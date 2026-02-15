A fost prins criminalul lui Gheorghe Chindriș. Detalii șocante din anchetă: victima, lovită în cap cu un calorifer electric

Un tânăr de 26 de ani este principalul suspect în cazul crimei din Floreşti. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce l-a ucis pe Gheorghe Chindriș.

Criminalul lui Gheorghe Chindriș a fost identificat, prins şi reţinut pentru 24 de ore. Potrivit poliției, cei doi s-ar fi cunoscut pe internet.

Este vorba despre un tânăr de 26 de ani care a plecat din casa bărbatului cu bani şi bijuterii.

Din verificările efectuate de polițiști, a rezultat că în urma unui conflict spontan izbucnit pe fondul consumului de băuturi alcoolice, un tânăr în vârstă de 26 ani i-a aplicat victimei mai multe lovituri cu un calorifer electric, provocându-i decesul, scrie Observator.

Suspectul a fost depistat și condus la sediul Poliției, ulterior fiind retinut pentru 24 ore.

Trupul neînsuflețit a fost descoperit sâmbătă în jurul prânzului de colegii săi din Asociația Avram Iancu, unde Gheorghe Chindriș era vicepreședinte. Acesta era așteptat la un eveniment încă de la ora 9.00, iar după ce nu a mai răspuns la telefon, apropiații au mers la locuința sa.

Cine a fost Gheorghe Chindriș

Gheorghe Chindriș s-a născut în Maramureș și s-a mutat ulterior în Cluj-Napoca. La vârsta de 31 de ani a devenit director al minei de aur Băișoara. În anul 2001 s-a stabilit în SUA, unde a fondat un sat românesc construit în jurul unei biserici maramureșene, cu case tradiționale.

S-a întors în România în 2012, iar în 2018 a fost numit director al Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din județul Alba.

În ultimii ani, Gheorghe Chindriș era activ în promovarea folclorului și participa frecvent la manifestări patriotice, fiind și membru al unui ansamblu folcloric.

Ancheta este în desfășurare.