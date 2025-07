Maia Sandu, la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei: Ne confruntăm cu o interferență rusă tot mai agresivă

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, afirmă că țara sa se confruntă cu o interferență rusă din ce în ce mai agresivă pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare, subliniind că o Moldovă puternică și democratică reprezintă un partener de securitate de încredere, inclusiv pentru Kiev.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a început discursul de la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei, desfășurată la Roma, mulțumindu-i liderului de la Kiev pentru determinare și poporului ucrainean pentru curajul său ,,extraordinar”.

,,În Moldova, înțelegem foarte clar: rezistența voastră protejează nu doar Ucraina, ci și Moldova. Știm cât de mult valorează”, a adăugat lidera de la Chișinău.

Maia Sandu a subliniat că planificarea reconstrucției Ucrainei în timp ce războiul continuă nu este ușor, dar transmite ,,un mesaj esențial: Ucraina nu doar că rezistă, ci se pregătește să se reclădească. Să prospere. Totuși, trebuie să fim sinceri. Nimic din toate acestea nu va conta dacă Ucraina nu se poate apăra acum. Pentru ca reconstrucția Ucrainei să aibă loc, Ucraina trebuie să reziste. Iar pentru ca Ucraina să reziste, are nevoie de mai mult sprijin militar și mai repede. Pentru Moldova, acest lucru nu este teoretic. Ucraina este vecinul nostru, partenerul nostru și un viitor membru, alături de noi,în Uniunea Europeană. Avem o frontieră lungă 1.200 de kilometri. Avem infrastructură comună. Și împărtășim un viitor comun. Când a început invazia, Moldova a acționat. Am găzduit refugiați care reprezintă acum 4% din populația noastră. Am trimis ajutor umanitar, am instruit genişti ucraineni, am sprijinit Coridoarele Solidarității și am pledat pentru justiție în cazul crimelor de război.Dar cel mai important, înțelegem că securitatea noastră este una comună. Pe măsură ce ne apropiem de alegerile parlamentare și ne confruntăm cu o interferență rusă tot mai agresivă, nu ne putem permite ca cei 1.200 de kilometri de frontieră cu Ucraina să devină o graniță ostilă”.

În același timp, președintele Maia Sandu a menționat că țara sa va contribui la reconstrucția Ucrainei, afectată considerabil de războiul pornit de Kremlin.

,,Suntem pregătiți să devenim un coridor economic și logistic, în special pentru sudul Ucrainei: de la Odesa și Mikolaiv până la Herson, Dnipro și Zaporijjea. Extindem portul nostru de pe Dunăre, construim terminale multimodale și modernizăm drumurile și căile ferate care leagă România, Moldova și Ucraina. Consolidăm conexiunile electrice și securitatea energetică transfrontalieră cu Ucraina și România. Moldova și-a sporit considerabil și propria securitate energetică, astfel că și în această privință partenerii vor regăsi stabilitate.Partenerilor noștri din UE le transmitem următorul mesaj: ajutați-ne să accelerăm proiectele de infrastructură care ne leagă de Ucraina și de Europa. Este o investiție în reziliența noastră comună”, a conchis lidera de la Chișinău.

Discuții cu liderul de la Berlin

În marja Conferinței pentru Reconstrucția Ucrainei, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.

„Am discutat despre parteneriatul puternic dintre Republica Moldova și Germania, despre eforturile noastre continue de a îmbunătăți viața moldovenilor și despre hotărârea noastră fermă de a adera la Uniunea Europeană”, a afirmat Maia Sandu.

Cea de-a patra ediție a Conferinței pentru Reconstrucția Ucrainei a fost organizată la Roma sub egida premierului Italiei, Giorgia Meloni și a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.