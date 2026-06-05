Video Avertismentul lui Arafat: „Pot fi și alte drone în zonă”. De ce a fost emis Ro-alert de evacuare după explozia din Portul Constanța

Autoritățile au emis două mesaje Ro-Alert și au dispus evacuări preventive în zona de coastă a Constanței, după ce o dronă maritimă a expodat. Șeful DSU, Raed Arafat, avertizează că există posibilitatea ca și alte dispozitive similare să se afle în zonă.

„Există posibilitatea să existe și alte drone. Există riscul ca, dacă sunt și în alte zone, să se întâmple același lucru. De aceea dăm mesajul de evacuare preventivă. (...)Există bănuiala că pot exista și alte drone. Dacă a fost una pot fi și altele. Bănuiala e legitimă. Nu știm dacă au fost mai multe drone. Elicopterul SMURD a fost ridicat pentru verificarea coastei”, a declarat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Potrivit unor surse, sistemul de detecție al Sistemul Complex de Observare, Supraveghere şi Control al Traficului la Marea Neagră (SCOMAR) a identificat încă trei drone maritime care se îndreaptă spre port.

Potrivit șefului DSU, situația era considerată sub control în cursul dimineții, motiv pentru care nu a fost transmis imediat un mesaj Ro-Alert. La acel moment fusese evacuat doar perimetrul din jurul obiectului suspect. „Dimineață s-a considerat că situația este sub control. S-a evacuat doar zona din jurul dronei. Evacuarea pe care o facem acum, la nivel mai larg, este determinată de faptul că drona se poate detona singură și există riscul să mai fie și alte drone. Când considerăm că situația este sigură, revenim și informăm populația că se poate întoarce în zona de coastă”, a precizat Arafat.

Acesta a subliniat că toate măsurile dispuse au caracter strict preventiv.

„Măsurile sunt pur preventive. Dacă există și alte drone, să nu aibă loc o altă explozie în apropierea unor persoane. De aceea facem evacuarea preventivă”, a explicat șeful DSU.

Raed Arafat a anunțat și mobilizarea unor importante resurse de intervenție.

„Până la acest moment nu avem victime, dar situația este în dinamică. S-a dat ordin elicopterului SMURD să survoleze zona de coastă, iar elicopterul Black Hawk de la Tulcea a fost mobilizat. Există posibilitatea să fie și alte drone. Tocmai de aceea s-a procedat la emiterea mesajelor Ro-Alert”, a declarat acesta.

→ Imaginea 1/2: Mesaj Ro -Alert Constanța

Șeful DSU a mai precizat că președintele României a fost informat imediat despre incident.

„Domnul președinte, chiar dacă este în zbor, a fost informat imediat. Eu voi pleca în regim de urgență către Constanța”, a spus Arafat.

Drona s-a autodetonat în Portul Civil Constanța

Drona maritimă a fost descoperită vineri, 5 iunie în Portul Civil Constanța, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. În jurul orei 10.30, dispozitivul s-a autodetonat fără a provoca victime.

Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, în timp ce specialiștii evaluau obiectul și încercau să îl pună în siguranță.

Potrivit informațiilor transmis de MApN, este vorba despre o dronă maritimă de tipul celor utilizate în războiul din Ucraina. Autoritățile au precizat că obiectul nu aparține Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile militare desfășurate recent în zona Mării Negre.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, iar autoritățile au transmis că situația rămâne în dinamică și că vor comunica noi informații pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.