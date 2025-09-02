O țară UE a început să emită din nou vize pentru ruși, după o pauză de trei ani

Un stat membru UE a reluat procesarea vizelor turistice pentru cetățenii ruși, la mai bine de trei ani după suspendarea acestora ca răspuns la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova.

Decizia, luată de Guvernul din Slovacia, pare să fi intrat în vigoare la începutul verii. Măsura marchează o abatere de la linia dură adoptată anterior de Bratislava în privința restricționării călătoriilor din Rusia, deși guvernul slovac nu a făcut încă niciun anunț oficial, relatează cotidianul slovac SME.

Potrivit site-ului de știri Meduza, compania BLS International, cu sediul la Moscova, a confirmat că a început din nou să accepte cereri pentru vize turistice slovace, atât la biroul din capitala rusă, cât și la cel din Sankt Petersburg. Firma a semnat un acord cu Slovacia la sfârșitul anului 2023 pentru a gestiona serviciile de viză în numele său. Cererile pot fi depuse și direct la ambasada Slovaciei din Moscova.

Un scurt anunț publicat pe site-ul BLS International menționează simplu că Slovacia „primește din nou cereri pentru vize turistice”. Un reprezentant al Ministerului slovac de Externe, citat anonim de cotidianul slovac Pravda, a confirmat reluarea procedurii, dar a precizat că nu cunoaște motivele pentru care politica a fost schimbată.

Slovacia a încetat să mai emită vize turistice pentru ruși la mijlocul anului 2022, alăturându-se Poloniei, Finlandei și statelor baltice în înăsprirea restricțiilor de călătorie.

Măsura a fost luată sub guvernul condus la acea vreme de premierul Eduard Heger și ministrul de externe Ivan Korčok, după ce statele UE au dezbătut cât de departe să meargă în limitarea accesului rușilor în blocul comunitar. Deși Bruxelles-ul a căzut de acord asupra unor reguli mai stricte privind vizele, un embargo total nu a obținut consensul între statele membre.

La acea dată, aproape o treime dintre țările UE au blocat eliberarea vizelor turistice pentru cetățenii ruși, în special cele care împart granițe cu Federația Rusă. Slovacia, deși nu are frontieră directă cu Rusia, s-a aliniat acestei poziții ca parte a unui gest mai amplu de solidaritate cu Ucraina.

Decizia de a redeschide accesul pentru turiștii ruși survine în contextul unei dezbateri europene în schimbare privind modul de a echilibra restricțiile împotriva Moscovei cu o implicare mai largă. Ea coincide, de asemenea, cu eforturile premierului slovac Robert Fico de a orienta politica externă pe o cale mai independentă în cadrul UE, mai notează publicația.

Ministerul slovac de Externe nu a emis până acum niciun comunicat public pe această temă.