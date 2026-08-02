„Urmează cele mai critice cinci zile”. Premierul Ungariei avertizează asupra unei crize energetice după oprirea centralei nucleare de la Paks

Ungaria se pregătește pentru o perioadă critică, după ce scăderea fără precedent a nivelului Dunării a obligat autoritățile să reducă drastic activitatea centralei nucleare de la Paks, singura din țară. Premierul Peter Magyar a avertizat că următoarele cinci zile vor pune o presiune uriașă asupra sistemului energetic.

„Ne confruntăm cu cele mai critice cinci zile. Mâine, centrala nucleară de la Paks nu va genera, în timp ce urmează zile cu temperaturi de 40 de grade Celsius”, a declarat Peter Magyar într-un mesaj video publicat pe Facebook.

Potrivit acestuia, rețeaua electrică și serviciile publice vor fi supuse unei presiuni fără precedent, iar centrala ar putea rămâne inactivă timp de mai multe săptămâni.

Centrala nucleară de la Paks, cu o capacitate instalată de 2 gigawați și patru reactoare de fabricație rusească, funcționează în prezent la puțin peste 10% din capacitate, deoarece apa Dunării, folosită pentru răcirea reactoarelor, a ajuns la un nivel minim istoric. Autoritățile ungare estimează că fluviul va continua să scadă și în zilele următoare.

Premierul ungar a făcut apel la companii, instituții publice, administrații locale și populație să reducă sau să reprogrameze consumul de electricitate, în special în intervalul 17:00 – 22:00, când cererea este cea mai ridicată.

De asemenea, Guvernul de la Budapesta urmează să decidă dacă va introduce, începând de luni, restricții obligatorii de consum pentru marii consumatori industriali.

Peter Magyar a precizat că întreruperi temporare ale alimentării cu energie pentru anumiți consumatori ar putea fi aplicate doar în situații excepționale, iar limitarea consumului populației va fi luată în calcul doar dacă va deveni absolut necesară.

Pe lângă problemele din sectorul energetic, nivelul scăzut al Dunării afectează și navigația, turismul și alimentarea cu apă. Restricții privind utilizarea apei au fost introduse în peste 100 de localități din Ungaria, inclusiv în zona metropolitană a Budapestei.

Potrivit lui Mark Radnai, vicepreședinte al partidului Tisza, criza energetică ar putea costa Ungaria între 100 și 200 de miliarde de forinți (aproximativ 315-630 de milioane de dolari), din cauza creșterii costurilor cu importurile de energie electrică.