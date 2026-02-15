Topul pensiilor: Câți români primesc peste 5.000 de lei și câți supraviețuiesc cu sub 1.000 de lei. Cât sunt pensiile speciale în 2026

Statisticile privind nivelurile pensiei de stat stârnesc îngrijorare, având în vedere că 1,14 milioane de români au pensii sub 1.400 de lei, în timp ce alții încasează peste 4.000 de lei lunar. Datele sunt publicate de CNPP pentru luna ianuarie.

Potrivit statisticilor consultate de „Adevărul”, în luna ianuarie 2026, numărul pensionarilor care încasau sume sub 1.300 de lei, adică jumătate din salariul minim pe economie (salariul minim net este de 2.574 lei), a fost de 1.015.902 persoane. Dintre aceștia, 658.073 aveau pensie sub 1.000 de lei, 237.449 de persoane au încasat între 1.001 și 1.200 de lei, și 120.380 pensie între 1.201 și 1.300 de lei.

Conform legislației în vigoare, pensionarii care cumulează venituri din pensii și indemnizații sub pragul de 1.281 de lei beneficiază lunar de Indemnizația socială pentru pensionari, sumă ce garantează atingerea acestui nivel minim.

La polul opus, dintre cei aproape 4,7 milioane de pensionari, 1.003.751 de persoane aveau pensie mai mare de 4.000 de lei lunar, jumătatea dintre aceștia chiar peste 5.000 lei lunar. Astfel, la nivelul lunii ianuarie, 501.094 de pensionari încasau lunar peste 5.000 de lei, 214.276 de persoane au primit între 4.501 și 5.000 lei lunar și alți 288.381 au avut pensii între 4.001 și 4.500 lei lunar.

Un număr de 4.698.070 de pensionari era înregistrat în ianuarie 2026 în România, cu 1.489 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.819 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la aproape 13 miliarde de lei.

Din totalul pensionarilor, 531.259 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 720 lei.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.790.295 de persoane, din care 2.163.817 femei, în timp ce pensia medie era de 3.109 de lei.

Pensie anticipată au primit, în ianuarie 2026, un număr de 65.384 de persoane (2.551 de lei pensie medie) şi pensie de invaliditate 394.829 de persoane (pensie medie de 1.094 lei), dintre care 45.956 de persoane pentru gradul I de invaliditate (955 lei pensie medie).

În aceeaşi lună, pensie de urmaş s-a acordat unui număr de 447.469 persoane (1.502 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 93 pensionari (540 de lei, în medie).

Pensiile magistraților depășesc 25.400 de lei

În ce privește pensiile speciale, cele ale magistraților sunt în continuare de peste 25.000 de lei, fiind cea mai bine plătită categorie de pensionari, după cum se poate vedea în tabelul de mai jos.

Potrivit datelor CNPP, în luna ianuarie au încasat pensie specială 5.793 de foști magistrați, din care doar 2.536 au contribuit la sistemul public de pensii. Astfel, pensia medie a fost de 25.447 lei, deși fără suplimentarea de 22.312 lei din bugetul statului (adică din banii și impozitele plătite de toți români), li s-ar fi cuvenit doar 7.532 lei pe baza contribuțiilor.

A doua cea mai bine plătită categorie de pensii speciale este cea a foștilor piloți din Aviația Civilă, care a ajuns în ianuarie să încaseze în medie 13.100 de lei, din care 8.063 lei vin de la bugetul de stat.

A treia cea mai bine plătită categorie de „speciali” este cea a foștilor angajați ai Curții de Conturi, care au încasat o pensie medie de 10.419 lei în ianuarie, din care puțin peste 2.500 lei vin din bugetul de stat.