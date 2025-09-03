search
Greșeala banală care le poate ruina românilor vacanța din Grecia. „Nici n-au stat la discuție polițaii"

Publicat:

Există cazuri în care turiștii români riscă amenzi usturătoare în străinătate din cauză că nu sunt la curent cu legile țărilor respective. Acest lucru se întâmplă și în Grecia, țară care atrage românii ca un magnet.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

În plin sezon estival în Grecia, țară care e un adevărat magnet pentru români, turiștii află, unii dintre ei chiar pe propria piele, cum o greșeală aparent banală și care ar putea fi ușor prevenită le poate aduce o amendă usturătoare și să le strice vacanța.

Un român care urmează să-și petreacă vacanța în Grecia a auzit despre această problemă, dar, pentru că informațiile care au ajuns la el au fost mai degrabă contradictorii, a vrut să afle răspunsul corect pe un grup de Facebook dedicat românilor care își fac concediile pe pământ elen.

De unde pot să vină problemele

„Am și eu o întrebare pentru cei care ați mers cu mașina care este echipată cu cârlig de remorcare. Ați avut probleme cu autoritățile din Grecia în legătură cu cârligul montat pe mașină? Am auzit diferite discuții legate de acest subiect și nu știu dacă trebuie să îl dau jos de pe mașină pentru a evita problemele sau nu am de ce să îmi fac griji”, a scris acesta.

Răspunsurile nu au avut însă deloc darul de a-l lămuri. În timp ce unii internauți i-au atras atenția că există riscul de a fi amendat din această cauză, alții au susținut contrariul.

Printre primii care au răspuns la această postare s-a aflat un internaut care l-a avertizat că este foarte posibil să fie amendat, dacă ignoră regula,

„Știu caz concret - niște amici împreună cu care am fost anul asta în Grecia și au pățit-o. Nici n-au stat la discuție polițaii! Nu-i doresc nimănui să o pățească dar poate că doar așa se vor trezi și cei care braveaza pe aici și mai fac și pă atotstiutorii și le spun altora, deși ei sunt în necunoștință de cauza, că nu există niciun risc”, a scris cineva.

Alții susțin însă că nu există niciun risc. „Am fost anul trecut în iunie și decembrie, nu mă întrebat nimeni de el! Nici la vamă, nici prin orașe pe unde am umblat”, a scris cineva.

„Am mers în Grecia de vreo 10 ori și sigur de vreo 3 ori am avut mașina cu cârlig. N-am auzit în viața mea ca grecii să aibă vreo problemă cu cârligul mașinii”, a întărit altcineva. A fost însă contrazis. „Acum nu este voie. Amenda e 40 euro. Trebuie să o achităm!”, a scris o doamnă. „Ați pățit dumneavoastră? S-au legat grecii de cârligul mașinii?”, a întrebat cel contrazis, iar răspunsul a fost afirmativ.

Pro și contra

Nu m-a oprit niciodată poliția în Grecia. De asta sunt foarte mirat că v-au dat amendă pentru cârlig. Dar cum v-au oprit? Control de rutină?”, a insistat el. „Lege nouă din 2025”, i s-a răspuns din nou.

„Avem cârlig și nu ne-au zis nimic, dar mai nou acum dacă ai cârlig trebuie omologat (altfel te pot pune să-l dai jos)”, a comentat altcineva. „Păi și nu ți se pare normal să fie omologat?”, a venit o întrebare. „Întreabă câți îl au omologat din România! Costă 650 de lei să-l omologheze”, a fost răspunsul dat.

„Ce problema ar fi dacă eu folosesc remorca în țară zilnic, iar acum sunt în vacanță? Ar trebui să iau altă mașină?”, a întrebat cineva neîncrezător.

„Și în tara trebuie să-l ai omologat, dacă te oprește poliția și nu e omologat îți ia certificatul până-l dai jos sau îl omologhezi”, a comentat altul.

„Acum mai nou la RAR dacă vrei să-l păstrezi și nu ai acte la el (de la cel care ai luat mașina nu avea) trebuie să plătești 650 lei sau te pun să-l dai jos (cu tot cu instalație) cu revenire în alta zi la RAR (mașina trecută prin RAR luna trecuta și plătit cârligul, deși a fost cumparata așa)”, a scris cineva.

„Ai dreptate. Cârligul de remorcare este pentru a remorca ceva. Dacă nu ai remorcă, îl dai jos. Societățile de asigurări refuză să despăgubească sau se întorc împotriva celui ce are cârlig în caz de accident. În România toți se cred șmecheri și pun cârligul vezi doamne pentru protecție. E greșit. Cei câțiva cm ai cârligului măresc lungimea mașinii neoficial. În caz de accident, cei cu cârlig sunt buni de plată”, a scris altul.

Risc de amenzi

„În Grecia legea spune că poți avea cârlig de remorcă doar cînd tractezi remorca. De fiecare dată cînd lași remorca trebuie să demontezi cârligul. Se dă amendă! Polițiștii greci nu prea controlează, și nu prea cunosc legea. Cum vă este norocul! Poți trece de 1.000 ori să nu te oprească, dar poate te oprește unul care stie legea și te amendează! Eu zic să nu vă riscați”, a întărit altcineva.

Ai voie să circuli cu un cârlig de tractare pe mașină fără a avea remorcă? Sunt mulți șoferi care își echipează mașina cu un cârlig de tractare, chiar dacă nu plănuiesc să-și cumpere o remorcă. O fac în special pentru un plus de protecție în cazul unui impact din spate. Cu alte cuvinte, indiferent că o mașină are sau nu cârlig, respectarea distanței de deplasare în trafic este obligatorie. Mai sunt și cazuri în care mașinile rămân cu un cârlig de tractare montat, chiar dacă proprietarii acestora nu mai dețin o remorcă sau o rulotă.

Legislația privind cârligul de remorcare nu prevede faptul că nu ai voie să circuli cu un cârlig de tractare pe mașină, fără a avea cuplată și o remorcă. Acest lucru e valabil, cel puțin pentru moment, în România. Se respectă, totuși, cerințele de omologare și de cuplare.

Circulația în străinătate cu o mașină care are cârlig de tractare și nu deține o remorcă sau o rulotă atașată poate fi interzisă. Verifică, așadar, legislația țărilor în care urmează să tranzitezi. În acest sens, unii producători propun folosirea unui cârlig remorcare demontabil sau, mai modern, cu retractare electrică. Așadar, pentru călătorii în străinătate, va trebui să iei în calcul demontarea cârligului de remorcare”, a fost alt punct de vedere.

Nici în fața acestor argumente unii nu au vrut să se lase convinși.

„Nu au treaba grecii cu cârligul sau cu foliile pe geamuri! Drumuri bune, vacanță plăcută!” și „Mergi liniștit, nu te întreabă nimeni nimic. Mai ales dacă ai sau nu cârlig sau dacă îl folosești sau nu”, au fost numai două dintre numeroasele mesaje care nu iau în calcul existența acestui risc.

Ce spune legea din Grecia

Cârligul de remorcare este necesar pentru mai multe situații, indiferent că deţii o rulotă, o barcă, vrei să transporți diverse lucruri cu o remorcă, folosești o cutie de portbagaj sau deții o firmă ce se ocupă cu platforme sau remorci auto. 

Hotărârea nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările din Hotărârea nr. 815 din 8 septembrie 2023, specifică în art. 153, al. 1, următoarele: „un autovehicul poate tracta pe drumul public o singură remorcă. Se exceptează tractorul rutier care poate tracta două remorci, precum şi autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localităţile turistice, cu condiţia ca acesta să nu fie mai lung de 25 m şi să nu circule cu viteză mai mare de 25 km/h”. În Hotărârea nr. 1.075/2021, sintagma „tractor rutier” a fost înlocuită cu expresia „tractor agricol sau forestier“.

Ce condiții trebuie să îndeplinească un cârlig de remorcare

Tot în aceeași hotărâre, la art. 154, găsești și condițiile care trebuie îndeplinite de cârligele de remorcare:

Cuplarea unui vehicul cu una sau două remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacă:

  • elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate şi compatibile;
  • ansamblul de vehicule poate realiza raza minimă de virare a autovehiculului trăgător;
  • dimensiunile ansamblului de vehicule nu depăşesc limitele prevăzute de lege;
  • elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare şi semnalizare luminoasă sunt compatibile;
  • vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelări, la efectuarea virajelor sau la schimbarea direcţiei de mers.”

Așadar, legislația privind cârligul de remorcare impune o serie de cerințe în vederea cuplării și a circulației pe drumurile publice cu o mașină căreia să îi atașezi o remorcă sau o rulotă.

Omologarea cârligului de remorcare

Trebuie omologat cârligul de remorcare? Pentru omologare cârlig remorcare, trebuie doar să iei o decizie simplă și corectă. Tot ce trebuie să faci este să cumperi o piesă originală, dintr-un magazin auto care comercializează legal cârlige și accesorii de remorcare, de la producători consacrați.

Omologarea unui cârlig de remorcare se poate verifica pe cârligul de remorcare. De regulă, producătorii folosesc o plachetă metalică, vizibil poziționată pe cârlig, pe care sunt inscripționate informațiile necesare unui control: caracteristici tehnice, autorizare și nume producător.

În privința cârligului de remorcare nu va trebui să mergi la RAR pentru a obține omologarea lui, respectiv să îl folosești pe drumurile publice din România. Acesta nu trebuie menționat în Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV). Altfel spus, cârligele de remorcare comercializate în magazinele auto specializate vin deja omologate de producător, deci sunt gata de montat și de utilizat.

Totodată, pe lângă omologare, piesele pentru remorcare trebuie să fie compatibile între ele, să îți deservească utilitatea de remorcare de care ai nevoie și, nu în ultimul rând, să nu pună în pericol circulația pe drumurile publice.

Ce riscuri sunt dacă nu folosești un cârlig omologat

Dacă alegi un produs neomologat, rişti atât amenzi mari, cât şi probleme ascunse, ce pot duce la accidente şi la alte daune materiale în trafic. Chiar dacă prețurile sunt mai mici și, în esență, fac același lucru ca produsele omologate, îți recomandăm să nu cumperi produse neomologate.

Conform Codului Rutier, amenda pentru un cârlig remorcare neomologat este între 1.485 – 3.300 lei, la care se adaugă reținerea certificatului de înmatriculare până la demontarea acestuia de pe autovehiculul pe care îl conduci. De asemenea, poți primi între 9 și 20 de puncte-amendă din clasa a IV-a de sancțiuni rutiere.

Așadar, atunci când accesoriile pentru remorcare sunt omologate și sunt alese corect, nu numai că respecţi legislația aflată în vigoare, ci beneficiezi şi de garanţia calităţii pentru un produs de care poți să fii sigur că îşi va face treaba conform specificațiilor tehnice, scriu experții pe blogul Autogedal.

Călătorii

