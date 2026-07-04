Video Viorel Pașca, în azilul rămas gol din Dumbrava: „Doar el a rămas aici. Pe el nu l-au relocat, pentru că nu are nevoie de autorizație”

La câteva zile după ce a fost plasat sub control judiciar, Viorel Pașca a publicat pe Facebook un videoclip filmat la centrul din Dumbrava, unul dintre imobilele aflate în ancheta DIICOT privind suspiciuni de trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat. În imaginile postate, curtea și clădirea apar pustii, după relocarea beneficiarilor care locuiau aici. „Este pustiu, nu mai este niciun bolnav”, spune Viorel Pașca.

În imaginile publicate de Viorel Pașca apar curtea plină de trandafiri și foișorul din incinta centrului, urmate de cadre din interiorul clădirii: holul pustiu, bucătăria goală, biblioteca și camerele rezidenților, rămase acum fără oameni.

„Bună dimineața, dragi prieteni! Sunt la Dumbrava, într-unul dintre azilele groazei, unde se întâmplau atrocitățile, unde bolnavii erau chinuiți. Da... ați înțeles ironia. Acum este liniște aici, mult prea multă liniște. O liniște apăsătoare, care parcă doare. Este pustiu, nu mai este niciun bolnav”, spune Pașca în videoclipul publicat pe rețeaua de socializare.

În înregistrare, acesta surprinde un papagal rămas singur în centru. „Doar el a rămas aici singur. Pe el nu l-au relocat, pentru că nu are nevoie de autorizație să stea aici, în aceste condiții mizere”, afirmă Viorel Pașca.

Liderul Asociației „Dumbrava- Dumnezeu Poartă de Grijă” s-a întors în județul Bihor după ce a scăpat de arestul preventiv și a fost plasat sub control judiciar.

Acesta este cercetat de procurorii DIICOT într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. În urma perchezițiilor desfășurate în județul Bihor, anchetatorii au descoperit peste 400 de persoane aflate în imobile clandestine, precum și un seif în care se aflau sute de carduri bancare aparținând beneficiarilor.

Potrivit procurorilor, rețeaua ar fi funcționat încă din anul 2006 și ar fi vizat exclusiv persoane cu dizabilități severe sau persoane fără adăpost.

Anchetatorii susțin că victimele ar fi fost deposedate de acte și telefoane, izolate de familii și lăsate în grija unor îngrijitori fără pregătire medicală, în timp ce membrii grupării le-ar fi încasat pensiile, indemnizațiile de handicap și alte drepturi bănești.

În dosar sunt cercetate 11 persoane, printre care Viorel Teodor Pașca, membri ai familiei sale și mai mulți colaboratori. Procurorii au reținut în sarcina principalului inculpat 210 acte materiale privind infracțiunile investigate.

La finalul audierilor desfășurate joi, 2 iulie, instanța a dispus plasarea lui Viorel Pașca sub control judiciar, în timp ce ancheta DIICOT continuă.

Pașca: „Am ales 300 care nu au avut niciun venit, așa bine i-am selectat!”

În apărarea sa, Viorel Pașca a spus că persoanele aflate în grija asociației au fost trimise de instituții ale statului și că activitatea desfășurată de-a lungul anilor a avut exclusiv caracter umanitar.

Întrebat despre acuzațiile potrivit cărora ar fi exploatat vulnerabilitatea beneficiarilor și despre existența unor carduri bancare găsite de anchetatori, acesta a respins categoric suspiciunile. „Cum am exploatat cei 300 de oameni care n-au avut niciun leu?”, a afirmat Viorel Pașca.

Referitor la criteriile după care erau primiți bolnavii în centru, Pașca a explicat că erau acceptate doar persoane fără sprijin familial și fără posibilități materiale. „Am spus de fiecare dată să nu aibă casă, familie, venituri. Ce bun selecționer am fost dacă am ales 300 care nu au avut niciun venit, așa bine i-am selectat!”, a spus acesta.

„Spitalul face solicitarea la ambulanță ca bolnavul să fie dus la o anumită adresă. S-a întâmplat să mă sune de la ambulanță dacă accept să fie adus un pacient. Au adus peste 3.000 de oameni în 20 de ani și nu cred că există un județ în România care să nu fi trimis bolnavi. Penitenciare, poliție, DGASPC-uri, primării. Astea-s instituții care au trimis bolnavi, nu m-am dus eu să îi racolez”, a declarat Viorel Pașca.