Viagra, folosită și pentru o afecțiune care afectează mai ales femeile. Ce legătură are celebra pastilă albastră cu mâinile reci

Viagra, cunoscută pentru tratarea disfuncției erectile la bărbați, poate fi folosită și pentru ameliorarea simptomelor unei afecțiuni care afectează mai frecvent femeile. Este vorba despre fenomenul Raynaud, care provoacă episoade de amorțeală, durere și modificări ale culorii degetelor, în special la contactul cu frigul.

Frigul poate declanșa crizele provocate de fenomenul Raynaud Foto: Pixabay

Potrivit New York Post, medicii pot prescrie în anumite cazuri sildenafil, substanța activă din Viagra, pentru a îmbunătăți circulația sângelui la nivelul degetelor. Medicamentul nu reprezintă însă prima opțiune de tratament și trebuie administrat numai la recomandarea unui specialist.

De ce degetele devin albe sau albastre la frig

Când ne este frig, organismul reduce circulația sângelui la nivelul pielii și al extremităților, pentru a pierde mai puțină căldură. La persoanele care suferă de fenomenul Raynaud, vasele de sânge se contractă excesiv, iar degetele nu mai sunt alimentate suficient cu sânge. Acestea pot deveni albe sau albăstrui, iar uneori apar amorțeli, furnicături și dureri.

Crizele pot apărea și în zilele călduroase. „De exemplu, când ieși dintr-o piscină încălzită, intri într-o clădire cu aer condiționat sau bagi mâna într-un congelator, la supermarket. Chiar și o schimbare mică de temperatură poate declanșa o criză”, explică dr. Robert H. Shmerling, reumatolog, pentru Harvard Health, citat de New York Post.

Fenomenul Raynaud este mai frecvent la femei și poate apărea fără o cauză cunoscută sau în asociere cu alte afecțiuni, inclusiv boli autoimune.

Cum poate ajuta Viagra

Viagra conține sildenafil, o substanță care relaxează vasele de sânge și permite sângelui să circule mai ușor. Deși medicamentul este cunoscut pentru tratarea disfuncției erectile, acest efect poate fi util și persoanelor care suferă de fenomenul Raynaud.

Potrivit New York Post, o femeie diagnosticată cu sindromul Sjögren, o boală autoimună care poate fi asociată cu fenomenul Raynaud, a povestit că Viagra a ajutat-o să scape de senzația persistentă de frig la nivelul degetelor.

Experiențe asemănătoare au fost relatate și pe Reddit. „Iau acest medicament de câțiva ani și a fost foarte eficient în reducerea frecvenței și intensității crizelor. Încă am simptome, dar acum apar mai ales în situații extreme”, a povestit un utilizator, citat de publicația americană.

Există și cercetări care susțin această utilizare a sildenafilului. Un studiu citat de New York Post a arătat că medicamentul poate reduce numărul crizelor provocate de fenomenul Raynaud și durata acestora.

Nu este prima opțiune de tratament

Viagra nu este însă primul tratament recomandat persoanelor care suferă de fenomenul Raynaud. În cele mai multe cazuri, simptomele dispar după ce mâinile și picioarele se încălzesc. „Este reversibil odată cu încălzirea”, a explicat dr. Anca Askanase, medic reumatolog, într-o declarație anterioară pentru New York Post.

Pentru prevenirea crizelor, medicii recomandă evitarea frigului și a schimbărilor bruște de temperatură. Dacă degetele amorțesc, acestea pot fi încălzite treptat cu apă călduță, nu fierbinte, deoarece există riscul de arsuri.

În formele severe, însă, circulația poate fi afectată pentru mai mult timp. „Când o criză se prelungește, pot apărea răni, distrugerea țesuturilor și, în cazuri rare, gangrenă la nivelul degetelor”, avertizează dr. Anca Askanase.

Sildenafilul poate fi prescris și pentru fenomenul Raynaud, deși această afecțiune nu se numără printre indicațiile pentru care medicamentul este autorizat în Statele Unite. O asemenea utilizare, numită off-label, se face la recomandarea medicului.

Administrarea fără recomandare medicală poate fi periculoasă. Sildenafilul poate provoca scăderi importante ale tensiunii arteriale, iar asocierea cu nitrații utilizați pentru anumite afecțiuni cardiace este contraindicată.