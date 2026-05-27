Unde petrec românii de Rusalii: 65% dintre rezervări, la hoteluri de 4 și 5 stele. Ce soluții sunt pentru un buget mic

Românii nu mai au prea mulți bani pentru concedii, hotelierii nu-și permit să stea cu spațiile de cazare goale, așa că s-au găsit soluții de avarie. Sejurul rar mai depășește 3 nopți de cazare, iar aici intervin ofertele. La polul opus sunt solicitările pentru pachet extins de servicii.

Pentru a ocupa spațiile de cazare, hotelierii vin la debutul sezonului estival inclusiv cu oferte de tip „plătești 3 nopți și primești încă 1 noapte gratuit”.

Pentru vacanța de Rusalii, din weekendul următor, care include și ziua de 1 iunie, cazarea în unitățile din țară pornește de la sub 50 lei/noapte/persoană. Sunt preferate de asemenea sejururile care oferă și experiențe, nu doar cazare și mâncare, pentru că românii caută locurile în care sunt programate activități, festivaluri etc.

Rezervarea se face acum pe ultima sută de metri, o tendință care se manifestă încă de anul trecut, astfel că deocamdată e greu de spus dacă mai mulți români decât anul anul trecut se vor bucura de scurta vacanță departe de casă.

Rezervările, deocamdată sub nivelul de anul trecut

În 2026, vacanța de Rusalii, care vine mai devreme în acest an, și liberul acordat de stat de Ziua Internațională a Copilului se suprapun, astfel că pentru industria ospitalității este și mai mare provocarea.

Multe dintre unitățile de cazare de la mare s-au deschis cu ocazia demarării programului „Litoralul pentru toți” 2026, altele au așteptat sosirea calendaristică a verii. Cert este că sunt prețuri pentru toate buzunarele, tarifele pornind de la 47 lei/noapte/persoană, potrivit unei analize a BIBI Touroperator.

Deși ofertele au fost făcute publice cu mai mult timp în urmă, mulți români nu mai fac rezervări, așteptând și sperând la prețuri chiar și mai bune în ajunul plecării.

Foarte probabil, pentru Riviera Românească nu vor lipsi ofertele last-minute, arată promotorii turismului românesc.

Pe baza rezervărilor deja efectuate s-a realizat și un top al celor mai căutate destinații în mini-vacanța de Rusalii.

Pe litoral, cele mai căutate stațiuni sunt: Eforie Nord, mamaia și Neptun-Olimp. Iubitorii de munte sunt statornici, astfel că Valea Prahovei rămâne în top-ul preferințelor, alături de Poiana Brașov și de Bucovina.

În Delta Dunării, cele mai multe rezervări au fost făcute în Sulina, Sfântu Gheorghe și Crișan, iar românii care vor ca în cele câteva zile libere să se bucure și de apele termale și de alte servicii din domeniul balneo și-au rezervat vacanța la: Călimăneștii-Căciulata, Băile Felix și Băile Herculane.

Cât despre vacanțele în care să descopere sau să redescopere orașele României, cele mai multe alegeri s-au îndreptat către: Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara.

Turiștii sunt aproape la extreme, cei care și-au redus drastic bugetul, dar nu renunță la plăcerea de a călători în țară, căutând prețuri cât mai mici, însă, pe de altă parte, 65% dintre rezervări sunt la unități de cazare de 4 și 5 stele, care oferă mai mult de cazare și masă și care includ în ofertă și zone de welness și spa, divertisment, activități pentru copii, acces la ape termale etc..

Durata medie a sejurului este de 3 zile, atât la mare cât și la munte.

Cât costă vacanța de Rusalii în România

Ofertele venite de peste tot din țară și ierarhizate de touroperator arată că prețurile pornesc de la sub 50 lei (47 lei)/noapte/persoană, iar de acești bani primești doar cazare, dar se pot apropia chiar de 500 lei/noapte/persoană, însă cu toate serviciile incluse.

„Interesul pentru rezervări este ridicat. (...) Se resimte în continuare impactul reducerii voucherelor de vacanță la jumătate, dar și scăderea puterii de cumpărare. Toate acestea au schimbat comportamentul turiștilor: Dacă în anii trecuți vacanțele erau cumpărate din timp, prin înscrieri timpurii, acum rezervările sunt făcute mult mai aproape de data plecării.

Operatorii din turism, agențiile și hotelurile încearcă să compenseze aceste dificultăți prin oferte speciale. S-au lansat oferte în care familiile beneficiază de gratuități pentru cei mici, iar unele pachetele turistice sunt completate cu servicii suplimentare. Există si oferte de tip <plătești 3 și stai 4 nopți> sau alte reduceri last minute”, a precizat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și președinte BIBI Group4Travel.

Sunt de asemenea căutate zone de munte sau de deal și vie, din Prahova sau Buzău, care promovează activități precum tabere, festivaluri și activități diverse în aer liber, a adăugat Voican.

Cât despre prețurile pentru vacanța de Rusalii, regăsiți mai jos informații despre tarifele practicate în diverse stațiuni:

- Mamaia: Hotel 3*, vedere laterală la mare, fără servicii de masă - 61 lei / persoană / noapte;

- Mamaia: Hotel 4*, vedere laterală la mare, cu servicii all inclusive - 304 lei / persoană / noapte;

- Eforie Nord: Hotel 3*, vedere către parc, fără servicii de masă - 47 lei / persoană / noapte;

- Venus : Hotel 4*, vedere către stațiune, cu servicii all inclusive - 436 lei / persoană / noapte;

- Sinaia : Hotel 4*, vedere către pădure, cu mic dejun inclus - 164 lei / persoană / noapte;

- Predeal: Hotel 4*, vedere către stațiune, cu mic dejun inclus - 248 lei / persoană / noapte;

- Poiana Brașov: Hotel 5*, vedere către stațiune, cu mic dejun inclus - 205 lei / persoană /noapte;

- Călimănești - Căciulata: Hotel 3*, vedere către stațiune, cu mic dejun inclus - 220 lei /persoană/noapte;

- Băile Felix : Hotel 3*,vedere către pădure, cu demipensiune - 299 lei/persoană/noapte;

- Băile Herculane: Hotel 4*,vedere către stațiune, cu demipensiune - 442 lei / persoană/noapte;

- Gura Humorului: Hotel 4*, vedere către parcare, cu mic dejun inclus - 212 lei / persoană/noapte;

- Borșa: Hotel 3*, vedere către pădure, fără servicii de masă - 113 lei/persoană/noapte;

- Bran: Hotel 4*, vedere către stațiune, cu mic dejun inclus - 249 lei/persoană/noapte;

- Cluj Napoca : Hotel 3*,vedere oraș, fără servicii de masă - 108 lei / persoană/noapte;

- Timișoara: Hotel 3*,vedere către oraș, cu mic dejun inclus - 173 lei / persoană/noapte;

- Sulina: Hotel 3*,vedere către oraș, cu mic dejun inclus - 154 lei / persoană/noapte;

- Crișan: Hotel 5*, vedere către canal, cu mic dejun inclus - 196 lei / persoană / noapte.

Ce festivaluri puteți să treceți în agendă

Dincolo de oferta de cazare, multe dintre destinațiile menționate ar putea fi vizate și pentru manifestările organizate în perioada mini-vacanței de Rusalii. Și la mare și la munte sunt programate show-uri cu artiști îndrăgiți, evenimente gastronomice, provocării de mișcare în aer liber, invitații în sala de cinema etc. iată câteva dintre atracțiile programate în perioada 28 mai – 1 iunie 2026:

- „Mamma Mia! Showtime” – o serie de concerte în perioada 29 mai – 1 iunie 2026, vor fi găzduite de Stațiunea Mamaia, în Piațeta Cazino. Timp de patru seri, publicul se va bucura de show‑uri live cu artiști îndrăgiți români, 2026 fiind și anul în care Mamaia celebrează 120 de ani „inspirați de Mare și Tradiție”;,

- „Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești" - între 29–31 mai 2026, la Pavilionul Expozițional de la intrarea în stațiunea Mamaia transformând, eveniment care promovează Dobrogea prin intermediul aromelor, ritmului și tradițiilor. Organizatorii vor să atragă cât mai mulți turiști cu preparatele pescărești autentice, spectacolele folclorice, momentele dedicate comunităților locale, activitățile pentru copii și demonstrații ale meșteșugarilor populari;

- „Sănătate, Brașov!” – este un festival al mișcării, programat între 28 mai și 1 iunie. Sălile și cluburile sportive din oraș vor transforma spațiul verde într-o scenă plină de energie, fiind cinci zile dedicate activităților care aduc sănătate și bucurie și celor mari și celor mici, totul cu intrare liberă;

- „Electroruga de Buzad" - între 29 și 31 mai. Satul bănățean devine spațiul unde tradiția și energia contemporană se întâlnesc. Vor fi trei zile cu muzică electronică, alternative și balkan, Outdoor Cinema, drumeții, biciclete, gastronomie locală, ateliere și camping;

- „Festivalul Filmului European 2026" – între 30 mai și 1 iunie 2026, la Tulcea, când se sărbătoresc „30 de ani de cinema fără margini”. Organizatorii propun o selecție de filme care explorează libertatea creativă, la Teatrul Jean Bart.