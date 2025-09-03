Zi plină pentru Nicușor Dan: se întâlnește cu președintele Consiliului European și vizitează centrala de la Cernavodă

Președintele României, Nicușor Dan, are miercuri o agendă încărcată: va participa la demararea lucrărilor de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă și seara îl va primi la Palatul Cotroceni pe președintele Consiliului European, António Costa, pentru discuții oficiale și declarații comune.

La ora 11:00, șeful statului va participa la ceremonia de demarare a lucrărilor la proiectul de retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă.

Nicușor Dan îl va primi pe președintele Consiliului European, António Costa la Palatul Cotroceni

Seara, de la ora 19:00, președintele îl va primi pe António Costa la Palatul Cotroceni.

Agenda include întâmpinarea oficială în Holul de Onoare, convorbiri tête-à-tête și convorbiri oficiale, urmate de declarații de presă comune, aproximativ la ora 19:30. Toate momentele vor fi transmise în direct prin sistemul unic de transmisiune și pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Antonio Costa vine la București în cadrul unui „Tur al capitalelor” statelor membre, pe care îl efectuează în primele trei săptămâni ale lunii septembrie, potrivit G4media.ro.

Acest aşa-numit „Tur al capitalelor” îi va permite preşedintelui Costa să adune opinii de la şefii de stat şi de guvern privind situaţia din UE şi să pregătească terenul pentru următoarele summituri internaţionale şi ale Consiliului European, potrivit unui comunicat al Consiliului European.

„În următoarele trei săptămâni, voi călători în întreaga Europă pentru a-i întâlni pe liderii UE în capitalele lor. Discuţiile vor ajuta la conturarea agendei noastre comune pentru lunile viitoare”, a declarat Costa, citat în comunicat.