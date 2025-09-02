search
Ghid practic: cum poți plăti voluntar CASS. Peste 650.000 de români au rămas fără asigurare medicală

Publicat:

Începând cu 1 septembrie 2025, peste 650.000 de persoane care beneficiau de asigurare de sănătate în calitate de co-asigurați și-au pierdut automat acest statut. Pentru a continua să beneficieze de servicii medicale în sistemul public, aceștia trebuie să devină asigurați în mod voluntar.

Formular pentru plata voluntară CASS FOTO facias.ro
Formular pentru plata voluntară CASS FOTO facias.ro

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a lansat un ghid practic gratuit care explică, pas cu pas, ce trebuie să facă un cetățean pentru a-și putea plăti singur asigurarea de sănătate.

Peste 650.000 de co-asigurați au de plătit CASS

Co-asigurații sunt soții, soțiile sau părinții fără venituri proprii care beneficiau de servicii medicale fără să plătească contribuția la sănătate, fiind incluși automat în asigurarea unei persoane cu venituri.

Conform Legii nr. 141/2025, de la 1 septembrie 2025 aceștia își pierd calitatea de asigurat. În lipsa achitării contribuției, persoanele afectate nu vor mai avea acces la serviciile medicale în sistemul public. Această schimbare legislativă afectează peste 650.000 de co-asigurați din întreaga țară.

Cine rămâne asigurat fără plată

Deși majoritatea co-asiguraților vor trebui să plătească pentru a rămâne acoperiți, legea prevede mai multe excepții. Acestea sunt:

- copiii și elevii;

- tinerii între 18 și 26 de ani care sunt studenți, ucenici sau elevi;

- femeile însărcinate și lăuzele;

- pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei;

- persoanele cu handicap grav;

- bolnavii incluși în programele naționale de sănătate; - persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului;

- șomerii care primesc indemnizație. 

Toate celelalte categorii de co-asigurați vor trebui să achite individual contribuția pentru a rămâne asigurate.

Cum se obține statutul de asigurat voluntar

Pentru a rămâne acoperiți, co-asigurații trebuie să depună Declarația Unică (formularul D212) la ANAF, fie online, prin Spațiul Privat Virtual, fie fizic la sediile instituției. Contribuția anuală la sănătate pentru asigurații voluntari este de 2.430 de lei anual, ceea ce reprezintă 10% din salariul minim pe 6 luni.

Banii pot fi achitați integral, la depunerea declarației sau în două tranșe: 25% (607,5 lei) la depunerea declarației; 75% (1.822,5 lei) până la 25 mai 2026. Plata primei tranșe conferă, automat, calitatea de asigurat.

Ghidul practic 

Pentru a sprijini persoanele afectate, FACIAS a lansat ghidul gratuit „Cum să plătești singur CASS dacă rămâi fără asigurare”, parte a campaniei „E dreptul meu”. Ghidul explică:

- cum se completează Declarația Unică;

- cum se calculează și se achită contribuția;

- cum se evită pierderea accesului la serviciile medicale publice;

- pașii concreți pentru obținerea calității de asigurat voluntar.

Neachitarea CASS-ului poate duce la întreruperea accesului la servicii medicale, inclusiv consultații, analize și tratamente de urgență.

