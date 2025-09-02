Scandal monstru între un chirurg și o asistentă cu pacientul pe masa de operație. „Nu-ți dau ție explicații!”

Un conflict a izbucnit marți dimineață între un medic de chirurgie toracică și o asistentă. Incidentul a avut loc la Institutul Marius Nasta din București, chiar în sala de operație, după ce chirurgul nu a răspuns la apelurile repetate ale asistentei pentru a se ocupa de pacient.

În timp ce un pacient se afla pe masa de operație, a izbucnit un conflict între un medic și o asistentă la Institutul Marius Nasta din Capitală, care a pornit de la faptul că medicul chirurg era de negăsit pentru a intra în sala de operație, potrivit digi24.ro.

Medic: „Domnișoară, nu-ți dau ție explicații!”

Asistentă: „Mințiți, domn’ profesor!”

Medic: „Nu mint deloc.”

Asistentă: „Ba da.”

Medic: „Nu pot să intru în sala asta cu o asemenea asistentă”.

Aceasta este o parte a discuției care s-a desfășurat între cele două cadre medicale. Conflictul a avut loc în această dimineață și a fost filmat chiar în sala de operație. Asistenta a sesizat inclusiv Ministerul Sănătății.

În sesizare scrie că la solicitarea echipei medicale, adică a medicilor de anestezie și terapie intensivă și a rezidentului care deja începuse operația pacientului, l-a sunat de trei ori pe medicul conferențiar, care este și șeful secției de chirurgie toracică, pentru a veni în sala de operație. Însă acesta nu a răspuns la telefon.

Când în cele din urmă a venit în sala de operație, asistenta l-a întrebat de ce nu a răspuns, însă în loc să îi dea un răspuns, doctorul a început să țipe la ea, a refuzat să mai colaboreze cu ea în blocul operator și a spus că prezența ei îi provoacă disconfort psihic.

Reacția Ministerului Sănătății după incidentul șocant petrecut în blocul operator al spitalului

“Vă informăm că sesizarea doamnei asistente înregistrată la Cabinetul Ministrului Sănătății a fost redirecționată conducerii Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”, în vederea efectuării unei cercetări disciplinare la nivelul unitatii sanitare!” a transmis instituția.

Conducerea spitalului cere acum explicații scrise celor doi pentru a vedea ce s-a întâmplat.

Până la urmă, pacientul a fost operat și este bine.