Transgaz vrea să extindă Sistemul Național de Transport al gazelor naturale. 700 de kilometri, între 2026 și 2028

Transgaz își propune ca până în 2035 să implementeze un program de investiții strategice estimat la peste 9 miliarde de euro. ,,Printre investiții se numără extinderea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, inclusiv dezvoltarea coridorului vertical", a declarat Cătălin Tuță, director al Direcției Relații cu Investitorii și Sustenabilitate, din cadrul Transgaz, la evenimentul ,,Energy Forward by Adevărul". În următorii doi ani, ar urma să fie gata peste 700 de kilometri de conductă, a spus reprezentantul companiei.

Nouă ani va dura proiectul prin care compania vrea să modernizeze și să extindă infrastructura de transport a gazelor naturale.

„Grupul Transgaz și-a asumat demararea și implementarea, pentru perioada 2026–2035, a unuia dintre cele mai mari și importante proiecte de dezvoltare a infrastructurii de transport al gazelor naturale din România din ultimii 20 de ani: un program de investiții strategice estimat la peste 9 miliarde de euro. Printre acestea se numără extinderea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, inclusiv dezvoltarea coridorului vertical.

Pentru România, coridorul vertical are o dublă valoare strategică: pe de o parte, poziționează Transgaz și România ca hub energetic regional, iar pe de altă parte sprijină obiectivele naționale privind securitatea și diversificarea energetică într-un mod sustenabil”, a spus Cătălin Tuță, director al Direcției Relații cu Investitorii și Sustenabilitate, din cadrul Transgaz.

România ar urma așadar să își consolideze rolul la nivel regional, prin modernizarea și interconectarea sistemelor. Proiectul vizează ,,inclusiv integrarea gazelor din Marea Neagră în sistemul energetic național", a precizat Cătălin Tuță.

Sistemul, extins cu 700 de kilometri în următorii câțiva ani

Acesta a precizat și câți kilometri de conductă ar urma să fie gata în primii doi ani de implementare a proiectului:

,,Pentru 2026-2028, Transgaz are în plan o realizare de peste 700 de kilometri de conductă pentru extinderea sistemului național de transport."

Sursele de finanțare sunt mixte: atât fonduri proprii, cât și finanțare europeană.

,,Pentru a putea valorifica în mod echitabil și eficient instrumentele europene și pentru a răspunde provocărilor actuale, Transgaz a solicitat sprijinul instituțiilor europene: parlamentarilor români din Parlamentul European, miniștrilor de resort din țările implicate în mecanismul de finanțare al fondului pentru modernizare. Atât pentru susținerea aprobării proiectelor, cât și pentru modificările legislative care să permită includerea tuturor proiectelor din cadrul coridorului vertical", a spus Cătălin Tuță.

Chiar și în contextul actual, reprezentantul Transgaz este optimist:

,,Încercăm să facem tot posibilul astfel încât să obținem cele mai bune finanțări și să ducem la bun sfârșit planul. Așa cum am făcut și până acum, am livrat de fiecare dată toate proiectele la timp, chiar mai repede."