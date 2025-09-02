Bacșișuri tot mai mici pentru angajații de pe litoral: turiștii spun că plătesc doar pentru servicii bune

Bacșișurile lăsate pe litoralul românesc au scăzut considerabil față de anii trecuți, spun angajații teraselor și plajelor. Deși au muncit ore întregi în soare pentru a servi turiștii, sumele lăsate pe lângă nota de plată au fost mult mai mici față de alte sezoane.

O angajată la o terasă de pe plajă, Alexandra, a economisit aproape 5.000 de lei din salariu în trei luni, bani pe care îi va folosi pentru taxa de facultate și câteva cumpărături personale. Bacșișurile, însă, au fost mult sub așteptări.

„Nu i-am strâns din tipsuri. Acum putem face 20-30 de lei de persoană, în schimb înainte ieseam cu 50-60 de lei”, a spus aceasta, relatează Știrile Pro TV.

Miruna, barmaniță la Mamaia pentru al patrulea sezon, spune că veniturile s-au redus considerabil.

„Comparativ cu anii anteriori, a fost foarte slabă, dar cât de cât am reușit să ne menținem pe linia de plutire, am reușit să ne strângem bani pentru facultăți, eventual și pentru permis”, a declarat ea.

Nici angajații de pe plajă, care aduc șezlongurile și saltelele, nu au avut un sezon mai bun, iar la autoservire puțini clienți au mai lăsat bacșiș. „Vara aceasta a fost mai slabă față de alte veri, numai că noi, ca angajatori, am încercat să compensăm cumva, adică le-am oferit transport gratuit, trei mese pe zi. A fost și numărul turiștilor o idee mai mic, tipsul a scăzut foarte mult”, a spus Cristina Crăciun, angajată la o autoservire.

Turiștii susțin că lasă bacșiș doar atunci când serviciile sunt de calitate: „Întotdeauna când suntem tratați bine și serviciul e OK. Plus la cum îți vorbește în primul rând, cum e atent cu tine.”

Odată cu apropierea noului an școlar și universitar, mulți tineri angajați sezonieri își încheie activitatea pe litoral și se pregătesc să plece acasă.

Sezonul estival din acest an a fost mult mai slab față de alți ani, în condițiile în care plata cu voucherele de vacanță a cunoscut un declin major, cu aproape 75%, potrivit estimărilor din piață. Chiar dacă stațiunile s-au mai animat în luna august, nu a fost suficient, iar mulți operatori au decis să închidă mai devreme.

Românii se plâng de faptul că litoralul românesc a rămas aproape neschimbat din anii 90, iar condițiile sunt în general incomparabil mai proaste decât în stațiunile din alte țări. În plus, prețurile sunt nejustificat de mari, din perspectiva clienților.