Video Incendiu provocat de explozia unei butelii, într-o locuință din Alba. Două persoane sunt rănite

Un incendiu a izbucnit marţi seara, 13 ianuarie, la o locuinţă din localitatea Fărău, județul Alba, ca urmare a exploziei unei butelii. Două persoane sunt rănite.

La faţa locului a intervenit Secţia de pompieri Aiud, fiind alocate două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, un echipaj de prim ajutor, două ambulanţe SAJ, din care una cu medic, şi SVSU Fărău, scrie Agerpres.

Cele două persoane rănite, conştiente, au fost asistate medical la locul intervenţiei - o victimă cu arsuri de grad 1 şi 2 pe aproximativ 80% din suprafaţa corporală şi cealaltă cu arsuri de grad 1 şi 2 pe aproximativ 40% din suprafaţă corporală.

La sosirea echipelor de intervenţie incendiul se manifesta la nivelul acoperişului, pe o suprafaţă de aproximativ 60 mp.

Pompieri au reuşit localizarea incendiului şi intervin în continuare pentru stingerea in totalitate a focului şi înlăturarea efectelor negative produse de acesta.

Un incident asemănător a avut loc și în Zalău. Astăzi, un incendiu a izbucnit într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc din municipiu, în urma unei explozii provocate de o butelie. A fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit ISU Sălaj, un bărbat a suferit arsuri și a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă. De asemenea, alte opt persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului.