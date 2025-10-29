Vedetele comentează subiectul Catedralei Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”

Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaș ortodox din lume, a fost sfințită duminică, 26 octombrie 2025, la București. Construcția impunătoare, înaltă de 135 de metri și evaluată la peste 250 de milioane de euro, a devenit un simbol al credinței românești, dar și un subiect intens dezbătut.

După inaugurare, numeroase vedete au reacționat, unele exprimându-și admirația, altele ironizând proiectul și costurile sale.

Dan Negru: „Poate că Iisus n-ar fi prins o invitație printre atâtea VIP-uri”

Prezentatorul Dan Negru a scris pe Facebook că a privit evenimentul cu emoție, dar și cu o doză de reflecție: „Poate că Iisus n-ar fi prins o invitație azi la Sărbătoarea Catedralei, printre atâtea VIP-uri. Eu-păcătosul-am prins, dar nu aș fi fost o bună companie pentru EL. Marea noastră greșeală e că îl confundăm pe Dumnezeu cu funcționarii Lui! Românul e isteț, are vorba: să faci ce zice popa, nu ce face popa!”.

El a subliniat că, dincolo de controverse, edificiul va rămâne un reper spiritual: „Peste o sută de ani, nimeni nu-și va aminti de mall-uri, dar Catedrala de azi, strănepoții noștri o vor găsi tot aici”.

Într-o altă postare, Dan Negru a adăugat: „Catedrala e aici! Uneori și sufletul are nevoie de un loc de odihnă. Într-o capitală în care prăpastia dintre bogați și săraci e atât de adâncă, biserica e locul unde sufletul se poate odihni. Nu-mi place gâlceava popilor! Dar cearta e între oameni, nu între oameni și Dumnezeu”.

Silviu Biriș: „Catedrala există! Și e a românilor”

Actorul și teologul Silviu Biriș a descris momentul sfințirii ca pe o trăire plină de emoție: „Am fost la catedrală. Nu zbura nimeni pe sus. Nici măcar nu se ridica careva o palmă de la pământ în rugăciune. Dar în aer plutea emoția și bucuria evidenței: Ea, catedrala, există! Și e a românilor”.

Artistul a avut și un mesaj către criticii proiectului: „Mândri sau nu de această evidență, încercați, cei bântuiți de gânduri de anarhie, să nu distrugeți munca altora. Nici măcar cu gândul! Aici au trudit oameni ca tine, cititorule”.

Mihai Găinușă: „Cel mai mare sediu din lume al ortodoxismului”

În stilul său ironic, Mihai Găinușă a comentat finalizarea Catedralei: „În sfârșit, avem o mare Catedrală! Cel mai mare sediu din lume al ortodoxismului. E foarte bine, înseamnă clar creștere economică, spirituală, boom turistic, fericire și sănătate. Nu sunt de acord că, din banii ăia, trebuia să construim spitale. De acum sunt absolut convins că cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”.

El a adăugat cu umor că speră ca românii „să se roage pentru Neam, nu pentru pariuri sportive și măritiș” și a glumit pe seama originilor spirituale ale poporului român: „Unora li s-ar părea că Zamolxe și Jupiter erau zei păgâni. Deci trebuia oare construită o Sinagogă a Neamului? Las aceste controverse pe seama celor care se pricep. Mă bucur că s-a terminat Catedrala. Sper doar să nu fie încălzită pe gaze...”

Daniel Buzdugan: „Pictura și mozaicul, adevărate opere de artă”

Prezentatorul Daniel Buzdugan a fost impresionat de frumusețea interioară a Catedralei, aducând un omagiu artistului care a realizat picturile: „Pictura și mozaicul din Catedrala Mântuirii Neamului au fost făcute de un om cu har, Daniel Codrescu. Mulțumim pictorului bisericesc, coordonatorului și creatorului icoanelor de pe pereți!”, a scris el pe Facebook.

Ozana Barabancea: „Mulțumesc, Doamne, că sunt româncă!”

Cântăreața Ozana Barabancea s-a declarat mândră și emoționată: „Mulțumesc, Doamne, că sunt româncă!”, a scris ea, într-o postare însoțită de fotografii din interiorul catedralei.

Daniel Pavel: „Monument. Monumental. Moment. Mântuire de Neam”

Prezentatorul Daniel Pavel a vizitat lăcașul de cult alături de soția sa și a descris experiența drept una deosebită: „Monument. Monumental. Moment. Mântuire de Neam, de Națiune. Sacru, simbolism, sens arhitectonic contemporan ce îmbină Transilvania, Moldova şi Valahia ca stat creștin modern”.

Saveta Bogdan: „E o mare cinste și onoare această catedrală”

Cunoscuta interpretă de muzică populară Saveta Bogdan a declarat, pentru Click!, că se simte onorată de existența acestui edificiu: „Pentru noi, românii, care suntem un popor credincios, este o mare cinste și onoare această catedrală. Mă voi duce noaptea să o văd, ziua e prea aglomerat. E o valoare această catedrală. S-au investit mulți bani, unii zic că prea mulți, dar nu a murit nimeni de foame în România! Va fi și o atracție turistică, vom atrage turiști din întreaga lume”.

Între simbol al credinței și subiect de ironie

Catedrala Mântuirii Neamului a reușit să stârnească emoții puternice, de la recunoștință și mândrie națională până la ironii și critici privind costurile. Pentru unii, este „locul de odihnă al sufletului”, iar pentru alții, un simbol al discrepanțelor sociale. Cert este că edificiul impunător din inima Bucureștiului nu lasă pe nimeni indiferent.