia râului;

• riscul real de contaminare a apei utilizate de populație.

Au trecut 6 luni în care prefectura nu a făcut nimic.

În această perioadă, dejecțiile au continuat să ajungă în pânza freatică și în cursul de apă.

În prezent, în probele prelevate de Direcția de Sănătate Publică Argeș, s-a constatat existența bacteriei în apă. În zona Curtea de Argeș, apa a fost declarată nepotabilă, fiind confirmată contaminarea bacteriologică”, se mai arată în document.

Gorghiu spune că în aceste condiții, declarația din 13 februarie 2026 despre „suspiciuni” este tardivă și nejustificată administrativ.

”Ce s-a întâmplat între 5 august 2025 și 13 februarie 2026?

• Ce controale a dispus prefectura?

• Ce măsuri concrete au fost luate?

• De ce populația nu a fost avertizată?

• De ce nu s-a intervenit pentru stoparea deversărilor?

Dacă au existat măsuri, ele trebuie făcute publice imediat.

Dacă nu au existat, vorbim despre șase luni de pasivitate într-o problemă ce ține direct de sănătatea publică.

Nu poți invoca „toleranță zero” după jumătate de an de tăcere.

Nu poți vorbi despre „suspiciuni” când ai fost informat oficial de Guvern.

Nu poți reacționa abia după ce bacteriile apar în probele DSP și apa devine nepotabilă.

Pentru această gravă întârziere administrativă și pentru gestionarea defectuoasă a unei situații cu impact major asupra sănătății populației, solicităm demisia prefectei județului Argeș, Ioana Făcăleață”, mai anunță lidera PNL.

Problemele de la Curtea de Argeș durează de patru luni, pe fondul lucrărilor desfășurate la Barajul Vidraru. Directorul DSP Argeș, Sorina Honțaru, a declarat că în urma analizelor efectuate au fost descoperite nereguli grave.

”A fost identificată bacteria Pertigens în 3 probe din cele 5 recoltate la acea dată. Aceste probe au fost recoltate la două școli și în piața centrală din Curtea de Argeș. (...) Vom recolta din nou probe și vă vom comunica. Posibil apa să fie în continuare nepotabilă deoarece avem și modificări fizico chimice. Avem cantități mari de fier, aluminiu, mangan și clor rezidual”, potrivit directorului DSP.

Potrivit reprezentanților DSP, pe lângă prezența bacteriei, apa prezintă și modificări fizico-chimice semnificative, ceea ce ridică semne de întrebare privind siguranța utilizării ei chiar și pentru spălat.

Nu este prima cerere de demisie pe care Alina Gorghiu o face în cazul prefectului Făcăleață. La începutul anului, deputatul PNL Argeş a solicitat Prefecturii Argeş să facă publice documentele care să confirme că prefectul Ioana Făcăleaţă a fost la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean Piteşti în scop de control, nu pentru consult medical, după ce aceasta a fost acuzată că ar fi sărit „peste rând”.