O femeie din Aiud care a născut acasă a băgat copilul într-un sac de gunoi și l-a ascuns între rufe

O femeie de 42 de ani din Aiud, care, în luna decembrie, a născut la domiciliu şi a băgat copilul într-un sac de gunoi pe care l-a ascuns a fost arestată. Ea este acuzată de omor calificat.

”Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, la data de 14.01.2026, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de o inculpată în vârstă de 42 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie în modalitatea omorului calificat”, anunţă, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, scrie News.

Potrivit procurorilor, în 17.12.2025, în timp ce se afla la domiciliul său de pe raza municipiului Aiud, femeia a născut un copil, iar după ce a secţionat cordonul ombilical, a aşezat copilul într-un sac manajer, l-a învelit într-un tricou şi l-a ascuns într-un coş cu haine.

Copilul a murit, trupul fiind găsit a doua zi de către poliţişti.

”Din autopsia medico-legală a nou-născutului decedat a rezultat că acesta s-a născut viu, iar decesul s-a datorat insuficienţei cardio-respiratorii acute consecutive pneumoniei acute de aspiraţie de lichid amniotic, în condiţiile unei naşteri neasistate. De asemenea, din expertiza medico-legală psihiatrică efectuată, a reieşit că inculpata a avut discernământ păstrat la data comiterii presupusei fapte şi a avut capacitatea psihică de a aprecia critic conţinutul şi consecinţele social-negative ale acţiunilor sale”, au precizat procurorii.

Femeia a fost arestată pentru 30 de zile în cursul zilei de joi, de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Alba.