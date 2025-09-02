Video La un pas de a fi „înghițiți de vii” de nisip. Doi copii care săpau o groapă, salvați în ultimul moment de salvamari

Doi copii au rămas blocați într-o groapă prăbușită în nisip, în apropiere de digul Newport Beach Pier din Statele Unite. Salvamarii au intervenit pentru salvarea acestora.

Incidentul a avut loc luna trecută, însă imaginile au fost publicate duminică pe platforma X, strângând peste 20 de milioane de vizualizări.

„Odată ce nisipul se umezește, devine foarte greu. Practic i-a îngropat de la brâu în jos și nu mai puteau ieși singuri”, a explicat căpitanul Mark Herman de la Newport Beach Lifeguards, citat de Fox Los Angeles.

În videoclip se vede cum copiii sapă o groapă mare aproape de linia valurilor, când o undă de apă provoacă prăbușirea parțială a acesteia. Martorii au încercat să-i ajute, însă fără succes. Salvamarii au reușit să-i scoată în siguranță.

„Din fericire, restul corpului lor era deasupra nisipului. Dar când copiii sapă tunele sau merg prea adânc și nisipul se prăbușește deasupra lor, situația poate deveni extrem de periculoasă”, a adăugat Herman.

În contextul acestui incident, autoritățile au emis un avertisment de pericol pentru plajele din comitatele Orange, Ventura și Los Angeles, unde în acest weekend sunt așteptate curenți puternici și valuri de până la doi metri.

Salvamarii le reamintesc turiștilor să fie precauți și să respecte regulile de siguranță atunci când se bucură de plajă.

În luna iulie, un adolescent și-a pierdut viața după ce a fost îngropat de viu când un tunel de nisip pe care îl săpa pe o plajă din Italia s-a prăbușit brusc. Băiatul de 17 ani se afla în vacanță cu familia sa când tragedia s-a petrecut pe plaja Montalto di Castro. În cazul său, când au ajuns salvatorii, Riccardo era deja decedat.