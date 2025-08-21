Zeci de hoteluri de la Marea Neagră s-au înscris în Programul „Litoralul pentru Toți”. Tarife reduse cu 60%

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) lansează ediția cu numărul 47 a programului „Litoralul pentru Toți”, desfășurat în perioada 1–30 septembrie 2025.

Programul „Litoralul pentru Toți” va debuta și în acest an pe 1 septembrie și este susținut exclusiv de mediul privat.

Astfel, sezonul turistic se prelungește până la finalul lunii septembrie. Inițiatorul programului este Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).

„Politica de acordare a voucherelor de vacanță a fost modificată la începutul acestui an, în defavoarea turiștilor și a operatorilor din turism. Începând cu 1 august 2025, TVA-ul pentru cazare a crescut de la 9% la 11%. În același timp, o campanie de denigrare desfășurată online și în mass-media la adresa litoralului românesc a pus o presiune suplimentară asupra destinației, afectând direct opțiunea de cumpărare a turiștilor”, potrivit FPTR.

Noutăți ale ediției 2025

Această ediție aduce o extindere vizibilă a programului în aproape toate stațiunile, în special în cele din sudul litoralului, precum Mangalia, Jupiter, Saturn și Vama Veche, unde a fost mărit numărul de locuri alocate.

Spre deosebire de vârful sezonului, când prețurile sunt mai ridicate și plajele sunt aglomerate, luna septembrie aduce tarife reduse cu până la 60%, o atmosferă mult mai relaxată și servicii la aceleași standarde de calitate. Tot mai multe hoteluri pun la dispoziție pachete diversificate, de la cazare simplă la all inclusive, transformând extrasezonul într-o opțiune reală și atractivă pentru orice categorie de turiști.

Care sunt tarifele

Din analiza ofertelor pentru perioada 1–30 septembrie 2025 reiese clar accesibilitatea programului. Astfel, tarifele pentru o persoană pe noapte, defalcate pe stațiuni, sunt următoarele:

- Eforie Nord, începand de la 53 lei (fără masă) hotel de 2* și 214 lei (all inclusive) hotel de 3*;

- Eforie Sud începând de la 81,5 lei (fără masă) hotel de 3* și 336,5 lei (all inclusive) hotel de 3*;

- Jupiter: începând de la 70 lei (cu mic dejun) hotel de 3* și 276 lei (all inclusive) hotel de 3*;

- Venus începând de la 70 lei (fără masă) hotel de 3*;

- Saturn începând de la 94,5 lei (fără masă) hotel de 2* și 214 lei (all inclusive) hotel de 3*;

- Mangalia începând de la 101 lei (fără masă hotel de 3*;

- Mamaia începând de la 69,5 lei (fără masă) hotel de 2* și 332 lei (all inclusive) hotel de 3*;

- Costinești începând de la 88 lei (fără masă) hotel de 3*;

- Vama Veche începând de la 79 lei (fără masă) hotel de 3*.

Tarifele pot crește în funcție de serviciile de masă și clasificarea hotelului ales. Până în prezent 62 de unități de cazare au lansat oferte pentru programul „Litoralul pentru toți”, care pun la dispoziția turiștilor aproximativ 3500 de locuri de cazare pe noapte.

LISTA UNITĂȚILOR ÎNSCRISE ÎN PROGRAM