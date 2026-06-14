search
Duminică, 14 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Un nou atac al Rusiei la graniţa cu România. Două apeluri la 112 după mesajul RO-Alert trimis în miez de noapte

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un nou mesaj RO-Alert în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce Rusia a lansat atacuri cu drone asupra unor obiective din sudul Ucrainei, în apropierea frontierei românești.

Încă o alertă cu drone în Galaţi. FOTO: Shutterstock
Încă o alertă cu drone în Galaţi. FOTO: Shutterstock

În jurul miezului nopții de vineri spre sâmbătă, 13/14 iunie, locuitorii din nordul județului Tulcea au fost treziți de mesajele RO-Alert emise după ce Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra unor obiective aflate în sudul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

Avertizarea a fost transmisă la ora 00.02 și anunța posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, oamenii fiind sfătuiți să se adăpostească și să evite deplasările în până la clarificarea situației.

În timpul monitorizării spațiului aerian, au fost observate mai multe ținte care evoluau la aproximativ 12 kilometri est de localitatea Vâlcove, aflată pe brațul Chilia al Dunării, în imediata apropiere a frontierei cu România.

Ca urmare, potrivit comunicatului oficial al MApN, la ora 00.10, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea evoluției țintelor aeriene și supravegherea spațiului din zona de frontieră.

Alerta a rămas în vigoare timp de 90 de minute. În acest interval, două persoane au apelat numărul unic de urgență 112 pentru a solicita informații suplimentare despre situația din zonă, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Delta.

Starea de alertă aeriană a fost ridicată la ora 01.11, iar cele două avioane Eurofighter Typhoon au revenit la baza de la Mihail Kogălniceanu la ora 01.44.

Ministerul Apărării a precizat că, pe durata incidentului, nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nici situații în care vreun vehicul aerian să fi căzut pe teritoriul național.

 „În noaptea dinspre 13 spre 14 iunie, Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor  Aeriene Italiene din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 00.10, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a observării evoluţiei unui grup de ţinte aeriene, la 12 km est de Vâlcove.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind trimis la ora 00.02.

Alerta aeriană a încetat la ora 01.11.

Aeronavele Eurofighter Typhoon au ateriat în baza Baza 57 Mihail Kogălniceanu la ora 01.44.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian”, a transmis MApN.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
digi24.ro
image
Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Militari Residence, capătul de linie al civilizației bucureștene. Coșmarul trăit la fiecare ploaie de locuitorii „cartierului dormitor” din vestul Capitalei: „Probleme mari avem și cu mirosul, de la fose”
gandul.ro
image
Marșul Normalității, cu Diana Șoșoacă printre participanți, s-a încheiat cu amenzi și sesizări penale
mediafax.ro
image
FCSB a dat lovitura cu noul transfer: „E fotbalist de echipă mare!”
fanatik.ro
image
Cât costă cireșele, căpșunile și caisele în Piața Obor din București
libertatea.ro
image
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri VIDEO
digi24.ro
image
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
gsp.ro
image
Primul mare scandal de la Cupa Mondială 2026! ”Corupție! E dezgustător”. FIFA a emis un comunicat de urgență
digisport.ro
image
Postarea făcută de Andreea Popescu care a atras atenția fanilor. Cum vede relațiile după divorțul de Rareș Cojoc
click.ro
image
Ce rol au lamelele verzi de pe marginea autostrăzii? Mulți șoferi le văd zilnic fără să știe la ce folosesc
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Reacţia unui turist italian care mănâncă un burger cu "gust românesc". O porţie ajunge şi la 44 de lei
observatornews.ro
image
Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult mai repede ca în alți ani
cancan.ro
image
Premierul desemnat Tomac: pensiile vor crește cu sume între 120 lei și 600 lei. Există și o veste proastă
newsweek.ro
image
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
prosport.ro
image
Cele mai frumoase plaje din Croaţia. Turiştii din România merg în număr din ce în ce mai mare aici
playtech.ro
image
Cristi Borcea, declarație uimitoare despre femeia care i-a adus echilibru. Ce a scos la iveală despre Valentina Pelinel
fanatik.ro
image
„Dacă nu reușește PSD să-l schimbe pe Ilie Bolojan din fruntea PNL și de la Palatul Victoria, sunt șanse să-l schimbe PSD pe Sorin Grindeanu?” INTERVIU cu analistul Cristian Roșu
ziare.com
image
FIFA a făcut un nou anunț. Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026
digisport.ro
image
Orașele abandonate ale României stârnesc dezbateri aprinse pe Reddit: „Povești uitate după 1990”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop financiar pentru weekendul 13-14 iunie 2026. Cele patru zodii care vor primi o sumă mare de bani
mediaflux.ro
image
Poftiți în viitor! SUA - Paraguay s-a jucat pe cel mai scump stadion din lume, care ne-a arătat cum va arăta fotbalul de mâine
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Destinația de vacanță care a cucerit doi vloggeri români. Motivul pentru care se întorc de fiecare dată când au ocazia: „Îți dă un reset, te eliberează și te invață”
click.ro
image
Cât l-a costat pe un român să își finiseze și să-și mobileze complet un apartament cu 3 camere: „Pentru mine ai dat-o în bară”
click.ro
image
Actuala și fosta soție a lui Adrian Mutu, împreună pentru un moment special. Adriana, fiica antrenorului, a împlinit 20 de ani
click.ro
Regina Letizia a Spaniei, GettyImages (4) jpg
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
A treia săptămână a cercetărilor în situl arheologic de la Glina-Bălăceanca (© Muzeul Municipiului București)
„Preistoria de la porțile de sud-est ale Bucureștiului”: Continuarea cercetărilor arheologice în situl Glina-Bălăceanca
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gina Pistol, aventură într-unul intre cele mai vechi târguri din România. Cu ce a plecat acasă prezentatoarea „MasterChef”: „Ce a fost în mintea mea?”
image
Destinația de vacanță care a cucerit doi vloggeri români. Motivul pentru care se întorc de fiecare dată când au ocazia: „Îți dă un reset, te eliberează și te invață”

OK! Magazine

image
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13 iunie 2026. Venus începe tranzitul prin zodia Leu și aprinde pasiunea pentru toți nativii

Click! Sănătate

image
Vorbirea oferă indicii timpurii despre demență