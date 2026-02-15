search
Duminică, 15 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Alina Gorghiu cere demisia prefectei de Argeș. O acuză de incompetență administrativă în criza apei potabile de la Curtea de Argeș

0
0
Publicat:

Alina Gorghiu, deputat și președinte PNL Argeș, a cerut demisia prefectului Ioana Făcăleață, vinovată în opinia sa de criza apei potabile de la Curtea de Argeș.

Alina Gorghiu, deputat PNL FOTO: Alina Gorghiu
Alina Gorghiu, deputat PNL FOTO: Alina Gorghiu

Fostul ministru al Justiției, deputata PNL Alina Gorghiu, a cerut duminică demisia prefectei județului Argeș, Ioana Făcăleață, pentru ”incompetență administrativă greu de egalat”.

Gorghiu o acuză de ”șase luni de pasivitate” într-un caz oficial sesizat privind deversări ilegale în comuna Corbeni (aproape de Curtea de Argeș) și risc de contaminare a apei, ceea ce a dus la criza apei potabile, situație cu care se confruntă circa 50.000 de oameni din Curtea de Argeș.

”Declarațiile făcute în mass-media în data de 13 februarie 2026 de prefecta județului Argeș, Ioana Făcăleață, sunt în contradicție directă cu documentele oficiale existente. Prefecta a afirmat: „Avem suspiciuni, mai exact că se deversează ilegal pe albia râului şi am cerut absolut tuturor instituţiilor să aibă toleranţă zero la acest fenomen. Le-am cerut instituţiilor abilitate să verifice dacă se fac deversări ilegale atât de societăţi, cât şi de persoane fizice pentru a ne asigura că nu avem o contaminare în plus a apei de pe râu, care ajunge în staţia de tratare.” Nu este vorba despre suspiciuni. Este vorba despre o sesizare oficială transmisă Guvernului României în 31 iulie 2025, privind exact aceste deversări și riscul de contaminare a apei”, potrivit unui comunicat de presă al președintei PNL Argeș, Alina Gorghiu.

În continuare, lidera PNL Argeș a făcut public documentul oficial trimis Prefecturii Argeș.

”Document oficial transmis Prefecturii Argeș

În data de 05 august 2025, Secretariatul General al Guvernului – Direcția Relații Publice a emis adresa nr. 15D/11566/05.08.2025, prin care memoriul privind situația din comuna Corbeni a fost transmis „spre informare și analiză INSTITUȚIEI PREFECTULUI – JUDEȚUL ARGEȘ”.

Așadar, Instituția Prefectului Argeș, condusă de Ioana Făcăleață, a fost informată oficial, în scris, încă din august 2025, cu privire la:

• lucrări de canalizare nefinalizate;

• deversarea dejecțiilor în pârâu și în albia râului;

• riscul real de contaminare a apei utilizate de populație.

Au trecut 6 luni în care prefectura nu a făcut nimic.

În această perioadă, dejecțiile au continuat să ajungă în pânza freatică și în cursul de apă.

În prezent, în probele prelevate de Direcția de Sănătate Publică Argeș, s-a constatat existența bacteriei în apă. În zona Curtea de Argeș, apa a fost declarată nepotabilă, fiind confirmată contaminarea bacteriologică”, se mai arată în document.

Gorghiu spune că în aceste condiții, declarația din 13 februarie 2026 despre „suspiciuni” este tardivă și nejustificată administrativ.

”Ce s-a întâmplat între 5 august 2025 și 13 februarie 2026?

• Ce controale a dispus prefectura?

• Ce măsuri concrete au fost luate?

• De ce populația nu a fost avertizată?

• De ce nu s-a intervenit pentru stoparea deversărilor?

Dacă au existat măsuri, ele trebuie făcute publice imediat.

Dacă nu au existat, vorbim despre șase luni de pasivitate într-o problemă ce ține direct de sănătatea publică.

Nu poți invoca „toleranță zero” după jumătate de an de tăcere.

Nu poți vorbi despre „suspiciuni” când ai fost informat oficial de Guvern.

Nu poți reacționa abia după ce bacteriile apar în probele DSP și apa devine nepotabilă.

Pentru această gravă întârziere administrativă și pentru gestionarea defectuoasă a unei situații cu impact major asupra sănătății populației, solicităm demisia prefectei județului Argeș, Ioana Făcăleață”, mai anunță lidera PNL.

 Problemele de la Curtea de Argeș durează de patru luni, pe fondul lucrărilor desfășurate la Barajul Vidraru. Directorul DSP Argeș, Sorina Honțaru, a declarat că în urma analizelor efectuate au fost descoperite nereguli grave.

”A fost identificată bacteria Pertigens în 3 probe din cele 5 recoltate la acea dată. Aceste probe au fost recoltate la două școli și în piața centrală din Curtea de Argeș. (...) Vom recolta din nou probe și vă vom comunica. Posibil apa să fie în continuare nepotabilă deoarece avem și modificări fizico chimice. Avem cantități mari de fier, aluminiu, mangan și clor rezidual”, potrivit directorului DSP.

Potrivit reprezentanților DSP, pe lângă prezența bacteriei, apa prezintă și modificări fizico-chimice semnificative, ceea ce ridică semne de întrebare privind siguranța utilizării ei chiar și pentru spălat.

Nu este prima cerere de demisie pe care Alina Gorghiu o face în cazul prefectului Făcăleață. La începutul anului, deputatul PNL Argeş a solicitat Prefecturii Argeş să facă publice documentele care să confirme că prefectul Ioana Făcăleaţă a fost la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean Piteşti în scop de control, nu pentru consult medical, după ce aceasta a fost acuzată că ar fi sărit „peste rând”.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Replica lui Viktor Orban pentru Volodimir Zelenski: „Ucraina nu poate deveni membru al Uniunii Europene”
stirileprotv.ro
image
Ce salariu are un shaormar în 2026. Câți bani primește, în funcție de orașul din România în care este shaormeria la care e angajat
gandul.ro
image
Viktor Orban numește care este adevărata amenințare pentru Ungaria: „O sursă de pericol iminent”
mediafax.ro
image
Ce a pățit jurnalistul român care a dorit să discute cu Cristi Chivu după Inter – Juventus 3-2: „E inexplicabil! Mă cunosc cu el de peste 20 de ani”
fanatik.ro
image
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
libertatea.ro
image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
FOTO A treia oară e cu noroc! Imagini inedite de la nunta lui Florentin Petre. ”Mi-am găsit jumătatea!”
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
antena3.ro
image
Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic
observatornews.ro
image
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
cancan.ro
image
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
prosport.ro
image
Cod galben de vânt și ninsori viscolite în mai multe județe. Vremea se răcește accentuat până luni
playtech.ro
image
Cum a reacționat Ștefan Târnovanu, după ce a fost tras pe linie moartă la FCSB. Dezvăluiri din vestiar: „Toți îl susțin pe Matei Popa”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Scandal uriaș, după derby-ul câștigat de Cristi Chivu în Italia. Juventus, decizie radicală
digisport.ro
image
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României”
stiripesurse.ro
image
Semnul divin pe care Andreea, sora afaceristului Sorin Iacob, l-a primit de pe lumea cealaltă: „Atunci am știut că există semne de sus pentru noi”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Andra a dezvăluit secretul prin care a slăbit considerabil. A scăpat instant de 10 kg!
romaniatv.net
image
Cum arată și cu ce se ocupă fiul Mihaelei Rădulescu la 21 de ani. Ayan seamănă izbitor cu mama lui
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
image
Când se toaletează, de fapt, pomii primăvara. Așa îți asiguri o recoltă bogată, fructe mari și zemoase
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că în secolul al XVI-lea domeniul Castelului Corvinilor se afla sub conducerea a doi Castelani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări

OK! Magazine

image
Lovitura care l-ar dărâma pe Regele Charles! Andrew Mountbatten-Windsor, fratele lui, riscă închisoare pe viață?

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știi despre el ca să nu ai surprize mai târziu!

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!