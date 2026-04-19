Provocările energiei regenerabile: cum ar trebui adaptate rețelele de transport și distribuție

Dezvoltarea energiei regenerabile în România a intrat într-o fază de accelerare evidentă, determinată de presiunile tranziției energetice la nivel european, de obiectivele de decarbonizare și de nevoia de securitate energetică. În acest context, energia solară a devenit unul dintre cele mai dinamice domenii de investiții, atât prin proiecte de mari dimensiuni, cât și cu ajutorul prosumatorilor.

Cel de-al treilea panel - Energie regenerabilă și fotovoltaice - concentrează discuții privind ritmul real al investițiilor și modul în care aceste surse pot contribui la un sistem energetic mai echilibrat.

Ritmul real al investițiilor

După o perioadă de stagnare care a urmat primului val de investiții din anii 2010–2014, piața fotovoltaică din România a revenit puternic. În ultimii ani, capacitatea instalată a crescut accelerat, depășind câteva mii de MW, iar proiectele aflate în diferite stadii de dezvoltare indică un potențial de extindere de ordinul gigawaților până la finalul deceniului.

Acest ritm este susținut de mai multe surse de finanțare și mecanisme de sprijin. Fondurile europene, prin PNRR și Fondul pentru Modernizare, joacă un rol esențial, completate de capital privat, inclusiv din partea investitorilor internaționali. În același timp, se conturează instrumente precum contractele pentru diferență (CfD), aflate în curs de implementare, care ar putea aduce mai multă predictibilitate investițiilor. La nivel național, programe precum Casa Verde Fotovoltaice stimulează dezvoltarea segmentului rezidențial.

Un fenomen important este creșterea accelerată a numărului de prosumatori – persoane fizice și companii care produc energie pentru consum propriu. Această evoluție contribuie la descentralizarea producției și la reducerea presiunii asupra consumului din rețea, însă introduce și noi provocări în gestionarea sistemului. În paralel, proiectele de mari dimensiuni, de tip utility-scale, atrag tot mai mult interes din partea marilor companii energetice și a fondurilor de investiții. Cu toate acestea, ritmul efectiv de implementare este adesea mai lent decât cel anunțat, din cauza obstacolelor administrative și tehnice.

Provocările integrării în sistem

Creșterea rapidă a capacităților fotovoltaice aduce presiuni semnificative asupra sistemului energetic național, în special în ceea ce privește echilibrarea producției și consumului. Energia solară este intermitentă, fiind dependentă de condițiile meteorologice și de ciclul zi-noapte, ceea ce generează variații importante în producție.

Principalele dificultăți legate de capacitatea limitată a rețelelor de transport și distribuție, mai ales în zonele unde există o concentrare mare de proiecte. În multe cazuri, dezvoltatorii se confruntă cu întârzieri în obținerea avizelor tehnice de racordare sau cu necesitatea unor investiții suplimentare în infrastructură. În același timp, lipsa unor capacități suficiente de stocare face dificilă gestionarea surplusului de energie produs în orele de vârf.

Aceste probleme pot conduce la dezechilibre în sistem, mai ales în perioadele cu producție ridicată și consum scăzut, când apare un excedent de energie. În astfel de situații, prețurile pe piața spot pot scădea semnificativ, iar operatorii de sistem trebuie să intervină pentru menținerea stabilității.

Nevoia de infrastructură și flexibilitate

Pentru ca dezvoltarea accelerată a energiei regenerabile să fie sustenabilă, este esențială modernizarea și extinderea infrastructurii energetice. Rețelele de transport și distribuție trebuie adaptate noilor realități, inclusiv prin digitalizare, pentru a permite o gestionare mai eficientă și în timp real a fluxurilor de energie.

În paralel, devin tot mai importante soluțiile de flexibilitate. Investițiile în stocarea energiei, prin baterii sau hidrocentrale cu acumulare prin pompaj, pot contribui la echilibrarea sistemului. De asemenea, dezvoltarea unor capacități flexibile de producție, precum centralele pe gaz sau hidro, este esențială pentru a compensa variațiile surselor regenerabile.

La acestea se adaugă mecanismele de management inteligent al consumului, care pot ajusta cererea în funcție de disponibilitatea energiei, precum și interconectările regionale, ce permit importul și exportul de energie în funcție de necesități. Toate aceste elemente contribuie la transformarea energiei regenerabile dintr-o sursă variabilă într-un pilon stabil al sistemului energetic.

Rolul energiei fotovoltaice într-un mix echilibrat

Energia fotovoltaică are avantajul unor costuri relativ scăzute și al unui timp de implementare rapid, ceea ce o face extrem de atractivă pentru creșterea capacității de producție. Ea contribuie în mod semnificativ la acoperirea consumului în timpul zilei, în special în intervalele de vârf.

Cu toate acestea, pentru a asigura un sistem energetic echilibrat, energia solară trebuie integrată într-un mix diversificat. Complementaritatea cu alte surse este esențială: energia eoliană poate produce în momente diferite, inclusiv noaptea, hidroenergia oferă flexibilitate și capacitate de reglaj rapid, iar energia nucleară asigură o producție constantă și predictibilă.

Această combinație permite reducerea riscurilor asociate variabilității și asigură continuitatea alimentării, contribuind la stabilitatea întregului sistem.

Perspective și direcții de dezvoltare

Pe termen mediu și lung, România are un potențial semnificativ de a deveni un actor important în producția de energie regenerabilă la nivel regional. Ritmul actual al investițiilor indică o transformare structurală a sectorului energetic, însă succesul acesteia depinde de mai mulți factori esențiali.

Stabilitatea cadrului legislativ este crucială pentru menținerea interesului investitorilor, la fel ca simplificarea procedurilor administrative, care pot accelera implementarea proiectelor. Dezvoltarea infrastructurii de rețea rămâne o condiție de bază, iar implementarea rapidă a mecanismelor de sprijin, precum contractele pentru diferență, poate oferi predictibilitate financiară.

În același timp, stimularea investițiilor în stocare și flexibilitate este esențială pentru integrarea eficientă a noilor capacități. Ritmul investițiilor este susținut și promițător, însă provocările legate de integrare și stabilitate trebuie gestionate atent. Doar printr-o abordare echilibrată, care combină dezvoltarea capacităților de producție cu investiții în infrastructură și flexibilitate, aceste resurse pot contribui la construirea unui sistem energetic sigur, eficient și sustenabil.