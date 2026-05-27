Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
Ghidul complet de 1 Iunie în București: unde ieșim cu copiii. De la festivaluri gratuite în parcuri, la zboruri cu avionul și trenuri de epocă

Ziua de 1 Iunie transformă Bucureștiul într-un oraș dedicat copiilor, cu festivaluri în aer liber, activități educative, spectacole și experiențe interactive. Deși numărul evenimentelor nu mai este la fel de mare ca în anii trecuți, există în continuare o gamă mare din care părinții și - mai ales- copiii pot alege. Din 2016 încoace 1 Iunie este zi liberă națională. 

FOTO: gokid.ro

Activități de 1 Iunie în București – festivaluri și programe în aer liber

Unul dintre cele mai mari evenimente este 1uniFEST , considerat cel mai mare festival de joacă pentru copii  din București. Evenimentul, care a căpătat deja tradiție are loc în Parcul Alexandru Ioan Cuza, din sectorul 3, și reunește sute de activități gratuite: ateliere creative, jocuri, spectacole de teatru, magie, dans, concursuri, zone sportive și proiecții de film. Atmosfera este una de festival urban, cu activități desfășurate pe tot parcursul zilei, într-un format dedicat familiilor.

Un alt punct important este programul extins organizat de Primăria Sectorului 1 București, sub conceptul „Sectorul 1 Animat”, desfășurat între 30 mai și 1 iunie 2026 în mai multe locații din oraș.

Printre acestea se numără:

  • Parcul Regele Mihai I
  • Parcul Bazilescu
  • Strada Copilului
  • Zona Dorobanți (str. Radu Beller)
  • Piața Amzei
  • Piața Matache
  • Sediul Primăriei Sectorului 1 (Banu Manta nr. 9)

Programul include activități sportive, ateliere educative, spectacole, jocuri, proiecții de film și activități interactive. 

La Parcul Bazilescu, conceptul „Orașul meseriilor” transformă spațiul într-un traseu interactiv în care copiii rezolvă provocări din domenii precum robotică, matematică, artă și muzică.

Pe Strada Copilului, zona devine pietonală și găzduiește activități sportive, jocuri, ateliere creative și experiențe precum Silent Disco. Programul include conferințe și discuții cu specialiști din domeniul educației și psihologiei, demonstrații sportive susținute de FC Rapid, posibilitatea de a juca volei, baschet, șah, scrabble. 

În Dorobanți, programul include activități sportive, cinema în aer liber și activități comunitare, iar în Piața Amzei accentul cade pe artă și educație, cu ateliere și spectacole.

La sediul primăriei, copiii pot participa la ateliere de pictură, robotică, VR și activități interactive.

Și Primăria Sectorului 6 organizează un eveniment dedicat familiilor, în Parcul Liniei. Spațiul va fi transformat într-o zonă animată, cu activități educative și recreative, ateliere și jocuri făcute să aducă împreună comunitatea.

Spectacole pentru copii în București de 1 Iunie

Opera Comică pentru Copii organizează un festival extins cu spectacole de operă, musicaluri, balet și activități interactive.

Iar la Palatul Național al Copiilor, ,,Vrăjitorul din Oz”  prinde viață pentru prima oară într-o nouă montare scenică a regizorului Aurelian Horațiu Bîrcă, produsă de Teatrul Muzical Ambasadorii, și concepută ca un musical pentru întreaga familie.

Circul Metropolitan București completează programul cu acrobații, numere artistice și spectacole de circ pentru întreaga familie.

Experiențe speciale de 1 Iunie

TAROM va organiza cea de-a treia ediție a „Avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor!”, cu zboruri speciale pentru copii, cu plecare și sosire pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București. Zborurile vor avea o durată de aproximativ 50 de minute. 

La bordul unei aeronave Boeing 737-800 NG, cei mici  vor avea ocazia să viziteze cabina piloților și să înțeleagă cum funcționează aparatura de bord sau ce presupune pilotarea unei aeronave. 

Prețul unui bilet este de 50 de euro pentru copiii între 3 și 12 ani și de 70 de euro pentru cei mai mari. Este obligatoriu să fie însoțiți de un adult. 

Copiii pasionați de trenuri vor avea și ei un eveniment dedicat. În stația  București Nord, CFR  organizează „Descoperă Lumea Feroviară”. Copiii și însoțitorii lor vor avea posibilitatea să viziteze trenuri de patrimoniu, utilaje și echipamente specifice, dar și Salonul Regal. Activititățile sunt gratuite. 

Plaja Therme, deschisă și pentru copii

Pe 30 și 31 mai, dar și pe 1 iunie, copiii vor avea acces pe plaja Sands of Therme, unde de obicei accesul este permis doar celor care au peste 15 ani. Pe plaja urbană va fi organizată și o activitate dedicată celor mici: Magia baloanelor de săpun. Iar în zona Galaxy, între orele 12:00 și 15:00 vor fi organizate mai multe ateliere. 

Activități în malluri de 1 Iunie în București

Și două centre comerciale au anunțat până acum evenimente dedicate de 1 iunie. 

AFI Cotroceni se va transforma într-un spațiu de joacă numit AFI FUNLAND, cu ateliere gratuite, face painting, mascote, LEGO, bubble show, șah, arcade și experiențe interactive. Copiii vor putea crea pelerine de supereroi, să participe la ateliere creative și să  interacționeze cu personaje animate.

Iar la Veranda Mall, programul de 1 Iunie include spectacole muzicale, animație, ateliere creative și activități gratuite timp de 6 ore. Evenimentul „Coloricii și Lumea Animalelor” va  aduce în prim-plan personaje îndrăgite, mascote, jocuri și spectacole pentru copii și familii.

