search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Vedetele comentează subiectul Catedralei Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”

0
0
Publicat:

Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaș ortodox din lume, a fost sfințită duminică, 26 octombrie 2025, la București. Construcția impunătoare, înaltă de 135 de metri și evaluată la peste 250 de milioane de euro, a devenit un simbol al credinței românești, dar și un subiect intens dezbătut.

Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaș ortodox din lume FOTO: Inquam photos/ George Călin
Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaș ortodox din lume FOTO: Inquam photos/ George Călin

După inaugurare, numeroase vedete au reacționat, unele exprimându-și admirația, altele ironizând proiectul și costurile sale.

Dan Negru: „Poate că Iisus n-ar fi prins o invitație printre atâtea VIP-uri”

Prezentatorul Dan Negru a scris pe Facebook că a privit evenimentul cu emoție, dar și cu o doză de reflecție: „Poate că Iisus n-ar fi prins o invitație azi la Sărbătoarea Catedralei, printre atâtea VIP-uri. Eu-păcătosul-am prins, dar nu aș fi fost o bună companie pentru EL. Marea noastră greșeală e că îl confundăm pe Dumnezeu cu funcționarii Lui! Românul e isteț, are vorba: să faci ce zice popa, nu ce face popa!”.

El a subliniat că, dincolo de controverse, edificiul va rămâne un reper spiritual: „Peste o sută de ani, nimeni nu-și va aminti de mall-uri, dar Catedrala de azi, strănepoții noștri o vor găsi tot aici”.

Într-o altă postare, Dan Negru a adăugat: „Catedrala e aici! Uneori și sufletul are nevoie de un loc de odihnă. Într-o capitală în care prăpastia dintre bogați și săraci e atât de adâncă, biserica e locul unde sufletul se poate odihni. Nu-mi place gâlceava popilor! Dar cearta e între oameni, nu între oameni și Dumnezeu”.

Silviu Biriș: „Catedrala există! Și e a românilor”

Actorul și teologul Silviu Biriș a descris momentul sfințirii ca pe o trăire plină de emoție: „Am fost la catedrală. Nu zbura nimeni pe sus. Nici măcar nu se ridica careva o palmă de la pământ în rugăciune. Dar în aer plutea emoția și bucuria evidenței: Ea, catedrala, există! Și e a românilor”.

Actorul Silviu Biriș a vizitat catedrala FOTO: Facebook
Actorul Silviu Biriș a vizitat catedrala FOTO: Facebook

Artistul a avut și un mesaj către criticii proiectului: „Mândri sau nu de această evidență, încercați, cei bântuiți de gânduri de anarhie, să nu distrugeți munca altora. Nici măcar cu gândul! Aici au trudit oameni ca tine, cititorule”.

Mihai Găinușă: „Cel mai mare sediu din lume al ortodoxismului”

În stilul său ironic, Mihai Găinușă a comentat finalizarea Catedralei: „În sfârșit, avem o mare Catedrală! Cel mai mare sediu din lume al ortodoxismului. E foarte bine, înseamnă clar creștere economică, spirituală, boom turistic, fericire și sănătate. Nu sunt de acord că, din banii ăia, trebuia să construim spitale. De acum sunt absolut convins că cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”.

Citește și: Credincioșii au stat și noaptea la coadă pentru a intra în Catedrala Națională: „Mă dor picioarele, mamă, am 85 de ani”

El a adăugat cu umor că speră ca românii „să se roage pentru Neam, nu pentru pariuri sportive și măritiș” și a glumit pe seama originilor spirituale ale poporului român: „Unora li s-ar părea că Zamolxe și Jupiter erau zei păgâni. Deci trebuia oare construită o Sinagogă a Neamului? Las aceste controverse pe seama celor care se pricep. Mă bucur că s-a terminat Catedrala. Sper doar să nu fie încălzită pe gaze...”

Daniel Buzdugan: „Pictura și mozaicul, adevărate opere de artă”

Prezentatorul Daniel Buzdugan a fost impresionat de frumusețea interioară a Catedralei, aducând un omagiu artistului care a realizat picturile: „Pictura și mozaicul din Catedrala Mântuirii Neamului au fost făcute de un om cu har, Daniel Codrescu. Mulțumim pictorului bisericesc, coordonatorului și creatorului icoanelor de pe pereți!”, a scris el pe Facebook.

Ozana Barabancea: „Mulțumesc, Doamne, că sunt româncă!”

Cântăreața Ozana Barabancea a vizitat lăcașul FOTO: Facebook
Imaginea 1/7: Cântăreața Ozana Barabancea a vizitat lăcașul FOTO: Facebook
Cântăreața Ozana Barabancea a vizitat lăcașul FOTO: Facebook
Cântăreața Ozana Barabancea a vizitat lăcașul FOTO: Facebook
Cântăreața Ozana Barabancea a vizitat lăcașul FOTO: Facebook
Cântăreața Ozana Barabancea a vizitat lăcașul FOTO: Facebook
Cântăreața Ozana Barabancea a vizitat lăcașul FOTO: Facebook
Cântăreața Ozana Barabancea a vizitat lăcașul FOTO: Facebook
Cântăreața Ozana Barabancea a vizitat lăcașul FOTO: Facebook

Cântăreața Ozana Barabancea s-a declarat mândră și emoționată: „Mulțumesc, Doamne, că sunt româncă!”, a scris ea, într-o postare însoțită de fotografii din interiorul catedralei.

Daniel Pavel: „Monument. Monumental. Moment. Mântuire de Neam”

Prezentatorul Daniel Pavel a vizitat lăcașul de cult alături de soția sa și a descris experiența drept una deosebită: „Monument. Monumental. Moment. Mântuire de Neam, de Națiune. Sacru, simbolism, sens arhitectonic contemporan ce îmbină Transilvania, Moldova şi Valahia ca stat creștin modern”.

Citește și: Catedrala Mântuirii Neamului - Istorie, sens și demnitatea unui popor

Saveta Bogdan: „E o mare cinste și onoare această catedrală”

Cunoscuta interpretă de muzică populară Saveta Bogdan a declarat, pentru Click!, că se simte onorată de existența acestui edificiu: „Pentru noi, românii, care suntem un popor credincios, este o mare cinste și onoare această catedrală. Mă voi duce noaptea să o văd, ziua e prea aglomerat. E o valoare această catedrală. S-au investit mulți bani, unii zic că prea mulți, dar nu a murit nimeni de foame în România! Va fi și o atracție turistică, vom atrage turiști din întreaga lume”.

Între simbol al credinței și subiect de ironie

Catedrala Mântuirii Neamului a reușit să stârnească emoții puternice, de la recunoștință și mândrie națională până la ironii și critici privind costurile. Pentru unii, este „locul de odihnă al sufletului”, iar pentru alții, un simbol al discrepanțelor sociale. Cert este că edificiul impunător din inima Bucureștiului nu lasă pe nimeni indiferent.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali. Ea a fost găsită moartă
digi24.ro
image
Cum explică șeful Apărării că românii au aflat „pe surse” de redimensionarea trupelor americane: „Nu ne-am sincronizat”
stirileprotv.ro
image
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
gandul.ro
image
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu
mediafax.ro
image
Suma colosală pe care o cere familia tinerei care a decedat în în explozia din Rahova. Ce spun avocații
fanatik.ro
image
„La proces m-au întrebat dacă mi-am iubit fata!” Tatăl Andreei, tânăra ucisă de sistemul sanitar după ce a scăpat din incendiul de la Colectiv, mărturie cutremurătoare
libertatea.ro
image
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
digi24.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a găsit pe câmp două vase vechi din lut. Apoi a văzut ce era în ele: Nu-mi venea să cred
antena3.ro
image
Gestul aparent banal prin care românii riscă să anuleze certificatul de naştere, căsătorie sau deces
observatornews.ro
image
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
cancan.ro
image
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă angajatorul întârzie salariul. Când poți face plângere la ITM
playtech.ro
image
FCSB, față în față cu coșmarul din 2005 în Cupa României Betano. Trupa lui Becali, eliminată atunci de Rapid II
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Ministrul Muncii a anunțat majorarea tichetelor de masă. Guvernul urmează să decidă dacă și salariul minim va crește
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
Percheziții în lanț după moartea Ștefaniei Szabo! Anchetatorii au ridicat mașina doctoriței, dar și mai multe obiecte găsite în camera de gardă. Solicitarea importantă făcută de familia sa
wowbiz.ro
image
Cutremurător! Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctoriţa Ştefania Szabo. Se aşteaptă rezultatele necropsiei
romaniatv.net
image
16 nume de copii au fost interzise! Iată lista
mediaflux.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Conducătorii auto care n-ar trebui să se urce la volan, deși au permis auto de ani buni
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
Adevărul despre „amantlâcul” Dianei Bart cu actorul Daniel Nuță! „Sunt divorțată de mai bine de jumătate de an!”
click.ro
Meghan Markle, Profimedia (11) jpg
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite

OK! Magazine

image
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii

Click! Pentru femei

image
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!