Miercuri, 13 August 2025
Circulație blocată pe DN 28B după ce un TIR încărcat cu bere s-a răsturnat pe carosabil, între Botoşani şi Hârlău

Publicat:

Circulaţia pe drumul naţional DN 28 B, care face legătura între municipiul Botoşani şi oraşul Hârlău, este blocată miercuri dimineaţă, după ce un TIR cu bere s-a răsturnat, iar încărcătura s-a împrăștiat pe partea carosabilă.

Tirul s-a răsturnat pe carosabil. FOTO Vocea Botoșaniului
Tirul s-a răsturnat pe carosabil. FOTO Vocea Botoșaniului

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul este oprit pe DN 28B Botoşani - Flămânzi, în afara localităţii Copălău, judeţul Botoşani, după ce un autotren s-a răsturnat pe suprafaţa de rulare”, a precizat, luni, 13 august, Poliția Română.

 Când va fi reluată circulația

La faţa locului s-a deplasat un utilaj pentru repunerea pe roţi şi tractarea ansamblului rutier

„Se estimează reluarea circulaţiei după ora 09.00", mai precizează Centrul INFOTRAFIC.

Tirul s-a răsturnat pe carosabil. FOTO Vocea Botoșaniului
Tirul s-a răsturnat pe carosabil. FOTO Vocea Botoșaniului

Șoferul tirului a primit îngrijiri medicale la faţa locului

Șoferul camionului a fost uşor rănit, însă a refuzat transportul la spital.

„La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani, cu o autospecială de stingere şi modul de descarcerare, dar şi o ambulanţă şi o ambulanţă SMURD, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Copălău. Aceştia au constat faptul că nu erau persoane încarcerate. Şoferul autoturismului a primit îngrijiri medicale la faţa locului, dar a refuzat transportat la spital", au precizat oficialii ISU, citați de Vocea Botoșaniului.

Amintim că un bărbat a murit miercuri dimineață, după ce duba pe care o conducea a lovit glisiera mediană pe Autostrada Bucureşti – Piteşti şi s-a răsturnat pe carosabil, pe sensul către Bucureşti, între kilometri 75 și 76.

Un alt accident, cu șapte autoturisme implicate, s-a produs luni, 11 august, pe autostrada A2 București-Constanța.  

