search
Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Bacșișuri tot mai mici pentru angajații de pe litoral: turiștii spun că plătesc doar pentru servicii bune

0
0
Publicat:

Bacșișurile lăsate pe litoralul românesc au scăzut considerabil față de anii trecuți, spun angajații teraselor și plajelor. Deși au muncit ore întregi în soare pentru a servi turiștii, sumele lăsate pe lângă nota de plată au fost mult mai mici față de alte sezoane.

Turiștii susțin că lasă bacșiș doar atunci când serviciile sunt de calitate. FOTO: Ovidiu Oprea
Turiștii susțin că lasă bacșiș doar atunci când serviciile sunt de calitate. FOTO: Ovidiu Oprea

O angajată la o terasă de pe plajă, Alexandra, a economisit aproape 5.000 de lei din salariu în trei luni, bani pe care îi va folosi pentru taxa de facultate și câteva cumpărături personale. Bacșișurile, însă, au fost mult sub așteptări.

„Nu i-am strâns din tipsuri. Acum putem face 20-30 de lei de persoană, în schimb înainte ieseam cu 50-60 de lei”, a spus aceasta, relatează Știrile Pro TV.

Miruna, barmaniță la Mamaia pentru al patrulea sezon, spune că veniturile s-au redus considerabil.

„Comparativ cu anii anteriori, a fost foarte slabă, dar cât de cât am reușit să ne menținem pe linia de plutire, am reușit să ne strângem bani pentru facultăți, eventual și pentru permis”, a declarat ea.

Nici angajații de pe plajă, care aduc șezlongurile și saltelele, nu au avut un sezon mai bun, iar la autoservire puțini clienți au mai lăsat bacșiș. „Vara aceasta a fost mai slabă față de alte veri, numai că noi, ca angajatori, am încercat să compensăm cumva, adică le-am oferit transport gratuit, trei mese pe zi. A fost și numărul turiștilor o idee mai mic, tipsul a scăzut foarte mult”, a spus Cristina Crăciun, angajată la o autoservire.

Turiștii susțin că lasă bacșiș doar atunci când serviciile sunt de calitate: „Întotdeauna când suntem tratați bine și serviciul e OK. Plus la cum îți vorbește în primul rând, cum e atent cu tine.”

Odată cu apropierea noului an școlar și universitar, mulți tineri angajați sezonieri își încheie activitatea pe litoral și se pregătesc să plece acasă.

Sezonul estival din acest an a fost mult mai slab față de alți ani, în condițiile în care plata cu voucherele de vacanță a cunoscut un declin major, cu aproape 75%, potrivit estimărilor din piață. Chiar dacă stațiunile s-au mai animat în luna august, nu a fost suficient, iar mulți operatori au decis să închidă mai devreme.

Românii se plâng de faptul că litoralul românesc a rămas aproape neschimbat din anii 90, iar condițiile sunt în general incomparabil mai proaste decât în stațiunile din alte țări. În plus, prețurile sunt nejustificat de mari, din perspectiva clienților.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
digi24.ro
image
Versiunea lansată de mama tânărului care l-a bătut pe livratorul din Bangladesh. Cum își apără fiul: „Fiecare mai face asta”
stirileprotv.ro
image
ZODIA care riscă să înceapă toamna cu un divorț, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu
gandul.ro
image
Vești proaste pentru românii din diaspora! MAE vrea reintroducerea unor taxe
mediafax.ro
image
Pe ce au cheltuit primăriile din România banii anul trecut. Surprize în orașele pe care le-au condus Ilie Bolojan și Nicușor Dan
fanatik.ro
image
Brutalitatea cu care acționa clanul Motoi. Interlop deranjat când i s-au lăsat 500 de euro pe masă: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
libertatea.ro
image
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
digi24.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ismail, livratorul lovit în București, muncește în România pentru ca familia lui din Bangladesh să supraviețuiască: „Iubesc românii”
antena3.ro
image
Bătăuşul livratorului, apărat de mamă la instanţă: "A fost premiant". Victima sa munceşte pentru 500 euro/lună
observatornews.ro
image
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Secretul japonez pentru o mașină de spălat curată și rezistentă. Ce să faci după fiecare utilizare
playtech.ro
image
Câte clase are Ianis Hagi, de fapt. La ce vârstă a dat primul său gol din carieră
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Unde s-a dus vedeta care și-a înșelat soția în România
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Românii care au cel puțin un hectar de pământ, pot primi 10.000 euro de la stat
kanald.ro
image
Cum l-a testat Nicușor Dan pe Ilie Bolojan în timpul întâlnirii cu liderii coaliției. Premierul nu a știut să...
playtech.ro
image
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
romaniatv.net
image
Când vor primi cetățenii cardurile pentru plata facturilor la energie. Anunțul ministrului
mediaflux.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Trăim (încă) în era în care bărbatul e viteaz că nu dă cu toporul, ci cu pumnul
actualitate.net
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie
click.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
click.ro
image
Zodia răsfățată de destin în toamna lui 2025. Soarele strălucește pe strada ei, primește tot ce își dorește și are parte de binecuvântări. Încheie anul în forță
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
Tarta cu struguri Sursa foto shutterstock 2453127943 jpg
Tarta cu struguri îţi îndulceşte începutul de toamnă
clickpentrufemei.ro
6 oona si chaplin 2 profimedia 0101843630 jpg jpeg
„Chaplin m-a sedus când aveam 15 ani. Avea cereri revoltătoare”. Dacă ar fi trăit azi, era în închisoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie

OK! Magazine

image
Scandalul a atins cote maxime! Cărui regal i-a ordonat Prințul William să stea departe de el

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă