search
Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ziua decisivă pentru pensiile magistraților. Curtea Constituțională, așteptată să decidă soarta legii asumate de Guvernul Bolojan

0
0
Publicat:

Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe vineri, 16 ianuarie, de la ora 10:00, cu privire la sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la Legea privind pensiile speciale ale magistraților.

Curtea Constituțională. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Curtea Constituțională. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Inițial, CCR ar fi trebuit să se pronunțe asupra acestui caz pe data de 10 decembrie, însă hotărârea a fost amânată pentru 28 ianuarie. În acea zi, dar și în cea care a urmat, CCR nu s-a putut pronunța din lipsă de cvorum, după ce cei patru judecători propuși de PSD (Mihai Busuioc, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Cristian Deliorga) au părăsit sala. Prin urmare, conducerea Curții a stabilit data de 16 ianuarie, în încercarea de a adopta o decizie.

Decizia Curții de Apel care poate schimba soarta votului

Tot vineri ar trebui se pronunțe și Curtea de Apel București cu privire la contestația avocatei Silvia Uscov, membră AUR, referitoare la numirile numirile judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

Dacă instanța hotărăște pe fond suspendarea celor doi până la o decizie definitivă, decizia în cazul pensiilor magistraților ar putea fi afectată. Întrebat despre posibilitatea unui asemenea scenariu, președintele Nicușor Dan a lăsat de înțeles că este pregătit să facă o nouă numire la Curte.

Nou raport transmis de ÎCCJ

Pe de altă parte, indiferent de hotărârea CAB, scenariul unei noi amânări este cât se poate de probabil. Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat joi depunerea la Curtea Constituțională a unui nou raport de expertiză, despre care instanța condusă de Lia Savonea spune că ar demonstra faptul că legea asumată în Parlament de Guvernul Bolojan conduce la anularea totală a pensiilor de serviciu.

„În contextul sesizării de neconstituționalitate formulate anterior, a fost realizată o expertiză de specialitate independentă, în baza căreia Înalta Curte de Casație și Justiție va depune la Curtea Constituțională a României note suplimentare de susținere a argumentelor deja formulate împotriva legii privind pensiile de serviciu ale magistraților, promovată de Guvernul Bolojan. Rezultatele expertizei sunt clare și fără echivoc: aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu. Toate calculele arată, pe toate ipotezele, așa cum vom prezenta, că pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate, respectiv: – pentru magistrații de la judecătorii/parchetele de pe lângă acestea, cu 36% mai puțin; pentru cei de la tribunale/parchetele de pe lângă acestea, cu 35% mai puțin;pentru cei de la curțile de apel/parchetele de pe lângă acestea, cu 33% mai puțin; pentru judecătorii ÎCCJ, cu 51% mai puțin”, a transmis ÎCCJ.

Magistrații s-ar pensiona la 65 ani din 2042

Proiectul de reformă aflat în prezent pe masa Curții Constituționale vizează schimbarea formulei de calcul a pensiei, care ar urma să fie stabilită la 55% din media indemnizațiilor brute realizate în ultimii cinci ani de activitate, cu un plafon de cel mult 70% din ultima indemnizație netă. În același timp, documentul propune majorarea vechimii minime necesare pentru pensionare de la 25 la 35 de ani, precum și creșterea vârstei de pensionare până la 65 de ani.

Noile reguli ar urma să fie introduse treptat. Proiectul prevede o perioadă de tranziție de 15 ani, care ar începe la 1 ianuarie 2026, interval în care vârsta de pensionare ar crește gradual, cu câte un an. Potrivit acestei propuneri, în 2042 magistrații ar urma să poată ieși la pensie la vârsta de 65 de ani.

Știri Interne

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
digi24.ro
image
O femeie de 42 de ani din Aiud a născut la domiciliu, în baie, și a doua zi a mers la spital. Acasă lăsase un tablou tragic
stirileprotv.ro
image
România FIERBE! Guvernul Bolojan, sub asediul celor mai mari proteste: „Jos Guvernul mafiot!”
gandul.ro
image
Veste proastă pentru absolvenții de facultate. De ce ești încă singur?
mediafax.ro
image
Cum a ajuns România o verigă strategică în planul lui Trump pentru Groenlanda. Afacerea de 150 de miliarde de dolari care redesenează harta puterii
fanatik.ro
image
Statele Unite au stabilit prețul pentru care vor să cumpere Groenlanda
libertatea.ro
image
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
digi24.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
"Am fost team leader și nu mă mai vrea nimeni". Companiile care anunță mii de concedieri
observatornews.ro
image
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Cum își încălzesc finlandezii locuințele fără calorifere. Soluția surprinzătoare pe care o ai deja acasă
playtech.ro
image
FCSB va avea un nou punct fix în echipă! El este fotbalistul care i-a lăsat pe toți ”mască”: ”E peste ce aveam”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a dat lovitura iernii în România? Ciprian Marica e convins: "Cel mai bun transfer!"
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Tinerii de peste 18 ani primesc chestionarul de recrutare în plic. Va avea un cod QR şi broşura cu detaliile încorporării
romaniatv.net
image
Scenarii privind răpirea lui Putin. Rusia are răspunsul pregătit pentru Donald Trump
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict
click.ro
image
Trăsăturile pe care copilul le moștenește de la tată și care apar abia la maturitate
click.ro
image
Scandalul se mută la tribunal! Văduva lui Victor Socaciu a dat-o în judecată pe Marina Almășan: „Îmi terfelește liniștea, onoarea. Cer daune morale de 50.000 de euro.” Declarații incendiare
click.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Regina Máxima a Olandei cochetează cu aparițiile fără machiaj, Profimedia (2) jpg
Una dintre cele mai șic regine ale lumii a renunțat la machiaj. A avut trei apariții naturale în mai puțin de 24 de ore
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict

OK! Magazine

image
Iranul îi vrea înapoi! Prințul Reza Pahlavi și superba lui soție, Prințesa Yasmine, cuplul regal din exil. Regimul ayatollahului se teme

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet