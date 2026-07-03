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Primele declarații ale lui Viorel Pașca după ce a ajuns acasă, în Bihor: „Am ales 300 care nu au avut niciun venit, așa bine i-am selectat!”

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Viorel Pașca, liderul Asociației „Dumbrava-Dumnezeu Poartă de Grijă”, s-a întors acasă, în județul Bihor, după ce a scăpat de arestul preventiv și a fost plasat sub control judiciar. La revenirea în Dumbrava, acesta a respins acuzațiile care i se aduc. 

Viorel Pașca plasat sub control judiciar FOTO: inquam photos
Viorel Pașca plasat sub control judiciar FOTO: inquam photos

Acesta susține că persoanele aflate în grija asociației au fost trimise de instituții ale statului și că activitatea desfășurată de-a lungul anilor a avut exclusiv caracter umanitar.

„Statul i-a trimis aici, eu i-am primit aici și i-am îngrijit. În ce constă traficul?”, a declarat Viorel Pașca.

Întrebat despre acuzațiile potrivit cărora ar fi exploatat vulnerabilitatea beneficiarilor și despre existența unor carduri bancare găsite de anchetatori, acesta a respins categoric suspiciunile. „Cum am exploatat cei 300 de oameni care n-au avut niciun leu?”, a afirmat liderul asociației.

Referitor la criteriile după care erau primiți bolnavii în centru, Pașca a explicat că erau acceptate doar persoane fără sprijin familial și fără posibilități materiale. „Am spus de fiecare dată să nu aibă casă, familie, venituri. Ce bun selecționer am fost dacă am ales 300 care nu au avut niciun venit, așa bine i-am selectat!”, a spus acesta.

Întrebat cum ajungeau pacienții în grija asociației și dacă existau solicitări din partea autorităților, Viorel Pașca a descris mecanismul prin care bolnavii erau transferați către centrul din Dumbrava.

„Spitalul face solicitarea la ambulanță ca bolnavul să fie dus la o anumită adresă. S-a întâmplat să mă sune de la ambulanță dacă accept să fie adus un pacient. Au adus peste 3.000 de oameni în 20 de ani și nu cred că există un județ în România care să nu fi trimis bolnavi. Penitenciare, poliție, DGASPC-uri, primării. Astea-s instituții care au trimis bolnavi, nu m-am dus eu să îi racolez”, a declarat Viorel Pașca. 

Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar

Viorel Pașca este cercetat de procurorii DIICOT într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane.

Peste 400 de persoane sechestrate în imobile clandestine și un seif ticsit cu sute de carduri bancare aparținând victimelor au fost descoperite de procurorii DIICOT în urma perchezițiilor ce au vizat rețeaua condusă de Viorel Teodor Pașca, zis Bunul Samaritean, din județul Bihor.

Procurorii susțin în cererea de arestare preventivă a lui Pașca faptul că, din 2006, acesta a pus la punct o adevărată „fabrică de bani” ilegală, exploatând exclusiv pacienți cu dizabilități severe sau fără adăpost.

Toate victimele erau deposedate de acte și telefoane, izolate de familii și lăsate în grija unor îngrijitori analfabeți care le administrau tratamente medicale empirice, în timp ce membrii rețelei le încasau pensiile, ajutoarele de handicap și chiar primele de înmormântare.

11 persoane, între care Viorel Teodor Pașca, membri ai familiei sale și mai mulți colaboratori, sunt cercetați în dosarul care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane în formă continuată, cu 210 acte materiale reținute în sarcina principalului inculpat.

La finalul audierilor de joi, 2 iulie, Viorel Pașca a fost pus sub control judiciar. 

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