search
Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Adrian Năstase, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un la parada militară de la Beijing

0
0
Publicat:

Adrian Năstase, vizită surpriză la Beijing. Fostul premier participă la marea paradă militară organizată de China pentru a marca 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei, un eveniment la care sunt prezenți lideri mondiali precum Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un. 

Fostul premier al României a postat imagini de la Benjing pe blogul său / Sursa foto: Adrian Năstase
Fostul premier al României a postat imagini de la Benjing pe blogul său / Sursa foto: Adrian Năstase

Adrian Năstase participă în calitate de fost premier

Fostul premier al României, Adrian Năstase, se află la Beijing, unde participă la marea paradă militară organizată de autoritățile chineze pentru a marca 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei și sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Evenimentul a reunit lideri mondiali de prim-plan, precum președintele Chinei, Xi Jinping, președintele Rusiei, Vladimir Putin, și liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un. 

„Sunt invitat, in aceste zile, la Beijing, in calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei impotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Razboi Mondial. Maine va avea loc o mare parada militara si o recepție oferită de liderii chinezi” a dezvăluit Adrian Năstase pe blogul său. 

Întâlniri, ceremonii și recepții

Pe lângă participarea la ceremonii, fostul prim-ministru a avut și o întrevedere cu reprezentanți din departamentul internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, discutând despre relațiile bilaterale și despre contextul geopolitic actual.

„Astazi, am fost invitat la sediul departamentului international al CC, al PCC, unde am avut o lunga discutie cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, in legatura cu teme sensibile de politica internationala, inclusiv despre razboiul din Ucraina si despre relatia dintre China, Rusia si India” a mai scris Adrian Năstase. 

Președintele Xi Jinping și Vladimir Putin au lansat, luni, critici la adresa Occidentului în cadrul unei reuniuni a liderilor eurasiatici, menită să plaseze Beijingul în centrul relațiilor regionale,, potrivit france24.com

Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO) se prezintă drept o formă de colaborare diferită de cea occidentală, între 10 țări din regiune, și urmărește să fie o alternativă la alianțele tradiționale.

Xi le-a spus liderilor, printre care președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, și premierul Indiei, Narendra Modi, că situația globală devine tot mai „haotică și interconectată”.

Liderul chinez a denunțat, de asemenea, „comportamentele de intimidare” ale unor state – o aluzie transparentă la Statele Unite.

China

Top articole

Partenerii noștri

image
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
digi24.ro
image
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%
stirileprotv.ro
image
Lista neagră a lui BOLOJAN. Unde se vor face CONCEDIERI! Județele VIZATE
gandul.ro
image
Cutremure în lanț, în România! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
mediafax.ro
image
Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi mie îmi ceri bani și la alții îl dai gratis?”
fanatik.ro
image
Brutalitatea cu care acționa clanul Motoi. Interlop deranjat când i s-au lăsat 500 de euro pe masă: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
libertatea.ro
image
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
digi24.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ismail, livratorul lovit în București, muncește în România pentru ca familia lui din Bangladesh să supraviețuiască: „Iubesc românii”
antena3.ro
image
O nouă companie auto gigant se deschide în România. Peste 10.000 de posturi disponibile pentru angajare
observatornews.ro
image
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Anunţul momentului despre ora de iarnă! Ce se întâmpla în această toamnă, autorităţile au luat decizia
playtech.ro
image
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre Ngezana și Dawa
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E așteptat în curând să semneze!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Românii care au cel puțin un hectar de pământ, pot primi 10.000 euro de la stat
kanald.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii...
playtech.ro
image
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
romaniatv.net
image
Cât vor acoperi voucherele din creșterea facturilor la energie electrică. Procentul anunțat de Ministerul Energiei
mediaflux.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Trăim (încă) în era în care bărbatul e viteaz că nu dă cu toporul, ci cu pumnul
actualitate.net
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie
click.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
click.ro
image
Zodia răsfățată de destin în toamna lui 2025. Soarele strălucește pe strada ei, primește tot ce își dorește și are parte de binecuvântări. Încheie anul în forță
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
Tarta cu struguri Sursa foto shutterstock 2453127943 jpg
Tarta cu struguri îţi îndulceşte începutul de toamnă
clickpentrufemei.ro
6 oona si chaplin 2 profimedia 0101843630 jpg jpeg
„Chaplin m-a sedus când aveam 15 ani. Avea cereri revoltătoare”. Dacă ar fi trăit azi, era în închisoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie

OK! Magazine

image
Scandalul a atins cote maxime! Cărui regal i-a ordonat Prințul William să stea departe de el

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă