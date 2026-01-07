Zeci de oameni au încercat să adune lămâile dintr-un TIR răsturnat pe DN 56A. Ce i-a făcut să renunțe

Noaptea trecută, un TIR încărcat cu lămâi s-a răsturnat pe DN 56A, în zona Stârmina, județul Mehedinți, atrăgând zeci de localnici care s-au adunat să adune fructele împrăștiate pe șosea. Însă, prezența Poliției și Jandarmeriei i-a speriat, iar oamenii au renunțat după ce au așteptat ore întregi în frig.

Inițial, autoritățile planificaseră să ridice TIR-ul răsturnat cu o macara, însă remorca a început să cedeze, astfel că s-a decis mutarea lămâilor într-un alt camion, spre seară, conform publicației locale Actual Mehedinți. „Oamenii au fost dezamăgiți că lămâile nu vor fi abandonate, așa că au plecat după ce au așteptat în frig”, notează sursa.

Sursa video: Facebook/ News-Mehedinti.ro

Accidente similare pe DN 56A

Nu este pentru prima dată când DN 56A devine scena unor astfel de incidente. Recent, un TIR încărcat cu portocale s-a răsturnat tot în zona Dealului Stârmina, blocând drumul ore întregi, deși din fericire nu s-au înregistrat victime. Imaginile surprinse arătau zeci de oameni înghesuindu-se să adune fructele căzute pe șosea.

Tot pe DN 56A, în zona pădurii Stârmina, un alt TIR, de data aceasta încărcat cu ardei proaspeți, s-a răsturnat într-o râpă după ce a intrat în coliziune cu un autoturism. Localnicii s-au grăbit să strângă ardeii abandonați, replicând practic același scenariu de interes pentru marfa rămasă pe drum.