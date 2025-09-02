Adrian Năstase, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un la parada militară de la Beijing

Adrian Năstase, vizită surpriză la Beijing. Fostul premier participă la marea paradă militară organizată de China pentru a marca 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei, un eveniment la care sunt prezenți lideri mondiali precum Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un.

Adrian Năstase participă în calitate de fost premier

Fostul premier al României, Adrian Năstase, se află la Beijing, unde participă la marea paradă militară organizată de autoritățile chineze pentru a marca 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei și sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Evenimentul a reunit lideri mondiali de prim-plan, precum președintele Chinei, Xi Jinping, președintele Rusiei, Vladimir Putin, și liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un.

„Sunt invitat, in aceste zile, la Beijing, in calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei impotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Razboi Mondial. Maine va avea loc o mare parada militara si o recepție oferită de liderii chinezi” a dezvăluit Adrian Năstase pe blogul său.

Întâlniri, ceremonii și recepții

Pe lângă participarea la ceremonii, fostul prim-ministru a avut și o întrevedere cu reprezentanți din departamentul internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, discutând despre relațiile bilaterale și despre contextul geopolitic actual.

„Astazi, am fost invitat la sediul departamentului international al CC, al PCC, unde am avut o lunga discutie cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, in legatura cu teme sensibile de politica internationala, inclusiv despre razboiul din Ucraina si despre relatia dintre China, Rusia si India” a mai scris Adrian Năstase.

Președintele Xi Jinping și Vladimir Putin au lansat, luni, critici la adresa Occidentului în cadrul unei reuniuni a liderilor eurasiatici, menită să plaseze Beijingul în centrul relațiilor regionale,, potrivit france24.com

Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO) se prezintă drept o formă de colaborare diferită de cea occidentală, între 10 țări din regiune, și urmărește să fie o alternativă la alianțele tradiționale.

Xi le-a spus liderilor, printre care președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, și premierul Indiei, Narendra Modi, că situația globală devine tot mai „haotică și interconectată”.

Liderul chinez a denunțat, de asemenea, „comportamentele de intimidare” ale unor state – o aluzie transparentă la Statele Unite.