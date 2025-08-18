search
Luni, 18 August 2025
Volodimir Zelenski critică ideea decuplării Kievului de Chișinău în parcursul european: ,,O mișcare foarte proastă”

Publicat:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, critică ideea decuplării Kievului de Chișinău pe parcursul european, subliniind că este „o mișcare foarte proastă”.

Zelenski nu susține ideea decuplării Kievului de Chișinău în parcursul european. FOTO: Profimedia
Zelenski nu susține ideea decuplării Kievului de Chișinău în parcursul european. FOTO: Profimedia

,,Considerăm aderarea la UE ca parte a garanțiilor de securitate. Președintele Trump a spus că America și Putin văd acest lucru la fel. Așadar, am discutat despre negocierile de aderare la UE. Nu poate exista nicio divizare între Ucraina și Moldova – asta ar fi pur și simplu o mișcare foarte proastă”, a notat liderul de la Kiev pe platforma X.

În opinia lui Volodimir Zelenski, divizarea celor două state ar transmite semnalul că Europa nu are o poziție comună și solidă asupra garanțiilor, ceea ce ar înrăutăți situația.

„Dacă o astfel de divizare are loc, aceasta va însemna automat că Europa este divizată în privința Ucrainei, că nu are o poziție comună și puternică asupra garanțiilor. Mulți în Europa consideră că o diviziune nu va face decât să agraveze lucrurile“, a conchis președintele Ucrainei. 

Punctul de vedere al liderei de la Chișinău

Recent, președintele Maia Sandu a afirmat că procesul de aderare al Republicii Moldova și al Ucrainei la UE este unul bazat pe merite. Ea a subliniat că, deși ambele țări au îndeplinit condițiile necesare pentru a trece la următoarea etapă, Chișinăul nu poate începe negocierile pe primul cluster din cauza unui blocaj politic legat de Ucraina.

„Procesul de aderare este un proces bazat pe merite, acest lucru este precizat în toate documentele oficiale. Nu există nicio prevedere și nimeni nu afirmă că două sau trei țări trebuie să avanseze exact în același ritm. În prezent, atât Republica Moldova, cât și Ucraina au îndeplinit condițiile sau angajamentele necesare pentru următorul pas. Așadar, nu există diferențe în ceea ce privește aspectele tehnice. Totuși, există o problemă: chiar dacă Ucraina a îndeplinit aceleași angajamente necesare pentru deschiderea negocierilor pe primul cluster, un stat membru, știm cu toții care, nu este de acord să susțină acest demers. Prin urmare, nu suntem într-o situație în care Republica Moldova ar fi avansat mai mult, dar nu poate trece la următoarea etapă nu pentru că Ucraina nu a avansat. Este o problema politică, iar aceasta trebuie rezolvată de Comisia Europeană, Uniunea Europeană. Sperăm ca o soluție să fie găsită cât mai curând”, a afirmat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. 

Lidera de Chișinău și-a exprimat încrederea că va fi găsită o soluție, menționând că țara sa este pregătită pentru pașii următori.

,,În orice caz, nu există o regulă strictă conform căreia o țară, două sau trei trebuie să meargă împreună. Întregul proces se bazează pe merite. Desigur, intervine și elementul politic, iar , mica întârziere este cauzată tocmai de un astfel de aspect politic. Acum, am toată  încrederea că instituțiile europene vor găsi o soluție. Noi nu stăm cu mâinile în sân, așteptând. Știm care sunt pașii următori și deja lucrăm la ei. Astfel, atunci când procedura formală va fi finalizată, vom putea avansa mai repede către etapa următoare. Totul depinde de capacitatea noastră tehnică și de susținerea politică pentru acest proces”, a conchis Maia Sandu. 

Uniunea admite separarea celor două state

Președintele Republicii Moldova a făcut aceste precizări după ce publicația ,,Politico” a relatat că Uniunea Europeană ia în considerare acordarea unui pas important în procesul de aderare al Republicii Moldova, înaintea alegerilor parlamentare care vor avea loc la sfârșitul lunii septembrie, plasând astfel Chișinăul înaintea Ucrainei.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022, la mai bine de o săptămână de la începerea războiului din Ucraina. Chișinăul a obținut statutul de țară candidată la Uniune în luna iulie a aceluiași an, în același timp cu Kievul.

Pe 15 iunie 2024, ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au dat „acordul de principiu” pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, anunțul fiind făcut de Președinția belgiană a Consiliului UE.

Însă, la masa de tratativelor, cele două țări merg separat, negocierile propriu-zise fiind individuale și putând dura mult, durata acestora variind în funcție de mai multe aspecte.

