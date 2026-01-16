Ziua decisivă pentru pensiile magistraților. Curtea Constituțională, așteptată să decidă soarta legii asumate de Guvernul Bolojan

Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe vineri, 16 ianuarie, de la ora 10:00, cu privire la sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la Legea privind pensiile speciale ale magistraților.

Inițial, CCR ar fi trebuit să se pronunțe asupra acestui caz pe data de 10 decembrie, însă hotărârea a fost amânată pentru 28 ianuarie. În acea zi, dar și în cea care a urmat, CCR nu s-a putut pronunța din lipsă de cvorum, după ce cei patru judecători propuși de PSD (Mihai Busuioc, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Cristian Deliorga) au părăsit sala. Prin urmare, conducerea Curții a stabilit data de 16 ianuarie, în încercarea de a adopta o decizie.

Decizia Curții de Apel care poate schimba soarta votului

Tot vineri ar trebui se pronunțe și Curtea de Apel București cu privire la contestația avocatei Silvia Uscov, membră AUR, referitoare la numirile numirile judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

Dacă instanța hotărăște pe fond suspendarea celor doi până la o decizie definitivă, decizia în cazul pensiilor magistraților ar putea fi afectată. Întrebat despre posibilitatea unui asemenea scenariu, președintele Nicușor Dan a lăsat de înțeles că este pregătit să facă o nouă numire la Curte.

Nou raport transmis de ÎCCJ

Pe de altă parte, indiferent de hotărârea CAB, scenariul unei noi amânări este cât se poate de probabil. Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat joi depunerea la Curtea Constituțională a unui nou raport de expertiză, despre care instanța condusă de Lia Savonea spune că ar demonstra faptul că legea asumată în Parlament de Guvernul Bolojan conduce la anularea totală a pensiilor de serviciu.

„În contextul sesizării de neconstituționalitate formulate anterior, a fost realizată o expertiză de specialitate independentă, în baza căreia Înalta Curte de Casație și Justiție va depune la Curtea Constituțională a României note suplimentare de susținere a argumentelor deja formulate împotriva legii privind pensiile de serviciu ale magistraților, promovată de Guvernul Bolojan. Rezultatele expertizei sunt clare și fără echivoc: aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu. Toate calculele arată, pe toate ipotezele, așa cum vom prezenta, că pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate, respectiv: – pentru magistrații de la judecătorii/parchetele de pe lângă acestea, cu 36% mai puțin; pentru cei de la tribunale/parchetele de pe lângă acestea, cu 35% mai puțin;pentru cei de la curțile de apel/parchetele de pe lângă acestea, cu 33% mai puțin; pentru judecătorii ÎCCJ, cu 51% mai puțin”, a transmis ÎCCJ.

Magistrații s-ar pensiona la 65 ani din 2042

Proiectul de reformă aflat în prezent pe masa Curții Constituționale vizează schimbarea formulei de calcul a pensiei, care ar urma să fie stabilită la 55% din media indemnizațiilor brute realizate în ultimii cinci ani de activitate, cu un plafon de cel mult 70% din ultima indemnizație netă. În același timp, documentul propune majorarea vechimii minime necesare pentru pensionare de la 25 la 35 de ani, precum și creșterea vârstei de pensionare până la 65 de ani.

Noile reguli ar urma să fie introduse treptat. Proiectul prevede o perioadă de tranziție de 15 ani, care ar începe la 1 ianuarie 2026, interval în care vârsta de pensionare ar crește gradual, cu câte un an. Potrivit acestei propuneri, în 2042 magistrații ar urma să poată ieși la pensie la vârsta de 65 de ani.