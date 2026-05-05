search
Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Transgaz vrea să extindă Sistemul Național de Transport al gazelor naturale. 700 de kilometri, între 2026 și 2028

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Transgaz își propune ca până în 2035 să implementeze un program de investiții strategice estimat la peste 9 miliarde de euro. ,,Printre investiții se numără extinderea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, inclusiv dezvoltarea coridorului vertical", a declarat Cătălin Tuță, director al Direcției Relații cu Investitorii și Sustenabilitate, din cadrul Transgaz, la evenimentul ,,Energy Forward by Adevărul".  În următorii doi ani, ar urma să fie gata peste 700 de kilometri de conductă, a spus reprezentantul companiei. 

Cătălin Tuță la ,,Energy Forward by Adevărul" FOTO: Ovidiu Udrescu
Cătălin Tuță la ,,Energy Forward by Adevărul" FOTO: Ovidiu Udrescu

Nouă ani va dura proiectul prin care compania vrea să modernizeze și să extindă infrastructura de transport a gazelor naturale

„Grupul Transgaz și-a asumat demararea și implementarea, pentru perioada 2026–2035, a unuia dintre cele mai mari și importante proiecte de dezvoltare a infrastructurii de transport al gazelor naturale din România din ultimii 20 de ani: un program de investiții strategice estimat la peste 9 miliarde de euro. Printre acestea se numără extinderea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, inclusiv dezvoltarea coridorului vertical. 

Pentru România, coridorul vertical are o dublă valoare strategică: pe de o parte, poziționează Transgaz și România ca hub energetic regional, iar pe de altă parte sprijină obiectivele naționale privind securitatea și diversificarea energetică într-un mod sustenabil”, a spus Cătălin Tuță, director al Direcției Relații cu Investitorii și Sustenabilitate, din cadrul Transgaz.

România ar urma așadar să își consolideze rolul la nivel regional, prin modernizarea și interconectarea sistemelor. Proiectul vizează  ,,inclusiv integrarea gazelor din Marea Neagră în sistemul energetic național", a precizat Cătălin Tuță. 

Sistemul, extins cu 700 de kilometri în următorii câțiva ani

Acesta a precizat și câți kilometri de conductă ar urma să fie gata în primii doi ani de implementare a proiectului:

,,Pentru 2026-2028, Transgaz are în plan o realizare de peste 700 de kilometri de conductă pentru extinderea sistemului național de transport."

Sursele de finanțare sunt mixte: atât fonduri proprii, cât și finanțare europeană.

,,Pentru a putea valorifica în mod echitabil și eficient instrumentele europene și pentru a răspunde provocărilor actuale, Transgaz a solicitat sprijinul instituțiilor europene: parlamentarilor români din Parlamentul European, miniștrilor de resort din țările implicate în mecanismul de finanțare al fondului pentru modernizare. Atât pentru susținerea aprobării proiectelor, cât și pentru modificările legislative care să permită includerea tuturor proiectelor din cadrul coridorului vertical", a spus Cătălin Tuță.

Chiar și în contextul actual, reprezentantul Transgaz este optimist:

,,Încercăm să facem tot posibilul astfel încât să obținem cele mai bune finanțări și să ducem la bun sfârșit planul. Așa cum am făcut și până acum, am livrat de fiecare dată toate proiectele la timp, chiar mai repede."

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce urmează pentru PSD și PNL post-moțiune. Ultimatumul pe care l-ar putea da Ilie Bolojan apropiaților
digi24.ro
image
Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026
stirileprotv.ro
image
Ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului. A început citirea moțiunii. Bolojan, huiduit pe holurile Parlamentului
gandul.ro
image
Ce urmează constituțional dacă Guvernul Bolojan cade
mediafax.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va mai putea să revină în antrenorat?!
fanatik.ro
image
Un oraș cu peste 350.000 de locuitori va fi înghițit de apă în câteva decenii, avertizează cercetătorii
libertatea.ro
image
Emmanuel Macron a cântat live, acompaniat de premierul armean la tobe, cea mai cunoscut piesă a lui Aznavour
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, înainte de vot! Și-a asigurat deja susținere masivă
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3, în Prahova: Sensul spre București, blocat. Traficul a fost deviat pe DN1
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Ziua Z pentru Guvernul Bolojan. A început dezbaterea moţiunii în plen. Ultimele calcule şi strategii
observatornews.ro
image
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
cancan.ro
image
Suedia angajează români cu salariu 8.000 €/ lună. Ce meserie se cere urgent?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Instabilitatea politică afectează direct ratele, salariile și prețurile. Cât mai rezistă economia fără guvern stabil
playtech.ro
image
Marius Şumudică, întoarcere şoc la Rapid în final de sezon?! Ședință de urgență la club: ore decisive pentru Gâlcă
fanatik.ro
image
„Mediatorul” Nicușor Dan a umblat „teleleu” prin străinătate în zilele dinaintea moțiunii. Ce ar fi putut face mai bine: „Această criză nu a apărut din senin”
ziare.com
image
Miliardarul român se însoară, cu o zi înainte să împlinească 72 de ani. Viitoarea soție, în prim-plan
digisport.ro
image
EXCLUSIV | ”Planul Bolojan” agită scena politică: liderii USR se tem că le-ar putea lua partidul după ce va fi debarcat de PNL
stiripesurse.ro
fără imagine
LIVE TEXT Moțiunea de cenzură PSD – AUR, șanse mari să treacă. Bolojan, către PSD: Nu ați fost în guvern? – VIDEO
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situaţie la moţiunea de cenzură. Cum arată ultimele calcule
romaniatv.net
image
Virusul mortal care a ucis 3 oameni, prezent în România. Cum se manifestă Hantavirus și de ce nu are leac
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Fiica Antoniei s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Maya Castellano cucerește TikTok-ul | VIDEO
actualitate.net
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”
click.ro
image
Casa de poveste a Danei Rogoz din Viscri. Actrița a finalizat renovarea: „Corcodușii din curte sunt înfloriți, pomii plantați de noi au înmugurit”
click.ro
image
Monica Bîrlădeanu, de nerecunoscut! Cum arată după ce a renunțat la părul lung
click.ro
Alicia Vikander în rolul Reginei Caroline Mathilde a Danemarcei și Norvegiei și Mads Mikkelsen în rolul lui Johann Friedrich Struensee în filmul Magnolia profimedia 0124529711 jpg
Regina adulteră care s-a cuplat cu medicul regelui! Pasiunea mocnea între ei, iar amantlâcul a devenit bombă politică
okmagazine.ro
Ellen Burstyn foto Profimedia jpg
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”

OK! Magazine

image
Show grotesc la MET Gala. Katy Perry, Heidi Klum și Kylie Jenner, în fruntea vedetelor cu cele mai șocante ținute

Click! Pentru femei

image
A revenit în lumina reflectoarelor doar pentru fiica ei. „E uimitor să împărtășesc asta cu ea!”

Click! Sănătate

image
Aceste meserii sunt factori de risc pentru cancerul ovarian