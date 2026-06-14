Un nou atac al Rusiei la graniţa cu România. Două apeluri la 112 după mesajul RO-Alert trimis în miez de noapte

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un nou mesaj RO-Alert în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce Rusia a lansat atacuri cu drone asupra unor obiective din sudul Ucrainei, în apropierea frontierei românești.

În jurul miezului nopții de vineri spre sâmbătă, 13/14 iunie, locuitorii din nordul județului Tulcea au fost treziți de mesajele RO-Alert emise după ce Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra unor obiective aflate în sudul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

Avertizarea a fost transmisă la ora 00.02 și anunța posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, oamenii fiind sfătuiți să se adăpostească și să evite deplasările în până la clarificarea situației.

În timpul monitorizării spațiului aerian, au fost observate mai multe ținte care evoluau la aproximativ 12 kilometri est de localitatea Vâlcove, aflată pe brațul Chilia al Dunării, în imediata apropiere a frontierei cu România.

Ca urmare, potrivit comunicatului oficial al MApN, la ora 00.10, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea evoluției țintelor aeriene și supravegherea spațiului din zona de frontieră.

Alerta a rămas în vigoare timp de 90 de minute. În acest interval, două persoane au apelat numărul unic de urgență 112 pentru a solicita informații suplimentare despre situația din zonă, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Delta.

Starea de alertă aeriană a fost ridicată la ora 01.11, iar cele două avioane Eurofighter Typhoon au revenit la baza de la Mihail Kogălniceanu la ora 01.44.

Ministerul Apărării a precizat că, pe durata incidentului, nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nici situații în care vreun vehicul aerian să fi căzut pe teritoriul național.

„În noaptea dinspre 13 spre 14 iunie, Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 00.10, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a observării evoluţiei unui grup de ţinte aeriene, la 12 km est de Vâlcove.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind trimis la ora 00.02.

Alerta aeriană a încetat la ora 01.11.

Aeronavele Eurofighter Typhoon au ateriat în baza Baza 57 Mihail Kogălniceanu la ora 01.44.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian”, a transmis MApN.