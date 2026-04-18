Viralul care a declanșat o polemică națională - Este „mita pentru suc” o campanie de marketing a Poliției sau o realitate filmată cu body-cam?

Un șofer prins circulând cu viteză într-o localitate din județul Vâlcea a încercat să scape de sancțiune oferind 200 de lei unui polițist, momentul fiind surprins de camera corporală a agentului. Incidentul a fost făcut public de Direcția Generală Anticorupție (DGA).

Potrivit informațiilor transmise de autorități, scena a avut loc pe 13 martie, pe raza comunei Pietrari, din județul Vâlcea. Șoferul a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu 81 km/h într-o zonă în care limita legală era de 50 km/h. După ce agentul i-a adus la cunoștință abaterea și sancțiunea contravențională, șoferul a încercat să îl determine pe polițist să renunțe la aplicarea amenzii, oferindu-i suma de 200 de lei, sub pretextul „Ia și tu un suc”.

Polițistul a refuzat categoric tentativa de mituire și i-a explicat șoferului că fapta reprezintă infracțiunea de dare de mită, solicitând totodată sprijinul autorităților competente.

„Domnule, nu aveți voie așa ceva. E dare de mită”, i-a spus polițistul. Agentul a apelat call-center-ul anticorupție al Direcției Generale Anticorupție, conform procedurilor legale, interacțiunea fiind înregistrată cu dispozitivul tip body-cam din dotarea acestuia.

În urma sesizării, ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Vâlcea au informat procurorul de serviciu de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, care a dispus deplasarea unei echipe operative la fața locului pentru constatarea infracțiunii. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

„Șofer de modă veche ce întâlnește polițist de generație nouă”

Clipul de aproximativ 50 de secunde a ajuns rapid și pe Reddit România, unde a declanșat un val de reacții.

„Șofer de modă veche ce întâlnește polițist de generație nouă :)”, a comentat cineva, rezumând contrastul dintre vechile metehne ale „atenției” și noile proceduri ale Poliției. Utilizatorii au remarcat absurdul situației: șoferul riscă acum o condamnare penală doar pentru a evita o amendă de viteză și câteva puncte de penalizare.

Replica a venit imediat: „fără camera polițistului erau toți de modă veche", sugerând că integritatea depinde, în multe cazuri, de prezența unui martor electronic.

Pe aceeași linie, un alt utilizator s-a întrebat ironic cum primesc veteranii din sistem aceste imagini de tip body-cam: „Ce nervoși or fi polițiștii care iau mită de 20-30 ani și acu au venit unii să pună pe tiktok și să descurajeze darea de mită”.

„Are un iz de regie”: Scepticism în online

Totuși, o bună parte din comunitate a pus sub semnul întrebării autenticitatea imaginilor, sugerând că videoclipul ar fi, de fapt, o campanie de marketing a Poliției.

Detaliul care a stârnit cele mai multe discuții a fost decizia polițistului de a suna la numărul public de telefon al DGA. „Polițiștii sună la serviciul public de call-center anticorupție, ca orice persoană de pe stradă? Vai de mama noastră”, s-a amuzat cineva.

Un alt comentator a fost și mai vehement: „Cam pe oriunde într-o democrație civilizată, dacă încerci așa ceva, te scoate poliția din mașina ta și te urcă în mașina lor. Tu chiar crezi că un polițist din Germania sună la call center dacă încerci să-i dai o șpagă? Dacă nu asta e procedura, atunci toată filmarea asta e o mizerie regizată. Dacă asta e într-adevăr procedura, atunci nu e de mirare că suntem o republică bananieră coruptă.”

Ipoteza că imaginile ar face parte dintr-o strategie de relații publice a fost susținută de mai mulți utilizatori. „E repost, dar pe bune că sună super regizat”, a comentat o persoană, în timp ce alta a completat: „E fake, e o campanie a poliției. A mai fost postat.”

„Sau poate e doar un clip de promovare, are un iz de regie”, a punctat un alt user.

De ce sună polițiștii la call-center-ul DGA?

Dincolo de ironii, au existat și voci care au explicat logica din spatele acestei proceduri. Apelarea liniei telefonice înregistrate este, de fapt, o măsură de siguranță menită să prevină mușamalizările pe plan local.

„Apelurile la linia DGA sunt înregistrate și se evită în acest fel mânăriile cu șefii care sună să protejeze făptuitorul. Odată ce suni și apelul este înregistrat, nu mai poate da nimeni înapoi”, a clarificat un utilizator.

Un altul a făcut o paralelă cu mediul corporatist: „Cine a gândit sistemul l-a gândit foarte bine. Așa ai și în corporații companii externe care gestionează situații de genul ăsta. Tocmai că dacă ar fi sunat la șefu-său direct, ăla ar fi putut să mușamalizeze. Așa, cel puțin în teorie, ăia din call center n-au cum să intervină pe linia asta și cel mai probabil toată interacțiunea e înregistrată.”

În realitate, procedura nu este neobișnuită. Potrivit informațiilor oficiale ale Direcției Generale Anticorupție, linia telefonică anticorupție este înregistrată și poate fi utilizată inclusiv de polițiști pentru a raporta tentative de mită. Scopul este asigurarea trasabilității sesizării și evitarea intervențiilor sau a eventualelor mușamalizări la nivel local. Odată înregistrat, apelul devine o dovadă oficială care nu mai poate fi ignorată.