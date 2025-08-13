Circulație blocată pe DN 28B după ce un TIR încărcat cu bere s-a răsturnat pe carosabil, între Botoşani şi Hârlău

Circulaţia pe drumul naţional DN 28 B, care face legătura între municipiul Botoşani şi oraşul Hârlău, este blocată miercuri dimineaţă, după ce un TIR cu bere s-a răsturnat, iar încărcătura s-a împrăștiat pe partea carosabilă.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul este oprit pe DN 28B Botoşani - Flămânzi, în afara localităţii Copălău, judeţul Botoşani, după ce un autotren s-a răsturnat pe suprafaţa de rulare”, a precizat, luni, 13 august, Poliția Română.

Când va fi reluată circulația

La faţa locului s-a deplasat un utilaj pentru repunerea pe roţi şi tractarea ansamblului rutier

„Se estimează reluarea circulaţiei după ora 09.00", mai precizează Centrul INFOTRAFIC.

Șoferul tirului a primit îngrijiri medicale la faţa locului

Șoferul camionului a fost uşor rănit, însă a refuzat transportul la spital.

„La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani, cu o autospecială de stingere şi modul de descarcerare, dar şi o ambulanţă şi o ambulanţă SMURD, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Copălău. Aceştia au constat faptul că nu erau persoane încarcerate. Şoferul autoturismului a primit îngrijiri medicale la faţa locului, dar a refuzat transportat la spital", au precizat oficialii ISU, citați de Vocea Botoșaniului.

